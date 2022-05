Blíží se konec května. Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí

Autor: Měšec.cz

S koncem května se blíží splatnost daně z nemovitých věcí. Lhůta pro zaplacení daně končí 31. května 2022. Nepřesáhne-li vaše daňová povinnost hranici 5000 Kč, je nutné ji do konce května uhradit v plné výši. Pokud naopak tuto hranici přesáhne, můžete si platbu rozdělit do dvou splátek s tím, že tu první uhradíte do konce května a druhou do konce listopadu.

Jako variabilní symbol použijte rodné číslo poplatníka, jde-li o fyzickou osobu nebo IČ, jde-li o právnickou osobu. Konstantní symbol: 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu

1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou

0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou

Daň můžete platit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem na čísla bankovních účtů, složenkou nebo přes SIPO (pokud jste se k této službě přihlásili na finančním úřadu nejpozději do 31. ledna 2022).





Finanční správa už za tímto účelem rozeslala celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by se měly ve vaší schránce objevit nejpozději do 25. května. Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky, informoval zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a majitelé datových schránek složenku nedostanou a podklady pro platbu jim přijdou právě do e-mailové nebo datové schránky.

Ke službě se můžete přihlásit například přes webovou aplikaci nebo přes Online finanční úřad na portálu MOJE v sekci Nastavení a informace o subjektu 🡪 Daň z nemovitých věcí.