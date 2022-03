V Praze a v Ostravě banky otevírají mobilní pobočky pro Ukrajince. Přibývat budou i v dalších městech

Ukrajinští uprchlíci si mohou bezplatně zřídit bankovní účet v asistenčním centru v Praze a v Ostravě. Mobilní pobočky zde otevřelo sedm bank, u dalších dvou je možné účty zřídit přímo na pobočkách. Podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a České bankovní asociace (ČBA), které stojí za organizací této iniciativy, budou postupně mobilní pobočky dostupné v asistenčních centrech i v dalších městech.

Pro Ukrajince se připravuje také tzv. humanitární dávka ve výši 5000 Kč, kterou je v případě nouze možné vyplatit opakovaně

Podle rozhodnutí vlády mohou uprchlíci z Ukrajiny žádat úřady práce o dávku mimořádné hmotné pomoci, která jim pomůže zajistit základní potřeby. Jednorázová dávka činí u dospělých 2490 Kč u dětí dle věku částku od 1970 do 2770 Kč. První dávku sice mohou dostat uprchlíci v hotovosti, ale další platby už budou probíhat bezhotovostně. Musí tedy mít účty a s tím my chceme pomoct. Banky nejsou jen v Praze, další města budou přibývat. Čekáme vždy až nás o to jednotlivá krajská centra požádají, a to z důvodu jejich lepší organizace místa, uvedl manažer PR a komunikace ČBA Radek Šalša s tím, že na mobilních pobočkách jsou k dispozici tlumočníci a o zřízení účtu se tak lze domluvit ukrajinsky.

Smyslem mobilních poboček je podle něho zřídit uprchlíkům účet, aby mohli čerpat podporu bezhotovostně a nezatěžovali při výběru příspěvků v hotových penězích infrastrukturu úřadů práce. Nyní si mohou otevřít účet přímo v centru pomoci, kam přišli vyřizovat i další záležitosti kolem svého pobytu v Česku. Nemusí tedy vážit cestu až do banky. Pro zřízení účtu je totiž nezbytné ve většině případů předložit cestovní pas, eventuálně další doklady totožnosti, dodal Šalša.