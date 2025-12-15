Spoření v prosinci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka a.s.
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro prosinec 2025
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2.7 %
|3 měsíce
|3.2 %
|6 měsíců
|2,70 → 3 %
|1 rok
|2,70 → 3 %
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.
- Termínovaný vklad Artesa Standard
- Termínovaný vklad Artesa Bonus
- Termínovaný vklad Artesa Premium
- Duální vklad 20 %
- Duální vklad 30 %
- Duální vklad 40 %
- Duální vklad 50 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Česká spořitelna
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
ČSOB
Novinkou je garance úrokové sazby na spořicích účtech až do 7. ledna 2025, úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium TOP
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Duo Profit
Fio banka
Úrokové sazby jsou beze změn.
Inbank
Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.
Po měsíci došlo ke snížení úrokové sazby pro nové klienty. Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 → 3,80 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn u spořicích účtů a krátkodobých termínovaných vkladů:
Další zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů od 1 rok více, a to od 10. 12. 2025.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|2,60 %
|6 měsíců
|2,60 %
|9 měsíců
|2,60 %
|1 rok
3,30 %
|1.25 roku
|3,05 → 3,32 %
|1.5 roku
|3,15 → 3,35 %
|2 roky
|3,25 → 3,40 %
|3 roky
|3,40 → 3,45 %
|4 roky
|3,45 → 3,50 %
|5 let
|3,50 → 3,60 %
|10 let
|3,75 → 4 %
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,70 → 3,90 % p.a.
- J&T BOND CZK: 4 % p.a.
- J&T RENTIER CZK: 4,10 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,70 → 3,90 %
|3 roky
|4,10 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,60 → 3,70 % p.a.
- J&T BOND CZK: 3,80 %
- J&T RENTIER CZK: 3,90 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,60 → 3,70 %
|3 roky
|3,80 % a 3,90 %
Komerční banka
Úrokové sazby jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Dětský spořicí účet KB+
mBank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn. Banka prodloužila jejich platnost do 8. ledna 2026.
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka bude držet úrokové bonusy až do 31. 12. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 8. 2025.
Od 1. 1. 2026 dojde k mírnému snížení úrokových sazeb ve 2. pásmu spořicích účtů, pořád však půjde o docela slušné úročení. (Podrobné podmínky.)
Změny od 1. 1. 2026:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|3 %
|0.01 %
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn:
Pro nové klienty banky je od 8. 12. 2025 v nabídce další verze spořicího účtu (banka pro to používá termín „marketingová akce“. Pro stávající klienty pro zřízení tohoto účtu platí podmínka nového vkladu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – 600 000
|600 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,01 %
|2,38 %
|3,21 %
Smysl dává jen třetí pásmo nad 600 000 Kč s úrokovou sazbou 3,21 % p.a., která je bez omezení výše vkladu, jenže ta se kdykoli může změnit. Lepší nabídkou bez omezení vkladu je spořicí účet v mBank se sazbou 4,01 % p.a.
Banka od 8. 12. 2025 přestala sjednávat Skvělý účet HIT, proto jsme jej ze srovnávače vyřadili. Nově si stávající klienti od stejného data mohou zřídit spořicí účet Skvělý účet CZK i bez nového vkladu.
UniCredit Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:
Zvýšení úrokové sazby na ročním vkladu nad 1 mil. Kč a u vkladu podmíněného investováním.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,20 %
|3,20 %
|1 rok
|3,20
|3,20 → 3,30 %
Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1. Potřebujete min. 60 000 Kč, z toho 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje. Úroková sazba je 7 % p.a. pro vklad na 6 měsíců.
Můžete si zvolit i poměr 3:1, tj. 75 % termínovaný vklad a 25 % imvestice. Úroková sazba pak bude 4,70 % p.a.
Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců, poměr 1:1
|6 -> 7 %
|6 měsíců, poměr 3:1
|4,70 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn.
Zvýšení úrokové sazby u termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,70 → 2,80 %
|6 měsíců
|2,70 → 2,80 %
|1 rok
|2,80 -> 2,90 %
|2 roky
|2,80 → 2,90 %
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a.
|mBank
|mSpoření
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem
Spoření s bonusem Premium
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet III CZK
|3,21 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
|mBank
|mSpoření (5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem Premium
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Aktuální data pro prosinec 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA
- 3,80 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,30 % p.a. UniCredit Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.