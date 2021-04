Spoření v dubnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

Zvyšujeme

Úrokové sazby vkladů se nezvyšovaly a jejich zvyšování je v nedohlednu. Pokud máte dost času a chcete bezpečně spořit, poohlédněte se raději po stavebním spoření.

Snižujeme

Air bank snížila úrokovou sazbu spořicího účtu z 0,60 % na 0,40 % p.a.

Equa bank snížila úrokovou sazbu u spořicího účtu HIT z 0,70 % p.a. na 0,40 % p.a. U spořicího účtu MAX sjednotila úrokovou sazbu na 0,10 % p.a. Ještě v březnu měla přitom 0,30 % p.a. nad 500 000 Kč.

Hello bank! už avizovala, že od 1. května 2021 sníží úrokovou sazbu na Hello spořicím účtu z 1 % na 0,60 % p.a. a běžný účet už vůbec úročit nebude (nyní 0,60 % p.a. do 100 000 Kč). Máte tak necelý měsíc získat poslední úroky.

NEY spořitelní družstvo snížilo úrokovou sazbu u 3měsíčních (nově 1,30 % p.a. z 1,70 % p.a.) a 6měsíčních vkladů (nově 1,50 % p.a. z 1,80 % p.a.). Úroková sazba platí pro vklady s připisováním úroků na konci vkladu, u měsíčního přípisu je o dalších 0,20 p.b. nižší.

Nejvyšší úroková sazba neznamená nejziskovější

Suverénně nejvyšší ne-akční úrokovou sazbu má spořicí účet ČSOB Duo Profit – 1,50 % p.a., a to bez omezení zůstatku. Ale je tam tolik „ale“, že efektivní sazba je výrazně nižší (rozumějte, zaplatíte to jinde). Tady jsou podmínky:

Investovat do podílových fondů skupiny KBC v objemu min. 30 000 Kč s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek. Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky. Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.

Druhým je spořicí účet Gold od MONETY. S druhým úrokovým bonusem nabídne úrokovou sazbu 1,10 % p.a. do 1. mil. Kč a dalších 0,90 % p.a. v pásmu do 2 mil. Kč. Nad to 0,10 % p.a.

Ale? Podmínky:

Vedení platebního účtu Genius Gold a měsíční příjem na něj min. 35 000 Kč.

A dále min. 500 000 Kč investovaných v MMB do podílových fondů (musí jít o hodnotu fondů, ne investovanou částku).

Ani jedna z nabízených variant tak není určena pro masovou klientelu.

V tabulce níže exceluje nabídka J&T Banky s úrokovou sazbou 0,50 % p.a. Ale je potřeba dodat, že pokud ještě nejste klienty této banky, minimální vklad pro nové zákazníky je 500 000 Kč.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 200 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Hello bank! Hello spořicí účet 1 % p.a. – jen do 30. 4. 2021

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 500 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,50 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření od 1 000 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,50 %p.a.