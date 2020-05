 »   »  Pendlery nechceme. Banky zpřísnily podmínky hypoték kvůli příjmu ze zahraničí

Pokud dojíždíte za prací do zahraničí jako pendler, můžete být nyní v očích bank rizikovější klient než před koronakrizí. Důvodem jsou problémy s cestováním za hranice v důsledku vládních nařízení. I když vláda postupně omezení pro pendlery uvolňuje, v nějaké podobě stále trvají a mohou dojíždění do práce komplikovat. A banky se obávají, že to může mít negativní dopad na příjmy pendlerů.

Někteří pendleři popisují svoje nynější zkušenosti s bankami na sociálních sítích. Jeden z nich ve facebookové skupině, kde se příhraniční pracovníci potkávají, například uvádí, že mu nevyšla žádost o hypotéku u České spořitelny právě proto, že je pendler a má příjem ze zahraničí. Mám to zkusit znovu za 2 měsíce, uvedl muž v příspěvku.

Komplikovanější teď může být podle zkušeností pendlerů i refinancování hypoték. Refinancujeme a finanční poradkyně volala, že banky teď neberou zahraniční příjmy, stojí v dalším příspěvku na Facebooku.

Mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík potvrdil, že banka lidem, kteří dojíždějí za prací do ciziny, poskytování úvěrů omezila. Podle něj se však nejedná o plošné omezení. Pokud nám samozřejmě při žádosti o úvěr na bydlení doloží potřebné dokumenty, ze kterých bude patrné, že současná situace se jejich pravidelných příjmů nedotkla, posuzujeme tyto žádosti o hypoteční úvěr individuálně. V tomto se nic nemění, tyto žádosti jsme vždy posuzovali individuálně, uvedl.

Opatření mají být dočasná

Česká spořitelna však není sama, kdo po podobném opatření sáhl. Podle Luboše Svačiny z Golem Finance k tomuto kroku přistoupily i další bankovní domy. A přísnějším metrem měří nejen klienty s příjmy ze zahraničí, ale třeba i zaměstnance v pohostinství nebo cestovním ruchu. Tedy klienty pracující v odvětví, které je koronavirovou krizí nejvíce zasaženo.

Pro rizikovější klienty nyní banky podle Svačiny například nastavily přísnější ukazatel DSTI, který odráží poměr mezi měsíční splátkou úvěru a čistým příjmem domácnosti. Nyní je u některých bank i na úrovni 40 %, tedy mnohem přísněji, než doporučuje Česká národní banka. Ta v dubnu komerčním bankám umožnila tento ukazatel zvýšit ze 45 % na 50 %, čímž došlo ke zmírnění této podmínky. Bankami je toto opatření (přísnější DSTI) prezentované jako dočasné, uvedl Svačina.

Nutno dodat, že některé banky zpřísnily podmínky nad rámec doporučení České národní banky i pro ostatní klienty, nejen pro pendlery nebo lidi ze zasažených oborů. Důvodem je především nejistota ohledně dalšího vývoje kolem koronaviru.

Přísnější limity pro všechny

Banka, která výrazně omezila poskytování hypoték, je například UniCredit bank. Novým klientům bez historie nyní poskytuje hypotéky pouze do 60 % LTV (limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti), přitom dříve je poskytovala do výše 80 až 90 % LTV. To znamená, že nový klient by nyní pro získání hypotéky musel dát při pořízení nemovitosti 40 % její hodnoty z vlastního.

Přitom sama Česká národní banka limit LTV v dubnu zvýšila z 80 % na 90 %, takže na získání úvěru na bydlení by nyní podle jejích doporučení mělo stačit 10 % hodnoty nemovitosti místo dřívějších 20 %. Tím dala komerčním bankám signál pro uvolňování pravidel při poskytování hypoték. Jak se ale ukazuje, praxe je v současné době jiná.

Na banky totiž doléhá mimo jiné také vládou nařízené splátkové moratorium. To jim ukládá povinnost, aby klientovi, za určitých podmínek a na základě jeho žádosti, umožnily odklad splátek hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na šest měsíců. Pro banky to znamená dočasný výpadek peněz a někteří ekonomové už před jeho schválením upozorňovali, že důsledkem bude právě zastavení či omezení poskytování úvěrů ze strany bank.