Spoření v prosinci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 8 minut
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Dobrá zpráva hned na začátek. Ty nejlepší spořicí účty budou držet úrokovou sazbu až do druhého lednového týdne 2026. A začaly se zvyšovat úrokové sazby na termínovaných vkladech.

 Air Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn

  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.

  1. Termínovaný vklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2.7 %
3 měsíce 3.2 %
6 měsíců 2,70 → 3 %
1 rok 2,70 → 3 %

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Bonus
  3. Termínovaný vklad Artesa Premium
  4. Duální vklad 20 %
  5. Duální vklad 30 %
  6. Duální vklad 40 %
  7. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Novinkou je garance úrokové sazby na spořicích účtech až do 7. ledna 2025, úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Fio banka

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet
  1. Termínovaný vklad

Inbank

Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.

Po měsíci došlo ke snížení úrokové sazby pro nové klienty. Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 → 3,80 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn u spořicích účtů a krátkodobých termínovaných vkladů:

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou

Další zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů od 1 rok více, a to od 10. 12. 2025.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 2,60 %
6 měsíců 2,60 %
9 měsíců 2,60 %
1 rok 3 → 330 %
1.25 roku 3,05 → 3,32 %
1.5 roku 3,15 → 3,35 %
2 roky 3,25 → 3,40 %
3 roky 3,40 → 3,45 %
4 roky 3,45 → 3,50 %
5 let 3,50 → 3,60 %
10 let 3,75 → 4 %

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,70 → 3,90 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 4 % p.a.
  • J&T RENTIER CZK: 4,10 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,70 → 3,90 %
3 roky 4,10 %

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,60 → 3,70 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 3,80 %
  • J&T RENTIER CZK: 3,90 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,60 → 3,70 %
3 roky 3,80 % a 3,90 %

Komerční banka

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  4. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  5. Dětský spořicí účet KB+
  1. Termínovaný vklad

mBank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. Banka prodloužila jejich platnost do 8. ledna 2026.

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet Plus
  1. mVklad

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka bude držet úrokové bonusy až do 31. 12. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus
  1. Termínovaný vklad MONETA Bank

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)
  3. Spořicí účet s doporučením

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 8. 2025.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  1. Termínované vklady

Od 1. 1. 2026 dojde k mírnému snížení úrokových sazeb ve 2. pásmu spořicích účtů, pořád však půjde o docela slušné úročení. (Podrobné podmínky.)

Změny od 1. 1. 2026:

Bonusový spořicí účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – 5 000 000 5 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 3 % 0.01 %

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn:

  1. Skvělý účet II CZK
  2. Skvělý účet CZK
  3. Spořicí účet Úrok+
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

Pro nové klienty banky je od 8. 12. 2025 v nabídce další verze spořicího účtu (banka pro to používá termín „marketingová akce“. Pro stávající klienty pro zřízení tohoto účtu platí podmínka nového vkladu.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – 600 000 600 001 – neomezeno
Bez omezení 2,01 % 2,38 % 3,21 %

Smysl dává jen třetí pásmo nad 600 000 Kč s úrokovou sazbou 3,21 % p.a., která je bez omezení výše vkladu, jenže ta se kdykoli může změnit. Lepší nabídkou bez omezení vkladu je spořicí účet v mBank se sazbou 4,01 % p.a.

Banka od 8. 12. 2025 přestala sjednávat Skvělý účet HIT, proto jsme jej ze srovnávače vyřadili. Nově si stávající klienti od stejného data mohou zřídit spořicí účet Skvělý účet CZK i bez nového vkladu.

UniCredit Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Spořicí účet k novému účtu

Zvýšení úrokové sazby na ročním vkladu nad 1 mil. Kč a u vkladu podmíněného investováním.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,20 % 3,20 %
1 rok 3,20 3,20 → 3,30 %

Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1. Potřebujete min. 60 000 Kč, z toho 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje. Úroková sazba je 7 % p.a. pro vklad na 6 měsíců.

Můžete si zvolit i poměr 3:1, tj. 75 % termínovaný vklad a 25 % imvestice. Úroková sazba pak bude 4,70 % p.a.

Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců, poměr 1:1 6 -> 7 %
 6 měsíců, poměr 3:1 4,70 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet
  3. Termínovaný vklad OVERNIGHT

Zvýšení úrokové sazby u termínovaného vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,70 → 2,80 %
6 měsíců 2,70 → 2,80 %
1 rok 2,80 -> 2,90 %
2 roky 2,80 → 2,90 %

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a.
mBank mSpoření

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem

Spoření s bonusem Premium		 3 % p.a. 

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů
 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet III CZK 3,21 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
mBank mSpoření (5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 
ČSOB Spoření s bonusem Premium 3 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.

Aktuální data pro prosinec 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA
  • 3,80 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

