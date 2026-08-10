Měšec.cz  »  Spoření a investice

Spoření v srpnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
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Modré spořicí kasičky ve tvaru prasátek stojí naproti růžové spořicí kasičce ve tvaru prasátka.
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Zatím co úrokové sazby spořicích účtů spíše stagnují, úrokové sazby termmínovaných vkladů už začínají s číslicí 4, a to bez dalších složitých podmínek, např. investování.
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Air Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Co se dozvíte v článku
  1. Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní dům, spořitelní družstvo
  15. Penta Bank
  16. Raiffeisenbank
  17. Revolut
  18. TRINITY BANK
  19. UniCredit Bank
  20. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  21. Všeobecná úverová banka
  22. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  25. Aktuální data pro srpen 2026
  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Termínované vklady

Snížení úrokové sazby u 3měsíčního termínovaného vkladu.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,70 %
3 měsíce 3,70 -> 3,40 %
6 měsíců 3 %
1 rok 3 %

Artesaˏ spořitelní družstvo

Spořicí účty

  1. Spořicí účet Artesa Universal

Zvýšení úrokové sazby o 0,25 p.b.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 4,25 → 4,50 %

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Premium
  3. Termínovaný vklad Artesa Bonus

Speciální vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Duální vklad 20 %
  2. Duální vklad 30 %
  3. Duální vklad 40 %
  4. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn už od 25. 10. 2025.

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)

Novinkou je spořicí účet Spořicí účet TOP, který je dostupný jen pro klienty nového bankovnictví CREDITAS ONE. Musíte splnit dvě podmínky:

  • 10× měsíčně zaplatit platební kartou
  • min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb

Banka splnění podmínek vyhodnotí a do konce následujícího měsíce vám připíše úrokový bonus. (Podrobné podmínky.)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,30 %

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Spořicí účty

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. 

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  4. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
  5. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
  6. Spoření s bonusem pro děti TOP
  7. Spoření s bonusem 18–26
  8. Spoření s bonusem
  9. Spoření s bonusem TOP
  10. Spoření s bonusem Premium
  11. Spoření s bonusem Premium TOP

Termínované vklady

  1. Duo Profit (beze změn).
  2. Termínovaný vklad

Zvýšení úrokové sazby pro roční vklad.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,50 %
1 rok 2,40 → 3,20 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

Fio banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Fio banky

Inbank

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,60 -> 3,90
6 měsíců 3,80 -> 4 %
1 rok 3,90 -> 4,15 %
2 roky 4 -> 4,20 %

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,90 –> 4,10 %

J&T BANKA

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)

Termínované vklady

Hybridní vklady

Komerční banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Dětský spořicí účet KB+
  4. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  5. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  6. Spořicí účet Premium

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad

mBank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet pro děti
  4. Spořicí účet Plus
  1. mVklad

MONETA Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb pro 1měsíční a 3měsíční vklad.

  1. Termínovaný vklad MONETA Bank
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,50 -> 3,70 %
3 měsíce 3,50 -> 3,70 % 3,50 -> 3,70 %
6 měsíců 3,50 % 3,50 %
1 rok 3,50 % 3,50 %

Oberbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Termínované vklady

Partners Banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Termínované vklady

Od 4. 8. 2026 má Partners Banka nově v nabídce termínovaný vklad. Má jednoduché parametry, minimem je 15 000 Kč, maximem je 500 000 Kč a vklad lze založit na max. 6 měsíců.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
6 měsíců 4,33 %

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Penta Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Penta Bank
  2. Reinvestiční spořicí účet Avior Duo

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Penta Bank

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu

Termínované vklady

  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Narozeninový Skvělý účet
  2. Skvělý účet
  3. Skvělý účet 2
  4. Skvělý účet 3
  5. Spořicí účet Úrok+

Termínované vklady

  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Program DUET PLUS
  3. Spořicí účet k novému účtu

UCB po roce snížila úrokovou sazbu tohoto spořicího účtu:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 499 999 500 000 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 1,50 % 0 %

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem s výjimkou vkladu na 1 měsíc.

  1. Termínovaný vklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,25 % 2,45 %
3 měsíce 2,90 → 3 % 2,90 → 3 %
6 měsíců 3,10 → 3,35 % 3,10 → 3,35 %
1 rok 3 → 3,30 % 3,10 → 3,40 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet
  3. Termínovaný vklad OVERNIGHT

Zvýšení úrokových sazeb:

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,90 → 3 %
3 měsíce 2,90 → 3,10 %
6 měsíců 3 → 3,20 %
1 rok 3,30 → 3,50 %
2 roky 3,50 → 3,60 %

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

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Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,21 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70%
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 %
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(2× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a. 

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 3,30 % p.a.
4,08 % p.a. do 200 000 Kč
J & T Banka  Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a. 
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a. 
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,41 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3 % p.a.

Aktuální data pro srpen 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,40 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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