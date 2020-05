 »   »  Češi se během nouzového naučili používat online a mobilní bankovnictví

Češi začali během nouzového stavu více používat internet. Každý druhý Čech (47 %) jej využíval pro některou z forem online sociální komunikace. Pro 45 % respondentů byl internet v době karantény zdrojem zábavy. K online nakupování jej používalo až 41 % lidí, znásobil se také počet těch, kteří vyžívají mobilní a internetové bankovnictví (39 %) nebo aplikace přinášející aktuální zprávy (39 %). Až 36 % lidí uvedlo, že jim návštěvu kamenných poboček a provozoven zcela nahradilo online bankovnictví. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury IPSOS, který provedla pro Air Bank, do něhož se zapojilo 700 respondentů ve věku 16 až 60 let.

Nastalá situace donutila téměř polovinu lidí vyzkoušet online možnosti řešení svých potřeb, ať už se jedná o online nákup potravin, nebo správu rodinných financí. Během nouzového stavu začali někteří lidé nově využívat také bankovní aplikace. Uvedlo to 16 % respondentů. Nejčastěji zmiňovali mobilní bankovnictví Air Bank (20 %), aplikace České spořitelny (19 %) a Komerční banky (12 %), říká Petr Šmíd, vedoucí výzkumu trhu Air Bank.