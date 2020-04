 »   »  Asociace malých a středních podniků a živnostníků žádá pomoc i pro OSVČ, které v březnu přerušily živnost

Lenka Kašparová

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) jednala 2. dubna s ministryní financí Alenou Schillerovou o úpravách programu přímé pomoci živnostníkům, který schválila vláda. AMSP ČR v první řadě usiluje o zahrnutí co nejširší skupiny živnostníků do zmíněného programu. Chce, aby se v něm počítalo i s živnostníky, kteří začali podnikat letos. (Z původního návrhu byli totiž vyloučeni.) Dalším zásadním požadavkem AMSP ČR je, aby do programu byly zahrnuty i ty OSVČ, které v panice přerušily od poloviny března činnost.

Živnostníci tradičně spoléhají spíše sami na sebe, nejsou zvyklí na žádnou přímou finanční podporu státu, ještě se to v historii nikdy nestalo. Situaci neprospělo ani dlouhé mlčení vlády, a ti lidé hledali jakoukoli, i minimální, možnost, jak nezůstat na dně, v tom žádnou vypočítavost rozhodně nevidím, vysvětluje stanovisko asociace Pavla Břečková, místopředsedkyně AMSP ČR.

Zástupci asociace s ministryní mluvili také o možném průběhu postupného uvolňování vládních omezení.