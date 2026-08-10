Spoření v srpnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní dům, spořitelní družstvo
- Penta Bank
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro srpen 2026
Termínované vklady
Snížení úrokové sazby u 3měsíčního termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,70 %
|3 měsíce
|3,70 -> 3,40 %
|6 měsíců
|3 %
|1 rok
|3 %
Artesaˏ spořitelní družstvo
Spořicí účty
Zvýšení úrokové sazby o 0,25 p.b.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 → 4,50 %
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Speciální vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn už od 25. 10. 2025.
Novinkou je spořicí účet Spořicí účet TOP, který je dostupný jen pro klienty nového bankovnictví CREDITAS ONE. Musíte splnit dvě podmínky:
- 10× měsíčně zaplatit platební kartou
- min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb
Banka splnění podmínek vyhodnotí a do konce následujícího měsíce vám připíše úrokový bonus. (Podrobné podmínky.)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,30 %
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Česká spořitelna
Spořicí účty
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
Termínované vklady
ČSOB
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
Termínované vklady
- Duo Profit (beze změn).
- Termínovaný vklad
Zvýšení úrokové sazby pro roční vklad.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|2,50 %
|1 rok
|2,40 → 3,20 %
|2 roky
|2 %
|3 roky
|0,05 %
Fio banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Inbank
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,60 -> 3,90
|6 měsíců
|3,80 -> 4 %
|1 rok
|3,90 -> 4,15 %
|2 roky
|4 -> 4,20 %
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,90 –> 4,10 %
J&T BANKA
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
Hybridní vklady
Komerční banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Spořicí účet Premium
Termínované vklady
mBank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
MONETA Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb pro 1měsíční a 3měsíční vklad.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3,50 -> 3,70 %
|3 měsíce
|3,50 -> 3,70 %
|3,50 -> 3,70 %
|6 měsíců
|3,50 %
|3,50 %
|1 rok
|3,50 %
|3,50 %
Oberbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Partners Banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (snížený)
- Dětský spořicí účet
- Dětský spořicí účet (snížený)
- Spořicí účet s doporučením
Termínované vklady
Od 4. 8. 2026 má Partners Banka nově v nabídce termínovaný vklad. Má jednoduché parametry, minimem je 15 000 Kč, maximem je 500 000 Kč a vklad lze založit na max. 6 měsíců.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|6 měsíců
|4,33 %
Peněžní dům, spořitelní družstvo
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Penta Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Termínované vklady
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
UniCredit Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:
UCB po roce snížila úrokovou sazbu tohoto spořicího účtu:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 499 999
|500 000 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 1,50 %
|0 %
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem s výjimkou vkladu na 1 měsíc.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,25 %
|2,45 %
|3 měsíce
|2,90 → 3 %
|2,90 → 3 %
|6 měsíců
|3,10 → 3,35 %
|3,10 → 3,35 %
|1 rok
|3 → 3,30 %
|3,10 → 3,40 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokových sazeb:
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,90 → 3 %
|3 měsíce
|2,90 → 3,10 %
|6 měsíců
|3 → 3,20 %
|1 rok
|3,30 → 3,50 %
|2 roky
|3,50 → 3,60 %
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,21 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,08 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP
|4 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70%
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 %
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(2× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP
|4 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|3,30 % p.a.
4,08 % p.a. do 200 000 Kč
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,41 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3 % p.a.
Aktuální data pro srpen 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,40 % p.a. UniCredit Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3 % p.a. Komerční banka