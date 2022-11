Rodinná dovolená, která nestojí moc peněz

Kam na výlet autem, když nás jezera v ČR už omrzela? Dá se ušetřit v drahých zemích? A jak na levné prázdniny u moře?

Hodně muziky za málo peněz. Tak by se dala definovat dovolenáv mnohými podceňovaném Polsku. Země, kam Češi s oblibou vyráží na nákupy, má tolik, co nabídnout. Od horských vrcholků, přes jezera a prales, až po malebné pobřeží s písečnými dunami.

Kdo ale přemýšlí, kam na výlet autemlevně, nemusí se soustředit jen na našeho severního souseda a na jezera v ČR. I v dražších lokalitách se dá prožít kvalitní dovolená, aniž by to stálo majlant. Stačí vědět, jak se uskromnit a kde hledat. Kromě následujícího článku pomůže pomoci i web iCesty.cz.

Polské Krkonoše a Tatry

Na milovníky pěší turistiky čekají ušetřené peníze hned za hranicemi. Stačí, když se vydají po krkonošských silnicích a doputují na polskou stranu. Jen pár kilometrů od Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou se mohou těšit na mnohonásobně levnější poměry.

Nižší ceny jsou znát už při výběru ubytování a návštěvě restaurace. Za zmínku ale stojí i levné vstupné, například do největšího dinoparku v Polsku Szklarska Poręba nebo do Cieplických termálních lázní. Také při lyžovánítu člověk zaplatí méně.

I samotná horská zákoutí zde ukrývají mnoho pokladů a určitě by je měl zvážit každý, komu se nechce už po desáté do českých Krkonoš. Projděte se Sněžnými jámami a kolem Velkého a Malého rybníku, navštivte vodopád Kamienczyk a vyšplhejte na horu Szrenica.

Nadšenci do vysokohorské turistiky budou muset vyjet opačným směrem dál, a to do polských Tater. Jejich ohniskem je středisko Zakopané, kde se soustřeďují luxusní, ale cenově dostupné hotely a vede odtud spousta značených stezek.

Autor: Pixabay.com

Poloostrov Hel

Za pravou letní dovolenou s nekonečnými plážemi, sluncem a mořem není nutné jezdit na jih. Naopak. Na severu Polska se totiž ukrývá takový malý exotický ráj zvaný poloostrov Hel, který svou atmosférou připomíná pobřeží Jaderského moře.

Na Hel se sice autem jede podobně dlouho jako na pobřežíItálie či Chorvatska, finančně se to však vyplatí– jak kvůli cenám na místě, tak díky levnějšímu palivu. Jediné úskalí dovolené u Baltu představuje mírné podnebí, které může přinést vytrvalé deště i třicítky od rána až do večera.

Když počasí nepřeje, nápadů, co dělat, je pořád habaděj. Za návštěvu stojí město Gdaňsk s nádherným historickým centrem, řadou muzeí a písčitých pláží. Další možností, kam na výlet autem, je Sloviňský národní park s pohyblivými písečnými dunami. Ta nejvyšší měří až 40 metrů.

Na své si zde přijdou i sportovci. Celý výběžek se dá projet po cyklostezce, ve vlnách zase řádí surfaři a windsurfaři. Také na zdejších jezerech a řekách se lze věnovat jachtingu. Nejdelší a nejatraktivnější jachtařské trasy nabízí Mazurská jezera v ústí řeky Visly a v Štětínském zálivu.

Autor: Pixabay.com

Rakousko a Slovinsko – Alpy, Hallstatt, Bohinjské jezero

Forma dovolené s přespáváním každý den v jiném kempu a lezením po kopcích se stává čím dál populárnější. Pro mnohé rodiče malých dětí jde však o nepředstavitelnou myšlenku, která má s relaxem máloco společného.

Aktivní dovolenou v Rakousku a Slovinsku je ovšem možné pojmout i o něco pohodlněji. V předstihu, kdy ještě ubytování není rozebrané, se dá na Airbnb sehnat rodinný apartmán s vlastní kuchyní za slušné peníze třeba poblíž Hallstattu či v jiné vyhledávané lokalitě.

Alternativou je i zkombinovat apartmán s kempováním – na pár dní si pronajmout ubytování a další část dovolené strávit ve stanu či chatce. Pozor ale na některé kempy na atraktivních místech, jmenovitě u Bohinjského jezera jedna noc rodinu může stát víc než v kdejakém apartmánu.

V dražších zemích platí několik základních pravidel, jak co nejvíce ušetřit. Velký rozdíl v konečném rozpočtu může udělat například pití vody z kohoutku, vaření z vlastních zdrojů či využití turistické karty, která zajišťuje levnější vstupy na atrakce. Více o konkrétních lokalitách informuje portál iCesty.cz.