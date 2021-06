Cebia nově nabízí prověření případných exekucí prodejce vozu jako samostatnou službu

Společnost Cebia, která se dlouhodobě zabývá ověřováním původu a historie vozidel, nově nabízí všem klientům službu Kontrola exekucí. Dosud přitom byla dostupná jen jako součást webové aplikace systému Autotracer, který ověřuje historii vozu (případné stočení tachometru, havárie, krádež apod.).

Prověření exekucí pomůže zájemcům o ojetý vůz zjistit, zda prodejce není v exekuci a nesnaží se tedy prodat auto navzdory tomu, že jeho majetek je obstavený. V takovém případě by byl totiž i po dokončeném prodeji vůz zabaven novému majitele exekutorem a to bez náhrady. Novému majiteli by nezbylo nic jiného než se pokusit vymáhat peníze zpět po dlužníkovi. Pravděpodobnost, že by získal zpět své peníze, je v takových případech prakticky nulová, uvedl Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Jeden dotaz na prověření přes Centrální evidenci exekucí vyjde na 49 Kč. Služba, která se může hodit kromě koupě vozu např. i při pronájmu nemovitosti, je k dispozici nepřetržitě a dá se pořídit online. Kromě přehledu exekucí si v systému můžete nechat zobrazit také detailní informace o každé z nich. Tedy na jakou částku je exekuce vedena, typ a popis vymáhané povinnosti apod.