Air Bank v prvním pololetí zaznamenala zisk 783 milionů korun

Air Bank za prvních šest měsíců letošního roku vykázala čistý zisk 783 milionů korun. Meziročně tak zisk banky vzrostl o 1 %. Počet klientů se navýšil o 108 tisíc, celkově tak banka má už přes 828 tisíc klientů. Výnosy banky ale v souvislostí s koronakrizí mírně poklesly, tento propad však Air Bank srovnala i díky úsporám nákladů.

Do našich výsledků se promítlo především výrazné snížení úrokových sazeb České národní banky, na které jsme reagovali jak úpravou naší vlastní nabídky, tak i úsporami provozních nákladů. Pozitivně jsme naopak zúročili naše dlouhodobé investice do digitálních kanálů, které klientům umožnily vyřizovat drtivou většinu požadavků online z bezpečí jejich domovů, a to včetně zakládání nových služeb. I díky tomu se nám v uplynulém pololetí dařilo dál růst, a to jak v celkovém počtu klientů, tak i v objemu poskytnutých úvěrů, říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Počet běžných účtů vedených bankou vzrostl o 17 % na 943 164. Stoupl také počet spořicích účtů, a to o 15 % na 529 620. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech se pak meziročně zvýšil o 10 % na 115,6 miliardy korun. Air Bank navýšila i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů stoupl o 23 % na 58,6 miliardy korun. Nicméně čisté výnosy banky očištěné o úvěrové ztráty meziročně poklesly o 1 % na 1,72 miliardy korun. Banka však snížila správní a režijní náklady o 3 % na 755 milionů korun.

Celková bilanční suma Air Bank se meziročně zvýšila o 12 % na 129,8 miliardy korun. Vlastní kapitál vzrostl o 25 % na 10,6 miliardy korun.