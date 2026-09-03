Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní dům, spořitelní družstvo
- Penta Bank
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro září 2026
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Speciální vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Česká spořitelna
Spořicí účty
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.
Sazebník už ale možnou změnu naznačuje, protože ten stávající nově platí do 30. 09. 2026.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
Termínované vklady
Změna úrokových sazeb od 11. 08. 2026. Novinkou jsou vklady na 2 a 4 měsíce.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 %
|2 měsíce
|3,60 % (novinka)
|3 měsíce
|2,25 %
|4 měsíce
|3,60 % (novinka)
|6 měsíců
|2,20 %
|1 rok
|1,85 %
Úrokové sazby pro segment Erste Premier jsou beze změn.
ČSOB
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Fio banka
Spořicí účty
Zvýšení úrokových sazeb od 17. 08. 2026.
V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku €. Spořicí účet je výhradně pro soukromé osoby.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|200 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 3,50 %
|0,10 %
|0,15 %
|0,20 %
Měsíčně můžete provést max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Spořicí účet je pro všechny typy klientů banky.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|2,70 → 3 %
Termínované vklady
Největší zvýšení je u 9měsíčního vkladu, a to o 1,50 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,30 → 2,60 %
|14 dní
|2,30 → 2,90 %
|1 měsíc
|2,30 → 3 %
|2 měsíce
|2,30 → 3,20 %
|3 měsíce
|3,20 → 3,50 %
|6 měsíců
|3,20 → 3,50 %
|9 měsíců
|2,10 → 3,60 %
|1 rok
|3,20 → 3,60 %
|2 roky
|3 %
|3 roky
|3 %
|4 roky
|3 %
|5 let
|3 %
Inbank
Termínované vklady
Změna úrokových sazeb u všech pásem. Pro vklady na 3 a 6 měsíců jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky přišel pořádný sešup dolů.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,90 -> 4 %
|6 měsíců
|4 -> 4,05 %
|1 rok
|4,15 -> 2,50 %
|2 roky
|4,20 -> 2,50 %
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,10 → 4,20 %
J&T BANKA
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
Hybridní vklady
Komerční banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Spořicí účet Premium
Termínované vklady
mBank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb od 01. 09. 2026.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|1000 – neomezeno
|3 měsíce
|0,01 → 3,71 %
|6 měsíců
|3,31 → 3,71 %
|1 rok
|3,51 → 3,71 %
MONETA Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Termínované vklady
Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn od 03. 08. 2026.
Oberbank
Spořicí účty
Zvýšení úrokové sazby.
Podmínkou úrokové sazby je vklad min. 2 mil. Kč. Pokud je vklad min. 1 mil. Kč, úroková sazba je 3,10 % p.a. Je-li vklad ještě nižší, úroková sazba je nastavena v kompetenci poboček (a bude také nižší).
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,20 → 3,30 %
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Partners Banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (snížený)
- Dětský spořicí účet
- Dětský spořicí účet (snížený)
- Spořicí účet s doporučením
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Peněžní dům, spořitelní družstvo
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Penta Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Termínované vklady
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK od středy 19. 8. 2026 zvýšila pásmo pro lepší úročení u svého spořicího účtu s marketingovým názvem Narozeninový skvělý účet. Úrokovou sazbu 4,08 % p.a. nově získáte až do 500 000 Kč, původně to bylo 200 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000 → 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 %
|3,30 %
Změna se týká nových klientů i stávajících klientů. Zvýhodněné pásmo tak banka nastaví automaticky a nemusíte o změnu žádat.
Jen pro pořádek dodáváme, že obecnou podmínkou pro získání zvýhodněného úročení je nový vklad. U stávajících klientů se za něj považují peníze, kterými navýšíte svůj celkový zůstatek u TRINITY BANK oproti stavu k 18. srpnu 2026. (Podrobné podmínky.)
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
UniCredit Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:
Banka přestala nabízet zvýhodněnou úrokovou sazbu na spořicím účtu pro nové klienty. Místo toho nabízí novinku: lepší úrokovou sazbu pro všechny klienty, ale s podmínkami obratu na platebních kartách a/nebo na běžném účtu. Z tohoto důvodu jsme původní produkt Spořicí účet k novému účtu ze srovnávače vyřadili.
Tady je nová nabídka UniCredit Bank.
Pokud s bankou budete investovat, budete mít o 0,30 p.b. vyšší úrokovou sazbu, než jen při plnění podmínek obratu na účtu.
V obou případech musíte v kalendářním měsíci zaplatit min. 10× debetní kartou vydanou k balíčku účtu typu START, OPEN nebo TOP. Pro jiné typy účtů se nabídka nevztahuje.
Banka v podmínkách neuvádí, zda musí být platba kartou jen provedena, nebo i zaúčtována, takže platí varianta „zaplatit kdykoli během měsíce“, tedy i třeba minutu před půlnocí poslední den.
Při nesplnění podmínek se celý zůstatek do 2 mil. Kč úročí sazbou 0,01 % p.a.
Stávající akce banky trvá od úterý 01. 09. 2026 do neděle 01. 11. 2026 včetně. (Podrobné podmínky.)
Podmínky úrokové sazby:
- 10 plateb debetní kartou v kalendářním měsíci (ne kreditní).
- Min. 2000 Kč měsíčně pravidelná investice, nebo jednorázová investice min. 50 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,30 %
|3 %
|0 %
Podmínky úrokové sazby:
- 10 plateb debetní kartou v kalendářním měsíci (ne kreditní).
- Min. 20 000 Kč měsíčně příchozí platby (souhrnná výše, nemusí to být 1 platba).
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3 %
|0 %
Termínované vklady
Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn.
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokových sazeb od 31. 08. 2026.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 dní
|2,60 → 2,70 %
Snížení úrokové sazby u ročního vkladu od 31. 08. 2026.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3 %
|3 měsíce
|3,10 %
|6 měsíců
|3,20 %
|1 rok
|3,50 -> 3,40 %
|2 roky
|3,60 %
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,21 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,08 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP
|4 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,50 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 %
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(2× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
|Fio banka
|Fio spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,08 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP
|4 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,41 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|3,30 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,30 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|3 % p.a.
Aktuální data pro září 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB
- 3 % p.a. Komerční banka