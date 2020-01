 »   »  Air Bank vylepšila mobilní bankovnictví, může za vás zrušit účet u jiné banky

Veronika Němcová

Mezi nové funkce mobilního bankovnictví Air Bank patří například možnost požádat o takzvanou bankovní mobilitu, tedy o změnu banky. Dalšími novinkami z poslední doby jsou také potvrzování online karetních transakcí nebo možnost otevření spořicího a dalšího běžného účtu.

Nově mohou klienti v aplikaci My Air požádat i o zrušení účtu, který má v jiné bance. My se pak za něj postaráme o to, aby byl původní účet zrušen a aby mu druhá banka případný zůstatek převedla na jeho účet, který má u nás. Pokud si to přeje, přenastavíme mu i platební příkazy. Klient ušetří čas, protože nemusí kvůli zrušení účtu chodit na žádnou pobočku – ani na pobočku své původní banky, ale ani na tu naši. Vše zařídí online ze svého mobilu, říká vedoucí Oddělení každodenních služeb Air Bank Filip Zavřel.

Pro řadu klientů je mobilní aplikace tím hlavním kanálem pro správu bankovních účtů, uvedla dále banka. Od loňského roku je také možné účet v Air Bank založit přímo v mobilní aplikaci. Tímto způsobem nyní banka získá každého třetího klienta.