Měšec.cz  »  Spoření a investice

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
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Modré spořicí kasičky ve tvaru prasátek stojí naproti růžové spořicí kasičce ve tvaru prasátka.
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Několik produktových novinek vám umožní získat úrokovou sazbu přes 4 % p.a. U některých nemusíte udělat skoro nic, u dalších se vyžaduje tzv. aktivní klient. Tak či onak, úrokové sazby spoření od 4 % p.a. jsou už zase standardem.
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Air Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Co se dozvíte v článku
  1. Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní dům, spořitelní družstvo
  15. Penta Bank
  16. Raiffeisenbank
  17. Revolut
  18. TRINITY BANK
  19. UniCredit Bank
  20. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  21. Všeobecná úverová banka
  22. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  25. Aktuální data pro září 2026
  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn. 

  1. Termínovaný vklad

Artesaˏ spořitelní družstvo

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn. 

  1. Spořicí účet Artesa Universal

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Premium
  3. Termínovaný vklad Artesa Bonus

Speciální vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Duální vklad 20 %
  2. Duální vklad 30 %
  3. Duální vklad 40 %
  4. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  5. Spořicí účet TOP

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Spořicí účty

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.

Sazebník už ale možnou změnu naznačuje, protože ten stávající nově platí do 30. 09. 2026.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

Termínované vklady

Změna úrokových sazeb od 11. 08. 2026. Novinkou jsou vklady na 2 a 4 měsíce.

  1. Termínovaný vklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 %
2 měsíce 3,60 % (novinka)
3 měsíce 2,25 %
4 měsíce 3,60 % (novinka)
6 měsíců 2,20 %
1 rok 1,85 %

Úrokové sazby pro segment Erste Premier jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. 

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  4. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
  5. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
  6. Spoření s bonusem pro děti TOP
  7. Spoření s bonusem 18–26
  8. Spoření s bonusem
  9. Spoření s bonusem TOP
  10. Spoření s bonusem Premium
  11. Spoření s bonusem Premium TOP

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Duo Profit
  2. Termínovaný vklad

Fio banka

Spořicí účty

Zvýšení úrokových sazeb od 17. 08. 2026.

V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku €. Spořicí účet je výhradně pro soukromé osoby.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 200 001 – 1 000 000 1 000 001 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3,50 % 0,10 % 0,15 % 0,20 %

Měsíčně můžete provést max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Spořicí účet je pro všechny typy klientů banky.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 2,70 → 3 %

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad

Největší zvýšení je u 9měsíčního vkladu, a to o 1,50 p.b.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 → 2,60 %
14 dní 2,30 → 2,90 %
1 měsíc 2,30 → 3 %
2 měsíce 2,30 → 3,20 %
3 měsíce 3,20 → 3,50 %
6 měsíců 3,20 → 3,50 %
9 měsíců 2,10 → 3,60 %
1 rok 3,20 → 3,60 %
2 roky 3 %
3 roky 3 %
4 roky 3 %
5 let 3 %

Inbank

Termínované vklady

Změna úrokových sazeb u všech pásem. Pro vklady na 3 a 6 měsíců jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky přišel pořádný sešup dolů.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,90 -> 4 %
6 měsíců 4 -> 4,05 %
1 rok 4,15 -> 2,50 %
2 roky 4,20 -> 2,50 %

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4,10 → 4,20 %

J&T BANKA

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)

Termínované vklady

Hybridní vklady

Komerční banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Dětský spořicí účet KB+
  4. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  5. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  6. Spořicí účet Premium

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad

mBank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet pro děti
  4. Spořicí účet Plus

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb od 01. 09. 2026.

  1. mVklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
1000 – neomezeno
3 měsíce 0,01 → 3,71 %
6 měsíců 3,31 → 3,71 %
1 rok 3,51 → 3,71 %

MONETA Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Termínované vklady

Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn od 03. 08. 2026.

  1. Termínovaný vklad MONETA Bank

Oberbank

Spořicí účty

Zvýšení úrokové sazby.

Podmínkou úrokové sazby je vklad min. 2 mil. Kč. Pokud je vklad min. 1 mil. Kč, úroková sazba je 3,10 % p.a. Je-li vklad ještě nižší, úroková sazba je nastavena v kompetenci poboček (a bude také nižší).

  1. Spořicí účet
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,20 → 3,30 %

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

Partners Banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (snížený)
  3. Dětský spořicí účet
  4. Dětský spořicí účet (snížený)
  5. Spořicí účet s doporučením

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Penta Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Penta Bank
  2. Reinvestiční spořicí účet Avior Duo

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Penta Bank

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu

Termínované vklady

  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Narozeninový Skvělý účet
  2. Skvělý účet
  3. Skvělý účet 2
  4. Skvělý účet 3
  5. Spořicí účet Úrok+

TRINITY BANK od středy 19. 8. 2026 zvýšila pásmo pro lepší úročení u svého spořicího účtu s marketingovým názvem Narozeninový skvělý účet. Úrokovou sazbu 4,08 % p.a. nově získáte až do 500 000 Kč, původně to bylo 200 000 Kč. 

Narozeninový Skvělý účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 → 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,08 % 3,30 %

Změna se týká nových klientů i stávajících klientů. Zvýhodněné pásmo tak banka nastaví automaticky a nemusíte o změnu žádat.

Jen pro pořádek dodáváme, že obecnou podmínkou pro získání zvýhodněného úročení je nový vklad. U stávajících klientů se za něj považují peníze, kterými navýšíte svůj celkový zůstatek u TRINITY BANK oproti stavu k 18. srpnu 2026. (Podrobné podmínky.)

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Spořicí účet Save
  2. Spořicí účet Prima
  3. Program DUET PLUS

Banka přestala nabízet zvýhodněnou úrokovou sazbu na spořicím účtu pro nové klienty. Místo toho nabízí novinku: lepší úrokovou sazbu pro všechny klienty, ale s podmínkami obratu na platebních kartách a/nebo na běžném účtu. Z tohoto důvodu jsme původní produkt Spořicí účet k novému účtu ze srovnávače vyřadili.

Tady je nová nabídka UniCredit Bank.

Pokud s bankou budete investovat, budete mít o 0,30 p.b. vyšší úrokovou sazbu, než jen při plnění podmínek obratu na účtu.

V obou případech musíte v kalendářním měsíci zaplatit min. 10× debetní kartou vydanou k balíčku účtu typu START, OPEN nebo TOP. Pro jiné typy účtů se nabídka nevztahuje.

Banka v podmínkách neuvádí, zda musí být platba kartou jen provedena, nebo i zaúčtována, takže platí varianta „zaplatit kdykoli během měsíce“, tedy i třeba minutu před půlnocí poslední den.

Při nesplnění podmínek se celý zůstatek do 2 mil. Kč úročí sazbou 0,01 % p.a.

Stávající akce banky trvá od úterý 01. 09. 2026 do neděle 01. 11. 2026 včetně. (Podrobné podmínky.)

Podmínky úrokové sazby:

  • 10 plateb debetní kartou v kalendářním měsíci (ne kreditní).
  • Min. 2000 Kč měsíčně pravidelná investice, nebo jednorázová investice min. 50 000 Kč.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,30 % 3 % 0 %

Podmínky úrokové sazby:

  • 10 plateb debetní kartou v kalendářním měsíci (ne kreditní).
  • Min. 20 000 Kč měsíčně příchozí platby (souhrnná výše, nemusí to být 1 platba).
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3 % 0 %

Termínované vklady

Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokových sazeb od 31. 08. 2026.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 dní 2,60 → 2,70 %

Snížení úrokové sazby u ročního vkladu od 31. 08. 2026.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3 %
3 měsíce 3,10 %
6 měsíců 3,20 %
1 rok 3,50 -> 3,40 %
2 roky 3,60 %

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

školení pro účetní září

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,21 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,50 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 %
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(2× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a. 
Fio banka Fio spořicí účet 3 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka  Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a. 
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a. 
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,41 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 3,30 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,30 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 3 % p.a.

Aktuální data pro září 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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Komerční sdělení

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15. 9. 2026
9:00
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Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
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Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
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