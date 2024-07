„Prachy“ v hlavní roli. Jak dobře znáte české filmy, ve kterých šlo o peníze?

Kolik filmů (a to nejen tuzemských) se točí kolem peněz, asi nikdo nespočítá. Ale odhadujeme, že je to bude většina. I v pohádkách se víceméně stále řeší zlaťáky, dukáty případně jiná měna.

Rozhodli jsme se proto otestovat, jak dobře znáte některé tuzemské filmy, které se týkají peněz. Byl to těžký výběr, protože jich je skutečně celá řada. Nakonec jsme do našeho letního kvízu vybrali deset titulů převážně z doby před rokem 1989, případně ze začátku 90. let. Ve většina případů se ale jedná o naprostou klasiku.

Zkuste si, jak uspějete.