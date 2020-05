 »   »  Česká národní banka znovu snížila základní sazbu, tentokrát na 0,25 %

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na čtvrtečním jednání snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 %. To je víc, než se čekalo. Banka snížila také lombardní sazby na 1,00 %. ČNB snížila základní úrokovou sazbu naposledy v březnu, a to hned dvakrát.

ČNB v nové prognóze také uvedla, že letos očekává pokles ekonomiky o osm procent, příští rok pak čtyřprocentní růst. Guvernér ČNB Jiří Rusnok razantní snížení úroků vysvětlil tím, že tuzemská ekonomika se podle výhledu nevrátí na úroveň před pandemií ani do konce příštího roku.

Nižší úroky by měly zlepšit především podmínky při poskytování úrvěrů. Subjekty, které se dostávají do finančních problémů, si budou moci půjčovat za nižší úrok. To by mělo pomoci překonat krizové období. Poskytovatelé úvěrů se však mohou zdráhat půjčovat finanční prostředky méně bonitním klientům. Nelze proto předpokládat, že by nižší úrokové sazby dokázaly vyřešit všechny současné problémy, uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Snížení úrokových sazeb se zpravidla projevuje i v nižších úrokových sazbách hypoték. Do jejich snižování se však nyní banky moc nehrnou. Po dvojím březnovém snížení úroků Českou národní bankou jich hypotéky zlevnilo minimum. Podle Křečka také platí, že si banky budou důkladně vybírat, komu peníze půjčí. V současné chvíli však lidé s nákupem nemovitostí spíše vyčkávají.