Ať nechodíte zbytečně: Jak budou mít o svátcích otevřeno na finančních úřadech?

Většina finančních úřadů nebude mít ke konci letošního roku omezený provoz a úřední hodiny. Vyplývá to ze zprávy Generálního finančního ředitelství (GFŘ).





Přes vánoční svátky ale budou uzavřeny daňové pokladny a pracoviště v optimalizovaném režimu 2+2.





Posledním dnem pro příjem hotovostních plateb na pokladnách územních pracovišť v letošním roce bude pondělí 19. 12. 2022. Po dobu uzavření daňových pokladen lze daňovou povinnost i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou České pošty, informovala Hana Baráková, mluvčí GFŘ.

Otevírací doba na konci roku:

19. 12. 2022: pondělí – poslední den pro příjem plateb v hotovosti v daňových pokladnách, úřední hodiny 8:00 – 17:00,

20. 12. 2022: úterý – podatelny otevřeny 8:00 – 15:30,

21. 12. 2022: středa – úřední hodiny 8:00 – 17:00,

22. 12. 2022: čtvrtek – podatelny otevřeny 8:00 – 15:30,

23. 12. 2022: pátek – podatelny otevřeny 8:00 – 13:00,

27. 12. 2022: úterý – podatelny otevřeny 8:00 – 15:30,

28. 12. 2022: středa – úřední hodiny 8:00 – 17:00,

29. 12. 2022: čtvrtek – podatelny otevřeny 8:00 – 15:30,

30. 12. 2022: pátek – podatelny otevřeny 8:00 – 13:00,

4. 1. 2023: středa – otevření daňových pokladen.

Informační linka Finanční správy na čísle 225 092 392 bude v provozu ještě 23. 12. 2022 od 9 do 13 hodin. V posledním prosincovém týdnu pak mimo úřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) od 9 do 13 hodin a ve středu 28. 12. 2022 od 9 do 17 hodin.

Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou od 27. 12. do 30. 12. 2022 zcela uzavřena.