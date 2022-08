Air Bank zdražila hypotéky. Nové úvěry teď banka nabízí od 5,99 % ročně

Autor: Depositphotos

Air Bank v pondělí 15. srpna 2022 zvýšila úrokové sazby u hypoték o 0,2 procentního bodu. U nových hypoték tak roční úroková sazba nově začíná na 5,99 %. Klienti, kteří si sem budou chtít převést hypotéku od jiné banky, mohou získat roční sazbu od 5,79 % ročně. V obou případech je zde započtena sleva 0,15 p.b. za sjednané pojištění schopnosti splácet.

Nové nejnižší sazby banka nabízí u hypoték nad 1,5 mil. Kč. Nezáleží naopak na délce fixace. Air Bank poskytuje stejnou úrokovou míru bez ohledu na to, zda ji budete fixovat na 5, 7 nebo 10 let a také bez vlivu na výši LTV. Ta může činit až na výjimky 80 %, u klientů do 36 let pak do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti.





Sjednání hypotéky, které je možné i online v internetovém a mobilním bankovnictví, jsou v Air Bank, stejně jako vedení úvěru bez poplatku. Banka neúčtuje poplatek ani za změnu výše a termínu splátky, za mimořádné splátky nebo předčasné splacení hypotéky během fixace.

Klienti mohou při čerpání úvěru na bydlení využívat i tzv. Chytrou rezervu. Jde o to, že když si zvýšíte splátku nebo vložíte nějakou mimořádnou, máte dvě možnosti. Buď peníze vložíte s definitivní platností bez možnosti jejich výběru, nebo peníze navíc vložíte na Chytrou rezervu. S těmito penězi navíc se vám hypotéka přepočítá (sníží se výše jistiny pro výpočet úroků) a přeplácená částka klesne, ale pokud byste tyto prostředky potřebovali po čase zpět, můžete si je zase vybrat a úvěr se přepočítá znovu.