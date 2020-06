 »   »  Až čtvrtině dětí rodiče neodkládají peníze do budoucna

Rodiče vůbec nespoří až čtvrtině dětem. V případě, že jim peníze do budoucna odkládají, spoří až 37 % rodičů v hotovosti, jen 10 % lidí svým děten finance dává na běžný účet. Stavební spoření, kde dítěti vzniká nárok kromě naspořených peněz a zhodnocení také na státní příspěvek, svým potomkům zakládá jen 8 % respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který prováděla pro ČSOB Penzijní společnost.

V situaci, kdy děti budou peníze potřebovat za deset i více let, je volba vhodného spoření důležitá, protože může významně ovlivnit výslednou částku, kterou děti nakonec dostanou. Jedním z řešení může být i dětské penzijní spoření, které je možné sjednat dětem už od roku 2016. Nejlepší je dětské penzijko sjednat hned v období po narození dítěte. Je to také ideální období pro to, aby dítě mohlo v 18 letech využít třetinu peněz na své výdaje, aniž by přišlo o jakékoliv příspěvky od státu či zhodnocení, říká Ladislav Rokos, obchodní ředitel ČSOB Penzijní společnosti.