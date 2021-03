Air Bank začala podporovat bankovní identitu

Air Bank dnes 18. března 2021 spustila bankovní identitu, klienti banky se jejím prostřednictvím budou moci přihlašovat do systému veřejné správy anebo k některým službám soukromých firem. Služby veřejné správy, které jsou už nyní fungují přes bankovní identitu, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách. Jejich seznam bude postupně doplňován. V současnosti je možné se přes bankovní identitu přihlašovat k Portálu občana (výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku trestů aj.), k portálům měst a obcí a dalších úřadů včetně portálu Moje daně nebo aplikace eRecept. Budete se moci pře sní přihlásit také k vyplnění dotazníku pro Sčítání 2021 (sčítání lidí, domů a bytů).

Bankovní identita je opravdu významný krok k zjednodušení každodenního života. Není totiž úplně podstatné, jaké služby je možné přes bankovní identitu využívat nyní, ale to, jaký přínos přinese služba občanům České republiky v dalších měsících a letech, říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

Akreditaci od ministerstva vnitra k poskytování služeb bankovní identity má v tuto chvíli pět bank:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

Začátkem letošního roku spustila bankovní identitu k prokázání totožnosti při vstupu do Portálu občana Česká spořitelna. Během ledna službu aktivovala pro 1,6 milionu klientů, kteří ji do té doby využívali k přihlašování do internetového bankovnictví George. Od ledna se přes bankovní identitu mohou k vybraným službám státu přihlašovat také klienti ČSOB. Ta ji po ukončení testovacího provozu oficiálně spustila 13. ledna.

Komerční banka zahájila pilotní provoz služby 25. ledna. Ostrý provoz měla spustit v pondělí 1. března, ale kvůli technickým potížím toto datum o týden odložila. Pokud nedojde k dalšímu posunu, služba by měla být dostupná od 8. března. Bližší informace si můžete přečíst v článku: Na úřad online můžete už s pěti bankami. Které budou další?

Využívání bankovní identity je dobrovolné. První klienti Air Bank budou smět bankovní identitu využívat už během několika dní. Jestliže chcete, aby vám banka umožnila přístup k bankovní identitě co nejdříve, musíte v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci My Air stisknout k tomu určené tlačítko. Banka vás pak upřednostní v pořadí.