Bankovní rada ČNB úrokové sazby nezměnila

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání (17. 12. 2020) rozhodla o zachování úrokových sazeb na současné úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. ČNB tak prozatím nepovažuje za nutné navzdory druhé vlně pandemie a novým ekonomickým omezením měnovou politiku dále uvolňovat a to hlavně kvůli inflaci.

Vliv má i to, že s blížícím se koncem roku na korunovém trhu ubývá likvidita a neočekávaný zvrat ve vývoji měnové politiky by mohl vést k výraznějším výkyvům kurzu koruny. K těm i tak v minulých letech docházelo, když koncem roku část nerezidentů uzavírala své korunové pozice a tuzemské banky tlačily na pokles korunových depozit, z jejichž objemu k poslednímu dni v roce se vypočítá příspěvek do rezolučního fondu. Tento efekt může působit také v letošním roce, komentuje rozhodnutí centrální banky Martin Gurtler, analytik Komerční banky.