Dědí manžel, děti, nebo stát? Otestujte, co víte o dědictví

Problém je, že se to často stane nečekaně a v té nejhorší chvíli. Člověk se vyrovnává se ztrátou a zároveň musí řešit papíry, jednat s úřady a dělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit jeho finance na roky dopředu. Navíc kolem dědění koluje řada mýtů. Mnoho lidí vychází z toho, co slyšeli od známých nebo co platilo před lety, a pravidla si ověří, až když je pozdě. Zkušenosti přátel přitom nemusí odpovídat vaší situaci, protože každý případ je trochu jiný.
Nejasnosti pak snadno vedou ke zklamání, ke zbytečným výdajům a v horším případě i k rodinným sporům, které se táhnou dlouho po pohřbu. Přitom řadě nepříjemností by šlo předejít, kdyby lidé znali základní pravidla dřív, než je budou potřebovat.
To platí i pro ty, kdo chtějí mít své věci včas v pořádku. Kdo plánuje rozdělit majetek podle svých představ, měl by vědět, co je možné a kde má jeho vůle hranice. I dobře míněné rozhodnutí totiž může nakonec dopadnout úplně jinak, než si zůstavitel přál, pokud nezohlední pravidla, která stanoví zákon.
Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře se v dědění vyznáte. Čeká vás deset otázek z běžného života. Ke každé najdete vysvětlení, takže i když neodpovíte správně, budete mít v tématu jasněji.