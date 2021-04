Popelka mezi pojištěním: pojištění odpovědnosti. Proč jej mít a jaké má záludnosti

Důvod, proč pojištění odpovědnosti těší malému zájmu, je jednoduchý. Klienti se především zaměřují na majetková pojištění, u majetku vidí denně kolem sebe, o co by mohli přijít. Často vidí i rizika kolem sebe, zloděje, vandaly, hasiče, které si nejčastěji spojujeme s požáry, houkající kolem nich. Pokud si berou hypotéku, pojištění nemovitosti bývá často podmínkou.

Proč pojišťovny nedělají větší propagaci pojištění odpovědnosti?

Oproti jiným pojištěním je pojistné v absolutní hodnotě nízké (tisíce, ale i stovky korun ročně), často pojistný kmen (počet lidí, co se pojistili u dané pojišťovny) vzhledem k poměru rizik a pojistnému není veliký, a přitom zde hrozí i milionové škody (do výše limitu daného produktu dané pojišťovny). Tyto vlivy jsou trochu propletené, malý zájem klientů znamená malou propagaci pojišťoven a to znamená malý zájem klientů.

A motivace poradců? Každá pojistná smlouva znamená téměř stejnou státem nařízenou byrokracii, podobnou byrokracii máte jak za smlouvu za 1000 Kč ročně, tak za několikatisícovou smlouvu na povinné ručení. Na povinné ručení často poradci mají k dispozici pomůcky, které jim usnadňují práci, a povinné ručení se ze zákona nemůže od sebe tolik lišit. Oproti tomu pojištění odpovědnosti kryje i obří rizika, tím nepřímo je zde riziko i pro poradce a není to vůbec jednoduché pojištění.

Proč byste se měli o něj zajímat

Když vám začne hořet dům, je to hrozné, ale škoda na vašem majetku je samozřejmě omezena hodnotou vašeho majetku. Navíc často výši škody sníží hasiči. U vaší odpovědnosti za škodu není škoda nijak omezena, např. u toho požáru záleží, jestli lehne požárem sousedovic kůlna, nebo celé město.

U nejznámějšího pojištění odpovědnosti, povinného ručení, škod vyšších než zákonný 35milionový limit byly desítky (od roku 2006, předtím pravděpodobně žádná). Asi nejznámější byla nehoda kamionu s vlakem ve Studénce, kde hmotná škoda jen na vlaku (Pendolino) přesáhla nakonec 210 milionů korun.

Pokud vás zajímá příklad škody, kterou způsobilo běžnější vozidlo než kamion, je to přes 56 mil. korun, podrobněji to popisuje článek Vyplatí se platit povinné ručení? V článku se dozvíte i to, co se stane, když auto nepojistíte, a jak se řeší nepojištěná auta.

Odpovědnost jako důležité pojištění

Myslím si, že přesně pojištění jako pojištění odpovědnosti je to, proč pojištění existuje. Krýt nepravděpodobná rizika, která ale hrozí velmi vysokými škodami. Jednotlivec i skupina prostě není schopna se složit na případnou škodu. A současně ta vysoká nepravděpodobnost může znamenat, že pojistné může být velmi nízké vzhledem k možným škodám. Tedy za předpokladu, že si takové pojištění sjedná dostatečný počet lidí (stačí na celém světě díky zajišťovnám).

Např. pojištění občanské odpovědnosti kryje neúmyslné škody z občanského života způsobené nedbalostí. Nekryje škodu úmyslnou, ale nekryje za vás ani škodu, za kterou nemůžete, lidově řečeno, ze které vás vysekají právníci. Což třeba může být i situace, když se vám malé dítě vytrhne z ruky a způsobí dopravní nehodu. Je to z pohledu vlastníka vozidla divné, ale pokud nemá havarijní pojištění, nikdo mu v takovém případě škodu nezaplatí (měl by s takovou věcí počítat a přizpůsobit jízdu).

Svědčí minulé škody o tom, jaké škody mohou nastat v budoucnu?

Ne. Začneme od těch méně závažných vlivů. Každý rok se škody v průměru zvyšují o inflaci. Horší je, že každým rokem roste státem vynucená složitost, a to nejen aut, což znamená, že taková auta jsou čím dál dražší. Srovnejte cenu aut se spalovacím motorem, hybridů a elektroaut.

Výrazně horší jsou také škody na zdraví, klidně v součtu přes 50 mil. Kč, opět viz ten příklad výše. Do nového občanského zákoníku byly škody na zdraví z dnešního pohledu levné, schválením občanského zákoníku poskočily výš a od té doby rostou. Pomalu se víc a víc poškození osmělují se svými požadavky na odškodnění, soudy vyšší a vyšší odškodnění „přiklepávají“. Pokud jezdíte do zahraničí, lze se setkat jak s nižšími nároky na odškodnění, tak i výrazně vyššími.

Jak vysoká škoda může nastat?

Škoda není ničím omezena. Škoda na majetku je sice omezena hodnotou poškozených vozidel, značek, budov, přepravovaného nákladu. Ale kolik to v součtu při nejnepříznivějších okolností může být? Těžko říct. Může to být vlak za 210 milionů jako ve Studénce, mohl by to být teoreticky kamion převážející mikročipy (a do kamionu by se jich vešlo mnoho za mnoho milionů, možná i miliard), nebo obrazy od Picassa (jeden obraz stojí třeba 3,5 miliardy korun), nebo začne hořet následkem vámi zaviněné nehody vlak převážející elektromobily, nebo „jen“ způsobíte nehodu autobusu převážejícího sportovce.

Ten poslední příklad je v případě povinného ručení řešitelný, protože povinné ručení má dvě důležité vlastnosti, má dva limity, jeden na majetek a druhý nezávislý limit na zdraví. Druhá vlastnost je ještě důležitější, limit na zdraví je pro každou vámi zraněnou osobu zvlášť. Tedy i kdyby se vám „podařilo“ způsobit nehodu, kdy se zraní celý autobus profesionálních sportovců, povinné ručení s limitem 100 mil. Kč za vás zaplatí škodu, i kdyby každému z těch fotbalistů přiklepli celkové odškodnění ve výši 70 mil. Kč, i kdyby jich byl plný autobus vracející se z olympiády.

Pojištění občanské odpovědnosti může krýt prkotiny, když neúmyslně rozbijete něco v obchodě nebo dítě vysklí okno míčem. Ale i zranění, když vám něco vypadne z okna na někoho u domu, nehody na sjezdovce, vytopení sousedů nebo škody u sousedů z požáru u vás (vámi zaviněného). Jsou to ty nejhorší možné škody? Opět ne, teoreticky škoda je opět neomezená.

V praxi si dovedu představit situaci, že jako chodec či cyklista zaviníte dopravní nehodu, v tom nejhorším případě hromadnou dopravní nehodu. Jak můžete jako chodec či cyklista způsobit nehodu? Stačí, když porušíte předpisy a někdo se vám pokusí vyhnout a srazí se např. s protijedoucím vozidlem. A nesmíme zapomínat i na případ, kdy je na vás „jen“ tato vina hozena a potřebujete se bránit nebo řešit neúmyslné přiznání, když jste to mysleli jinak.

Nejčastější námitka je: tohle se mi nestane, to je tak málo pravděpodobné, že to můžeme zanedbat. Ano, je to málo pravděpodobné. Což mimochodem je důvod, proč pojištění s limitem v milionech stojí i pár stovek ročně. Nicméně i když se zaměříme na nehody, které se staly, stále jde i o 56 mil. korun.

I když tuto částku ponížíme, protože chodci i cyklisté se spíše budou pohybovat v místech, kde auta jezdí nižší rychlostí, než je celorepublikový průměr, a tedy i pravděpodobné důsledky budou nižší, stále se zranění více osob může stát, pak to jde do desítek milionů. U (současných) produktů pojištění občanské odpovědnosti je jediný limit, pro všechny škody.

Kolik stojí povinné ručení na dostatečný limit?

Povinné ručení mám delší dobu sjednané na limity 200 mil. Kč pro škody na zdraví i majetku. I tento limit by ve Studénce kamionu nestačil na pokrytí všech škod. Naštěstí se lze pojistit i na limit jedné miliardy korun (úpisem, pojišťovna si vyhrazuje právo schválit každou jednotlivou pojistku).

Jak mi jeden klient napsal: … raději vyhodím ročně pár stovek či tisícovek, než abych celoživotně splácel desítky milionů Kč, o které by pojistka nestačila na krytí škod. Prioritou je samozřejmě nehodu nezpůsobit ani nebýt součástí.

Jen dodávám pro úplnost, že by to nebylo pravděpodobně doživotní splácení. Věřím (nicméně nejsem právník), že by takovému klientovi bylo schváleno max. 5leté oddlužení. Nicméně i tak raději platit pár stovek ročně navíc než riskovat ztrátu veškerého majetku, procházení až 5letým oddlužením. Nemluvě o morální stránce – i když díky oddlužení nebudete nuceni zaplatit celou škodu, stále tu škodu někdo utrpěl a tu mu nikdo za vás nezaplatí, resp. nedoplatí…

Jaký limit lze sjednat u pojištění občanské odpovědnosti?

Bohužel nabídka odpovídá poptávce. Klienti nejčastěji chodí s požadavkem na nejnižší limit, tedy jeden, dva miliony. K pojištění domácnosti takový limit lze získat v ceně pojistného i s územní platnosti celý svět, nebo třeba za cca 700 Kč ročně, záleží na pojistných podmínkách.

Nejčastěji aktuálně sjednávaný limit je okolo 10 mil. korun cca za 1200 Kč ročně. A bohužel nejvyšší mně známý nabízený limit je jen 50 mil. korun, mimochodem současně mnou nejčastěji sjednaný limit, a stojí cca 2400 Kč ročně.

Pokud to srovnáte s limity pro povinné ručení, které jsou navíc zvlášť na věci, zvlášť na každou zraněnou osobu, je to bída. Sice je možné sjednat toto pojištění vícekrát, ale cena roste násobně. Když pojišťovna nabízí limit 25 mil. Kč a 50 mil. Kč, navýšení za dvojnásobný limit je třeba jen o 20 %. A možná navýšení na limit 100 mil. Kč by bylo ještě o méně procent… Bohužel produkt s vyšším limitem než 50 mil. Kč na českém trhu nejspíš chybí (nevím o něm).

U povinného ručení je mnohé dáno zákonem, tedy lze snadno porovnat ceny dle pojistného, limitu a prakticky nepotřebujete studovat pojistné podmínky. Za to u jiných odpovědností jsou podmínky různorodé. Což je na jedné straně dobře, můžete najít pro vás vhodnější nabídku, na druhé straně nelze tak jednoduše porovnat cenu a limity, vybrat to nejlevnější.

Na co si dát pozor u pojištění občanské odpovědnosti

Limit

V prvé řadě na limity, nevidím důvod nesjednat nejvyšší limit 50 mil. Kč, limit 10 mil. Kč by měl být minimum (a být si vědom, že cokoliv nad limit platíte ze svého).

Územní platnost

Stačí sice ČR, ale pak si pamatovat, že při každé cestě do zahraničí mít cestovní pojištění i s připojištěním občanské odpovědnosti, které často vyjde dráž než mít pojištěnou územní platnost Evropu, nebo rovnou celý svět.

Sublimit

Např. starší pojistky měly zvlášť limit na věci, na zdraví. Novější pojistky mají často omezený limit na elektroniku (z důvodu častých podvodů, resp. pojistných událostí), nebo si ho musíte navíc i připojistit.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Některé pojišťovny toto riziko mají zvlášť, typicky sjednávají s pojištěním nemovitosti a pojištění občanské odpovědnosti sjednávají s pojištěním domácnosti. Pozor také, na jaké nemovitosti se vám vztahuje, někde je musíte vyjmenovat, někde jsou pojištěny i všechny vámi vlastněné.

Odpovědnost nájemce

Na jedné straně pronajímatel si může pojistit i odpovědnost nájemce formou připojištění. Na druhé straně mnoho pojištění občanské odpovědnosti nekryje vaše rizika nájemce, nemluvě o zapůjčených věcech (opět z důvodu častých pojistných podvodů/událostí).

Odpovědnost nejen osoby napsané jmenovitě ve smlouvě jako pojištěné

V základu u pojištění občanské odpovědnosti je pojištěna společná domácnost osob, laicky celá rodina, ale i zde není definice jednotná, běžná rodina tvořená rodiči a jejich nezletilými dětmi je pojištěna vždy, často i do 26/30 let. Nicméně v ceně pojistky můžete mít pojištěnu jak širší rodinu, tak i odpovědnost osob, které se vám starají o děti, zvířata, nebo u vás třeba uklízí.

Odpovědnost za zvířata

Opět některé pojišťovny v základu kryjí i odpovědnost za některá zvířata, některá připojistí, jiná vůbec. Někde je omezení na druh (pes, kočka, drobná, domácí, hospodářská), jinde na způsob využití zvířat (nepojistí zvířata k výdělku nebo určená na myslivost).

Hrubá nedbalost

Mnoho pojistek má nějaká omezení na to, jak velkou nedbalostí škoda byla způsobena, a tady se dostáváme na tenký led právních sporů, co je a co není hrubá nedbalost. Příklady hrubé nedbalosti z jedné pojišťovny, která je má ve výlukách, tedy případy, kdy nehradí: např. uniká plyn a nikdo neprovede opravu, nebo problikává elektroinstalace, resp. obecně klient o škodě věděl nebo mohl vědět a nic nekonal – nelze to potom brát za nahodilou událost. Osobně dávám na rady právníků a raději mít o něco dražší pojištění bez této výluky. Nebo alespoň mít pojištění právní ochrany či jiné sjednání služeb právníků.

Pozor na výluky, každé pojištění je má trochu jiné

Především si dávejte pozor na výluku za odpovědnost, kterou pojišťuje jiný produkt, typicky povinná pojištění odpovědnosti bývají ve výlukách jiných pojištění odpovědnosti. Např. pokud jste myslivec, potřebujete povinné pojištění dle zákona č. 449/2001 Sb., pokud máte zbraň pro jiné účely, potřebujete jiné pojištění, pokud jste myslivec a používáte zbraň i jinak, potřebujete oboje dvoje. Další obecnou výlukou je, že pokud se něco chystáte udělat úmyslně, nemá smysl se předtím pojišťovat, pojišťovna vás chránit nebude. A dávejte si vždy pozor na alkohol.

Finanční škody

Dalším problémovým místem je krytí čisté finanční škody (škody, které nepředchází škoda na majetku či zdraví) a škody z práva na ochranu osobnosti. Není vůbec samozřejmé, že jsou pojištěním kryty.

Co v jednom chybí, poskytne druhé

Neexistuje jen pojištění občanské odpovědnosti nebo povinné ručení. Tam, kde u některého pojištění naleznete nějakou výluku nebo omezení, je možné, že ta samá pojišťovna nabízí jiné pojištění odpovědnosti, které naopak toto riziko z výluky kryje (např. odpovědnost z mysliveckého psa, nebo potřebujete odpovědnost z podnikání). Některá pojištění jsou opět za pár stovek ročně, jako např. pojištění odpovědnosti držitelů zbrojních průkazů, jiná jsou dražší, především odpovědnost z podnikání, dlužno říci, že i plnění z pojištění odpovědnosti podnikatelů je častější.

Právní asistence

U odpovědnostního pojištění si vždy zkontrolujte, že máte v ceně, nebo si připojistěte zvlášť i právní asistenci. Na jednu stanu se zdá samozřejmé, že pojišťovna vám zaplatí právní asistenci, protože je to i v jejím zájmu, ale ne každá pojistka to má v ceně. Nejenže právníci často budou rozhodovat, kolik zaplatíte, resp. za vás pojišťovna, což v tom nejhorším případě může znamenat, jestli limit poskytovaný pojišťovnou bude stačit, či si třeba pár milionů doplatíte z vlastní kapsy… Ale také do rozhodnutí sporu, které se často řeší roky, za vás takové pojištění hradí desetitisícové i statisícové náklady na právní zastoupení a třeba znalecké posudky. Na druhou stranu je lepší mít právní asistenci sjednanou obecně a u jiné pojišťovny než ostatní pojistky, protože zde bývá výluka na spory s pojišťovnou, která vám tu právní asistenci sjednala. Mimochodem pojištění právní ochrany je také oproti západním zemím málo používané.

Příklad: použití zbraně v praxi

Uvedu na příkladu z nedávné minulosti. Odpovědnost za škodu zbraní můžete mít pojištěnou v rámci občanské odpovědnosti, musíte se podívat do svých pojistných podmínek. Ale je užitečné mít i samostatnou právní asistenci, která není podmíněna odpovědností za škodu, jako např. v tomto případě.

Jedna možnost je mít obecné pojištění, jak pojištění občanské odpovědnosti, tak právní asistence. Druhou možností je mít specializované pojištění, které kryje čistě pojištění odpovědnosti držitelů zbrojních průkazů včetně možnosti připojistit právní asistenci jen pro tyto případy.

Obě možnosti se obecně liší, specializované bývá typicky levnější a současně na dané riziko obsáhlejší. Obecné je zas obsáhlejší obecně. Nejlepší možností je samozřejmě mít obě. Já preferuji obecnější pojištění i z důvodu snížení rizika dohadů, které pojištění použít.

Osobně se divím lidem, co mají zbraň, že nemají pojištění odpovědnosti a právní asistence, protože spory o oprávněné a neoprávněné použití zbraně, zvláště pokud dojde k úmrtí, jsou dlouhé a často médii propírané.

Odpovědnostní pojištění se navzájem překrývá

Odpovědnostní pojištění tvoří celý systém pojištění, kdy jednotlivá pojištění se navzájem překrývají i doplňují. Pro inspiraci, občanskou odpovědnost mám pojištěnou u tří pojišťoven na souhrnný limit přes 100 mil. Kč. Každý poradce je povinně přes svou servisní organizaci pojištěn, pro každý obor zvlášť. K tomu dobrovolně mám připojištění pro oblast pojištění i úvěrů na případnou spoluúčast. Povinné ručení na 200 mil. Kč. A k tomu jak pojištění právní asistence v rámci pojištění odpovědnosti, tak samostatně sjednané, tak obecnou smlouvu s právní kanceláří.

Doufám, že vás článek přesvědčil o smysluplnosti uzavření „popelky“ mezi pojištěním, a to pojištění odpovědnosti, myslím si, že každý by měl mít pojištění občanské odpovědnosti, a mnoho z nás i specializované odpovědnostní pojištění, zvláště pokud podnikáte a ručíte celým svým majetkem.

Sobecky doufám, že díky případnému většímu rozšíření pojištění občanské odpovědnosti dojde především postupně k navyšování limitu, který lze sjednat, podobně jako je vidět tento trend u povinného ručení (s limitem miliarda korun bych byl v tuto chvíli spokojen).