Buřinka mění své obchodní podmínky, koncem dubna se změní i některé poplatky

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) změnila k lednu své obchodní podmínky. Ke konci dubna (24.4.) pak začne platit pro klienty stavební spořitelny i nový ceník.





Nové obchodní podmínky

Obchodní podmínky Buřinka mění po devíti letech. Budou platné pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2023.





Změny se ale dotknou i stávajících klientů se smlouvou uzavřenou od 1. ledna 2014 (fyzických i právnických osob se sjednaným stavebním spořením nebo úvěrem od Buřinky). Pro tyto stávající klienty však Buřinka platnost změn odložila na 24. 4. 2023.

Odložená účinnost nových obchodních podmínek na 24. dubna 2023 platí i pro klienty, kteří v období od 1. ledna 2014 až do současnosti sami požádali o úpravu své smlouvy. Patří mezi ně ti, kteří si navyšovali cílovou částku, nebo žádali o změnu úrokové sazby z vkladů tak i z úvěru ze stavebního spoření, vysvětlil Jiří Neumann, ředitel vkladů a řízení změn.

Buřinka v nových všeobecných obchodních podmínkách upravuje např. podmínky pro situaci, kdy klienti přespořili původně sjednanou cílovou částku. Nově bude stavební spořitelna v takových případech cílovou částku automaticky navyšovat bez toho, aby museli klienti dodatečně něco podepisovat. Za navýšení cílové částky nebudou klienti platit poplatek. Pokud by do nové cílové částky nakonec nedospořili, nebude to mít žádný negativní dopad.

U stavebního spoření je nutné pouze dodržet 6letou vazací lhůtu pro nárok na státní podporu, to je ale zákonná podmínka, kterou stavební spořitelny nemohou nijak ovlivnit. Pozdější ukončení smlouvy už nemá zpětně na výplatu státní podpory žádný negativní vliv.

Buřinka dále ve svých podmínkách sjednocuje podmínky pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření. Nárok vznikne klientům se stavebkem automaticky po 2 letech spoření.

Dále si stavební spořitelna vymiňuje v situaci, kdy se změní podmínky na trzích možnou jednostrannou změnu úrokové sazby z vkladů po uplynutí 6 let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a při splnění dalších podmínek stanovených zákonem. Buřinka bude nově moci změnit úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření tak, aby byl zachován rozdíl mezi těmito dvěma úrokovými sazbami nejvýše 3 procentní body.

Nový ceník

V novém ceníku dojde ke sjednocení poplatku za správu a vedení účtu na 325 Kč za rok. Do této doby platí pro některé klienty s vyšší sazbou úročení vkladů (3 a 4 % ročně) poplatek ve výši 600 Kč za rok.

Buřinka také zavede poplatek 50 Kč za vyhotovení a odeslání ročního výpisu z účtu poštou. Elektronické odeslání e-mailem nebo do internetového bankovnictví George je pro klienty bez poplatku. Další novinky v ceníku se týkají především klientů se stavebním spořením. Buřinka například zruší poplatek za změnu výše cílové částky a nově bude možné ukončit smlouvu o stavebním spoření před šestým rokem bez sankčního poplatku.