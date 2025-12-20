Slevy na víkend: top 10 nejlepších slevových kupónů s vysokými slevami na elektrokola, šaty, nábytek i doplňky

Dárek na poslední chvíli, který udělá určitě radost? Mrkněte na Slevomat.
Top 10 nejlepších slev s kupóny
1. Až 44% sleva na horská elektrokola slevovým kódem v inSPORTline – výkonná horská elektrokola s motorem až 750 W, dlouhým dojezdem přes 100 km na jedno nabití, odpružením a moderním designem pro terén i město.
2. Až 60% sleva na dámské šaty ze Zalando Outlet (slevový kupón) – široký výběr elegantních večerních šatů, ležérních letních modelů i koktejlových kousků od top značek jako Mango nebo Vero Moda. Kompletní obnovu šatníku bez kompromisů.
3. Slevy až 40 % na kuchyňský nábytek Baumax (slevový kód) – moderní jídelní stoly z masivu, ergonomické židle s polstrováním, úložné skříňky a kuchyňské ostrovy v skandinávském designu.
4. Až 40% slevy na bytový textil IDEA s kupónem – hebké deky z mikrovlákna, bavlněné povlečení s vysokou gramáží, tmavící závěsy a přikrývky pro celou rodinu.
5. Sleva až 40 % na pánské spodní prádlo Evona (promo kód) – pohodlné boxerky z bavlny s elastanem, klasické slipy bez švů, termoprádlo a celé sety s tílky pro celoroční nošení. Ideální na větší obnovu šatníku.
6, Až 30% slevy pro na Dům a zahrada. Použijte Allegro slevový kupón na zahradní nábytek z ratanu, elektrické nářadí jako vrtačky a pily, dekorace do interiéru i exteriéru včetně LED osvětlení.
7. Akce 1+1 Dr.Max slevový kód na léky, hygienu, kosmetiku – druhý kus zdarma na vitamíny, šampony, krémy, obväzy a lékárničkové základní sortiment pro rodinu. Doplňte zásoby za poloviční cenu.
8. 25% sleva na 4 balení Kloubus využijte promo kód na kompletní 120denní kúra s glukosaminem, chondroitinem a vitamíny v sáčcích pro regeneraci kloubů, kolen a zad. Skvělé pro aktivních lidí nad 40 let.
9. Sleva 33 % na 6 měsíců na SkyShowtime – plný přístup k tisícům filmů, seriálů od Paramount+, HBO a Showtime v HD bez reklam, perfektní pro rodinnou zábavu doma. Předplatné kupón.
10. 1 až 4 měsíce zdarma u PetExpert na pojištění mazlíčků – výhoda při sjednání pro psy, kočky či fretky: 1 měsíc za druhé zvíře, až 4 za páté včetně krytí veterinárních nákladů. Použijte kupón.
TIP: Alza doručuje do půlnoci, to ještě pro Ježíška stihnete něco vybrat.