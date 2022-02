Blíží se termín, do kterého byste měli donést svému zaměstnavateli všechna potvrzení, která vám v konečném důsledku sníží daňovou povinnost. Co musíte zanést do účtárny a proč se vyplatí požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní?

Roční zúčtování provádí poslední zaměstnavatel

Roční zúčtování provádí zaměstnavatel v případě, že ho o to stihnete do 15. února požádat. Do stejného data mu také musíte zanést podklady pro uplatnění slev a odčitatelných položek od základu daně a dále případně i potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 od dalších zaměstnavatelů, u kterých jste minulý rok pracovali.

V případě, že jste loni pracovali pro více zaměstnavatelů, žádáte o roční zúčtování toho posledního z nich, do jehož účtárny donesete potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího roku od všech ostatních zaměstnavatelů, kde jste podepsali formulář Prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.

Nejpozději 15. února také musíte případně dodatečně podepsat růžový formulář Prohlášení k dani za rok 2021 v případě, že jste tak ještě neučinili v minulosti. Stejné datum platí i pro včasné podepsání růžového formuláře Prohlášení k dani i pro rok 2022. Bez něj byste si u daného zaměstnavatele nemohli během roku uplatnit daňové slevy, které se dají odečítat v měsíční výši. Ne u všech to totiž jde. Slevu na vyživovanou manželku nebo slevu na školkovné uplatníte právě jen při ročním zúčtování daní zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Zaměstnavatel by vám měl zúčtování daní provést do konce března.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Co musíte do 15. února přinést do účtárny?

Jednotlivá potvrzení pro účtárnu se liší podle toho, jaké daňové slevy a odečitatelné položky si chcete nárokovat.

Nárok na daňové slevy, když máte děti

Daňové zvýhodnění (sleva na děti)

Daňové zvýhodnění je oficiální název pro slevu na vyživované dítě:

Rodný list dítěte

Potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že si neuplatňuje slevu na toto dítě (nebo pokud ano, v jaké míře), nebo čestné prohlášení, jde-li o podnikatele

Případný průkaz ZTP/P dítěte nebo potvrzení úřadu o jeho přiznání, je-li (bude-li) jeho držitelem (sleva se v takovém případě zdvojnásobí)

Potvrzení o studiu, pokud je dítě zletilé

Sleva za umístění dítěte (školkovné)

Máte-li dítě nebo děti v předškolním zařízení (např. mateřská škola, registrovaná dětská skupina), můžete si uplatnit platbu tzv. školkovného (platba za návštěvu daného zařízení, nespadá do ní stravné apod.).

Za tímto účelem potřebujete potvrzení od provozovatele předškolního zařízení o výši uhrazeného školkovného. Na potvrzení musí být:

výše uhrazeného školkovného,

datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo

datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo

datum vzniku živnostenského oprávnění.

Daňová sleva na vyživovaného manžela

V případě, že váš manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka (dále jen manžel) v minulém roce neměli příjmy vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Pak musíte předložit:

čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,

případný průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem (sleva se v takovém případě zdvojnásobí).

Daňové slevy, které můžete uplatnit sami na sebe

Další daňové slevy už si uplatňujete sami za sebe:

Sleva na poplatníka – nijak se neprokazuje, nárok vzniká automaticky v roční výši, a to i pokud jste loni nepracovali po celý rok

Sleva za invaliditu I. a II. stupně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě

Sleva za invaliditu III. stupně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě

Sleva pro držitele ZTP/P – předložení průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho přiznání, pokud ještě průkaz fyzicky nemáte

Sleva pro studenty – potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání (platí při věku do 26 let nebo do 28 let při doktorském studiu prezenční formou)

Jen pro úplnost uvádíme, že na tomto místě přibude příští rok i možnost daňové slevy za zastavení exekuce (bude tedy uplatnitelná na příjmy za rok 2022). Pro její nárok bude třeba uvést, v jaké výši byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a předložit usnesení o zastavení exekuce. Více jsme o této slevě informovali v článku Daňové slevy 2022: Co si uplatníte už letos a co až příští rok?

Odečitatelné položky

Odečitatelné položky se neodečítají od výsledné daně tak, jako je tomu u daňových slev. Snižují základ daně, takže jejich efekt není tak výrazný, jako je tomu u slev.

Bezúplatná plnění (dary) – potvrzení o poskytnutém daru nebo příspěvku na sbírku či potvrzení o darování krve, jejích složek, kmenových buněk, kostní dřeně či orgánu od zdravotního či transplantačního centra nebo registru dárců kostní dřeně

Úroky z úvěru na bydlení – smlouva o úvěru a potvrzení o uhrazených úrocích od poskytovatele úvěru (zasílá se pravidelně na začátku každého roku)

Příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (penzijní společnost zasílá pravidelně na začátku každého roku)

Příspěvky na soukromé životní pojištění – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (pojišťovna zasílá pravidelně na začátku každého roku)

Členské příspěvky odborové organizaci – potvrzení organizace o zaplacených příspěvcích

Zkoušky ověřující další vzdělávání – potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, případně potvrzení o uznané invaliditě (lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst více)

Kdo nemůže požádat o roční zúčtování daní?

Ačkoli je zúčtování daní zaměstnavatelem velice pohodlné, nemůže o ně požádat každý. Někteří zaměstnanci musí podat daňové přiznání sami. Vybíráme ty nejčastější situace.

Platili jste daň zálohou u dvou a více zaměstnavatelů souběžně

O zúčtování daně nemůžete požádat, pokud jste během minulého roku odvedli zálohovou daň alespoň u dvou zaměstnavatelů současně. To se může přihodit, například pokud pracujete na hlavní pracovní poměr v jednom zaměstnání (kde máte podepsáno Prohlášení k dani) a v tom druhém si přivyděláváte na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou nad 10 000 Kč (a tudíž odvedete zálohovou daň i zde, protože srážkou se daní tato dohoda jen při příjmu do 10 000 Kč měsíčně). To samé platí i pro případ, kdy si k hlavnímu pracovnímu poměru přivyděláváte na dohodu o pracovní činnosti a máte příjem nad 3500 Kč měsíčně.

Měli jste další příjmy nad 6000 Kč ročně

Zúčtování zaměstnavatel nemůže provést, ani když máte během roku kromě platu či mzdy ještě jiné příjmy podle § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů, a to ve výši nad 6000 Kč. Může se jednat o příjmy z pronájmu, příjmy z podnikání, z kapitálového majetku nebo tzv. ostatní daňové příjmy (např. příjem z prodeje nemovitosti).

Měli jste příležitostné příjmy nad 30 000 Kč ročně

Příležitostné příjmy jsou od daně osvobozeny, ale pouze do částky 30 000 Kč za rok. V praxi se jedná o příjmy z příležitostné nahodilé činnosti nebo příležitostný nájem movitých věcí apod.

Nestihli jste požádat nebo odevzdat podklady pro zúčtování daní

Daňové přiznání si musíte podat sami, jestliže nestihnete svého zaměstnavatele do 15. února požádat o zúčtování daní.

Pokud byste nestihli do účtárny dodat všechna potřebná potvrzení, o kterých byla řeč výše, nemusíte sice povinně podávat daňové přiznání, ale v případě nároku na další daňové slevy a odčitatelné položky se vám to finančně vyplatí.

Musíte dodanit odpočty za penzijko či životko

Pokud v minulém roce došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, je nutné zpětně dodanit odpočty uplatněné za posledních 10 let.

Dostali jste dar, který není osvobozený od daně

Zdanit musíte také dary, které nejsou osvobozené od daně. Osvobození od daně řeší zákon v § 4 a § 4a.