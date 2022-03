Česká národní banka vykázala za rok 2021 ztátu 37,7 miliard Kč

ČNB vykázala za loňský rok účetní ztrátu 37,7 mld. Kč. Kumulovaná ztráta z předchozích let se tak prohloubila na 75,3 mld. Kč. Zprávu o výsledku hospodaření schválila 23. 3. 2022 bankovní rada ČNB.

Hospodářský výsledek za rok 2021 nejvíce ovlivnily kurzové ztráty, které byly důsledkem posílení koruny v závěru roku.

Rychlý růst úrokových sazeb ČNB, který nastal září 2021, zvýšil atraktivitu investic do koruny a ta se promítla do silnějšího kurzu. Výslednou podobu kurzových rozdílů v účetnictví ČNB ovlivňuje umístění devizových rezerv do jednotlivých měn a vývoj kurzu koruny vůči těmto jednotlivým měnám, který byl v roce 2021 smíšený. Rozhodující tak bylo posílení koruny vůči euru, ve kterém je investována největší část devizových rezerv. Za celý rok 2021 ČNB zaúčtovala kurzovou ztrátu ve výši 91 mld. Kč oproti kladnému příspěvku kurzových rozdílů v roce 2020 ve výši 8 mld. Kč.

Rozsah a povaha výsledného příspěvku jednotlivých investičních instrumentů devizových rezerv byly určeny vývojem na zahraničních finančních trzích. Nejvýnosnější částí devizových rezerv se stalo akciové portfolio, které přispělo rekordním výnosem ve výši 111 mld. Kč. Dluhopisová portfolia utrpěla ztrátu pramenící z poklesu jejich tržní ceny. Výnosy z devizových rezerv k loňskému hospodářskému výsledku tvořily 80 mld. Kč.

Vzhledem k dlouhodobým uzavírkám a útlumu domácí a zahraniční ekonomiky v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 zůstávaly po převážnou část prvního pololetí roku 2021 domácí měnové podmínky uvolněné. V reakci na sílící cenové tlaky z domova i zahraničí začala ČNB od poloviny roku postupně zvyšovat hlavní úrokové sazby celkem o 3,5 procentního bodu. To prohloubilo nákladnost měnových operací ČNB, které její hospodaření zatížily úrokovými náklady vyplacenými obchodním bankám ve výši 24 mld. Kč.

Absence finančních rezerv ČNB a neuhrazené ztráty z minulosti ve výši 37,5 mld. Kč neumožnily účetní ztrátu za rok 2021 okamžitě uhradit. Ta proto zůstává v rozvaze ČNB a bude uhrazena z jejích budoucích zisků.