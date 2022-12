Stravné v zahraničí 2023: Kolik dostanete od zaměstnavatele jako náhradu za jídlo?

Určení základních sazeb stravného, které má kompenzovat zaměstnancům vyslaným na práci do zahraničí zvýšené stravovací výdaje, pro rok 2023 je obsaženo aktuálně ve vyhlášce Ministerstva financí č. 401/2022 Sb.

Stravným se dá v zahraničí dobře přivydělat – počítá se z útratou v lepších restauracích

Kdo mnoho nejí či se stravuje velmi skromně, vaří si sám či se odbývá apod., může si stravným hodně přivydělat. Jistě jste už slyšeli o někom, kdo pobýval pracovně dlouhodobě v zahraničí a vydělal si jen stravným na mnohé, nač by jinak musel doma dlouho šetřit nebo se zadlužit.

Sazby stravného jsou totiž poměrně velkorysé. Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Opravdu se nepočítá s tím, že by se zaměstnanec vyslaný třeba do Číny stravoval někde venku na lidovém trhu s rychlým občerstvením.

Ovšem na druhou stranu se sazby stravného vyhlašují i pro země, kam třeba nikdo za celý rok, ale ba i více let, nebo třeba i nikdy, z České republiky pracovně nezavítal.

Zastupitelské úřady (ZÚ) navrhují v rámci legislativního procesu vždy nejvyšší valorizaci sazeb stravného. (Však jsou na tom zainteresovány. Jde o peníze právě těch jejich zaměstnanců, kteří návrhy připravují.) A pak navržené sazby mírní a snižuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a nakonec i Ministerstvo financí (MF). To s konečnou platností vydává vyhlášku, tedy vyhlašuje sazby v závazné podobě.

Můžete se podívat, jak se v průběhu legislativního procesu vyvíjela valorizace sazeb zahraničního stravného – kdo, co, resp. kolik navrhoval pro rok 2023.

Návrhy na úpravu základních sazeb stravného v cizí měně pro rok 2023 Země Poslední úprava Měnový kód Základní sazby stravného v roce 2022 Index OSN 02/2022 Návrh ZÚ na rok 2023 Návrh MZV na rok 2023 Návrh MF na rok 2023 Arménie 1. 1. 2009 EUR 35 81,5 45 40 40 Austrálie a Oceánie – ostrovní státy 1. 1. 2020 USD 60 84,1 91 65 65 Bahamy 1. 1. 2018 USD 55 95,7 80 60 60 Brazílie 1. 1. 2009 USD 55 82,8 60 60 60 Dánsko 1. 1. 2020 EUR 55 94,8 60 60 60 Egypt 1. 1. 2009 EUR 35 84,3 50 45 45 Finsko 1. 1. 2017 EUR 50 88,2 55 55 55 Guinea 1. 1. 2008 EUR 45 91 55 50 50 Irák 1. 1. 2010 EUR 40 88,1 45 45 45 Izrael 1. 1. 2003 USD 55 98,2 60 60 60 Jordánsko 1. 1. 2020 EUR 45 95,7 50 50 50 Karibik – ostrovní státy 1. 1. 2016 USD 55 83 80 60 60 Korejská republika 1. 1. 2018 EUR 50 98,1 60 60 55 Kuba 1. 1. 2021 EUR 55 93 80 60 60 Mali 1. 1. 2018 EUR 45 91,4 50 50 50 Maroko 1. 1. 2018 EUR 40 81,7 45 45 45 Moldavsko 1. 1. 2002 EUR 40 82,9 45 45 45 Myanmar 1. 1. 2019 USD 50 80,3 55 55 55 Nový Zéland 1. 1. 2020 USD 60 109,4 91 65 65 Paraguay 1. 1. 2016 USD 45 78,5 50 50 50 Polsko 1. 1. 2019 EUR 40 77,1 45 45 45 Senegal 1. 1. 2021 EUR 50 84,7 70 55 55 Švédsko 1. 1. 2021 EUR 55 90,6 65 60 60 Tunisko 1. 1. 2017 EUR 45 83,4 50 50 50 Uruguay 1. 1. 2009 USD 50 84,7 60 55 55

Nicméně jestli žádná česká firma žádného zaměstnance do nějaké vzdálené, exotické země nevyslala, určitě se hodí mít přesto sazby pro ni určenu. Mohli tam totiž vyrazit politici, kteří si z Poslanecké Sněmovny a Senátu často dělají cestovní kancelář, které ovšem nemusí platit.

Nejvyšší předepsané zahraniční stravné mají politici

Velké výhody v oblasti stravného pak mají právě reprezentanti státní moci (tzv. ústavní činitelé) podle zákona č. 236/1995 Sb.





Poslancům a senátorům se sazby zahraničního stravného pro zaměstnance automaticky násobí číslem 2,5. Mají tedy nárok na dvaapůlnásobek základních sazeb zahraničního stravného. Totéž platí pro členy vlády.

Předseda vlády (premiér) má nárok na 3,5násobek základních sazeb zahraničního stravného. Soudci Ústavního soudu mají nárok na 2násobek a předseda Ústavního soudu na 3násobek základních sazeb zahraničního stravného zaměstnanců. (Soudci obecných soudů mají nárok na dvojnásobné zahraniční stravné.) Členové Nejvyššího kontrolního úřadu mají sazby násobené 2,5, prezident a viceprezident NKÚ pak 3.

Dobrou orientaci pro účetní i cestující zajišťuje každý rok nová vyhláška

Nespornou výhodou právní úpravy cestovních náhrad – základních sazeb zahraničního stravného – je přehlednost a snadná orientace v ní, vycházející z toho, že se pro každý kalendářní rok kompletně vyhlašuje přehled všech sazeb znovu, bez ohledu na to, zda zůstávají stejné, nebo se mění, a není tak nutno dohledávat novelizace a znění příslušného právního předpisu v různém období.

Nicméně i tak je nejspíš zajímavé upozornění na to, jaké sazby zahraničního stravného a pro jaké státy se aktuálně mění, jak jsme je v tabulce uvedli a dále opakujeme výslovně v následujícím přehledu.

Změny jsou možné i v průběhu roku a legislativci je pro rok 2023 předpokládají

Právní úprava je stabilní a v průběhu kalendářního roku se v minulých letech neměnila. Pro rok 2023 ovšem předkladatelé návrhu (legislativní tvůrci) právního předpisu s určitou pravděpodobností změny – i v průběhu kalendářního roku s ohledem na inflaci zasahující nejrůznější světové ekonomiky a státy – předpokládají.

Je tedy nutno sledovat Sbírku zákonů pečlivěji než v minulosti. My se vás však budeme snažit aktuálně o změnách informovat.

Změny pro rok 2023

Ke změnám základních sazeb stravného pro rok 2023 tedy dochází u těchto států:

Arménie,

ostrovní státy Austrálie a Oceánie,

Bahamy,

Brazílie,

Dánsko,

Egypt,

Finsko,

Guinea,

Irák,

Izrael,

Jordánsko,

ostrovní státy Karibiku,

Korejská republika („Jižní Korea“),

Kuba,

Mali,

Maroko,

Moldavsko,

Myanmar,

Nový Zéland,

Paraguay,

Polsko,

Senegal,

Švédsko,

Tunisko,

Uruguay.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2023 dle přílohy k vyhlášce č. 401/2022 Sb.:

Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR

euro

45

Albánie EUR

euro

40

Alžírsko EUR

euro

50

Andorra EUR

euro

45

Angola USD

americký dolar

60

Argentina USD

americký dolar

50

Arménie EUR

euro

40

Austrálie a Oceánie – ostrovní státy: Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Wallis a Futuna, Západní Samoa USD

americký dolar

65

Ázerbájdžán EUR

euro

40

Bahamy USD

americký dolar

60

Bahrajn EUR

euro

45

Bangladéš USD

americký dolar

50

Belgie EUR

euro

50

Belize USD

americký dolar

50

Benin EUR

euro

45

Bermudy USD

americký dolar

50

Bělorusko EUR

euro

45

Bhútán USD

americký dolar

50

Bolívie USD

americký dolar

50

Bosna a Hercegovina EUR

euro

40

Botswana USD

americký dolar

55

Brazílie USD

americký dolar

60

Brunej USD

americký dolar

40

Bulharsko EUR

euro

40

Burkina Faso EUR

euro

40

Burundi USD

americký dolar

55

Čad EUR

euro

50

Černá Hora EUR

euro

35

Čína EUR

euro

45

Dánsko EUR

euro

60

Džibuti USD

americký dolar

65

Egypt EUR

euro

45

Ekvádor USD

americký dolar

50

Eritrea USD

americký dolar

50

Estonsko EUR

euro

40

Etiopie EUR

euro

50

Filipíny EUR

euro

40

Finsko EUR

euro

55

Francie EUR

euro

50

Francouzská Guyana EUR

euro

45

Gabon EUR

euro

50

Gambie EUR

euro

45

Ghana EUR

euro

50

Gibraltar EUR

euro

40

Gruzie EUR

euro

40

Guatemala USD

americký dolar

45

Guinea EUR

euro

50

Guinea-Bissau EUR

euro

45

Guyana USD

americký dolar

50

Honduras USD

americký dolar

45

Hongkong EUR

euro

45

Chile USD

americký dolar

50

Chorvatsko EUR

euro

40

Indie EUR

euro

45

Indonésie EUR

euro

40

Irák EUR

euro

45

Írán EUR

euro

40

Irsko EUR

euro

50

Island EUR

euro

60

Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR

euro

50

Izrael USD

americký dolar

60

Japonsko USD

americký dolar

65

Jemen EUR

euro

35

Jihoafrická republika EUR

euro

40

Jižní Súdán EUR

euro

55

Jordánsko EUR

euro

50

Kambodža USD

americký dolar

45

Kamerun EUR

euro

50

Kanada USD

americký dolar

50

Kapverdy EUR

euro

40

Karibik – ostrovní státy: Například Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago USD

americký dolar

60

Katar USD

americký dolar

50

Kazachstán EUR

euro

45

Keňa EUR

euro

45

Kolumbie USD

americký dolar

45

Komory USD

americký dolar

55

Konžská republika (Brazzaville) USD

americký dolar

60

Konžská demokratická republika (Kinshasa) USD

americký dolar

65

Korejská lidově demokratická republika EUR

euro

45

Korejská republika EUR

euro

55

Kosovo EUR

euro

45

Kostarika USD

americký dolar

50

Kuba EUR

euro

60

Kuvajt EUR

euro

40

Kypr EUR

euro

40

Kyrgyzstán EUR

euro

40

Laos USD

americký dolar

45

Lesotho USD

americký dolar

50

Libanon USD

americký dolar

55

Libérie EUR

euro

45

Libye EUR

euro

45

Lichtenštejnsko CHF

švýcarský frank

65

Litva EUR

euro

40

Lotyšsko EUR

euro

40

Lucembursko EUR

euro

50

Macao EUR

euro

45

Madagaskar EUR

euro

40

Maďarsko EUR

euro

40

Makedonie EUR

euro

35

Malajsie USD

americký dolar

45

Malawi USD

americký dolar

45

Maledivy USD

americký dolar

55

Mali EUR

euro

50

Malta EUR

euro

50

Maroko EUR

euro

45

Mauretánie EUR

euro

40

Mauricius USD

americký dolar

55

Mexiko USD

americký dolar

50

Moldavsko EUR

euro

45

Monako EUR

euro

45

Mongolsko EUR

euro

40

Mozambik USD

americký dolar

50

Myanmar (Barma) USD

americký dolar

55

Namibie USD

americký dolar

50

Německo EUR

euro

45

Nepál USD

americký dolar

50

Niger EUR

euro

50

Nigérie EUR

euro

50

Nikaragua USD

americký dolar

45

Nizozemsko EUR

euro

50

Norsko EUR

euro

60

Nový Zéland USD

americký dolar

65

Omán EUR

euro

50

Pákistán EUR

euro

40

Panama USD

americký dolar

45

Paraguay USD

americký dolar

50

Peru USD

americký dolar

50

Pobřeží slonoviny EUR

euro

40

Polsko EUR

euro

45

Portugalsko a Azory EUR

euro

40

Rakousko EUR

euro

45

Rovníková Guinea EUR

euro

50

Rumunsko EUR

euro

40

Rusko EUR

euro

45

Rwanda USD

americký dolar

55

Řecko EUR

euro

40

Salvador USD

americký dolar

45

Saúdská Arábie EUR

euro

50

Senegal EUR

euro

55

Seychely EUR

euro

55

Sierra Leone EUR

euro

40

Singapur USD

americký dolar

60

Spojené arabské emiráty USD

americký dolar

55

Slovensko EUR

euro

35

Slovinsko EUR

euro

40

Somálsko USD

americký dolar

55

Spojené státy americké USD

americký dolar

60

Srbsko EUR

euro

35

Středoafrická republika USD

americký dolar

50

Súdán USD

americký dolar

55

Surinam USD

americký dolar

50

Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR

euro

40

Svazijsko USD

americký dolar

55

Sýrie EUR

euro

50

Španělsko EUR

euro

45

Šrí Lanka USD

americký dolar

50

Švédsko EUR

euro

60

Švýcarsko CHF

švýcarský frank

75

Tádžikistán EUR

euro

40

Tanzanie USD

americký dolar

55

Thajsko EUR

euro

40

Tchaj-wan EUR

euro

45

Togo EUR

euro

40

Tunisko EUR

euro

50

Turecko EUR

euro

40

Turkmenistán EUR

euro

45

Uganda USD

americký dolar

55

Ukrajina EUR

euro

45

Uruguay USD

americký dolar

55

Uzbekistán EUR

euro

40

Velká Británie GBP

anglická libra

45

Venezuela USD

americký dolar

65

Vietnam EUR

euro

40

Zambie USD

americký dolar

55

Zimbabwe USD

americký dolar

50

Ostatní neuvedené země EUR

euro

35



Nyní tedy už znáte výši nových sazeb zahraničního stravného pro rok 2023. Ale ne vždy má zaměstnanec nárok na plnou sazbu zahraničního stravného.

Jednak se vcelku logicky nevyplácí plné stravné, když pracovní cesta do zahraničí (práce v zahraničí) netrvá celý den. Pak také může zaměstnavatel zaměstnancům stravné snižovat. Komu? Jaké limity pro to stanoví zákoník práce? A kdo naopak dostává mnohem více, než určuje ministerská vyhláška? (Už víme, že jsou to politici, ale i zaměstnanci mohou dostávat více.)

To vysvětlíme v příštím článku, kde se dozvíte také to, že se snižuje sazba stravného (a o kolik), a to i když je zaměstnanec celý den pracovně v zahraničí, jestliže je mu bezplatně poskytováno jídlo, na které si nemusí finančně přispívat.