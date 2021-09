Spoření v září: kam vložit peníze?

Zvyšujeme

Stále trvá akční nabídka Expobank s odměnou 500 Kč za založení běžného účtu s úrokovou sazbou 0,75 % p. a. Ta se od 1. 9. 2021 zvýšila z 0,50 % p.a. V podstatě jde o jedinou nabídku účtu bez výpovědní doby na trhu, která dává nějaký smysl, ale stále nevydělá na zvyšující se inflaci.

Úrokovou sazbu od 2. 9. 2021 zvýšila TRINITY BANK u spořicího účtu Výhoda+ narozeninový bonus. Sazba se zvýšila v pásmu do 100 000 Kč (0,21 % p.a. −> 1,08 % p.a.), nad 100 000 Kč je beze změny (0,58 % p.a. bez omezení zůstatku). Tyto úrokové sazby banka garantuje do 31. 12. 2021, přičemž na základě vývoje na finančním trhu úrokové zvýhodnění může navýšit. Akce trvá do 30. 9. 2021, ale doba trvání akce bude automaticky prodlužována o jeden měsíc, píše banka v podmínkách nabídky.

Snižujeme

Úrokové sazby spoření se od posledního srovnání nesnižovaly.

Končíme

K 31. 8. 2021 oficiálně skončilo ING Konto, účty byly uzavřeny a do internetového bankovnictví se již nelze přihlásit.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích produktů jsou mizerné a nedokáží pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakékoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace k červenci 2021 byla meziročně 3,40 %, reálně je však vyšší.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.

Aktuální data pro září 2021 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba u bank je 0,75 % p.a. (reálně za rok, bez složitých podmínek a nejen během akce). U záložen je to 1,70 % p.a. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. (záložna), 2,30 % p.a. (banka) Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 1 % p.a.

