Pasivní investování: Co nabízí a jaká jsou rizika?

Koncem února proběhl další ročník konference s názvem Fin (R‌)Evoluce, který se zaměřoval na aktuální témata spojená zejména s digitální transformací finančního sektoru.

Jan Hlavsa, spoluzakladatel a CEO Fondee, nám přišel vyprávět o pasivním investování, které skloňuje stále více retailových investorů. Jaké příležitosti a rizika s sebou tento druh investic přináší?

Aktivně, či pasivně

Co je pasivní a aktivní investování? Pasivní a aktivní investování jsou dvě odlišné strategie. Obě poměřují svůj úspěch s průměrnou výkonností vybraného trhu měřenou typicky indexem (např. S&P 500).

Na začátku řetězce je klient, který chce investovat do diverzifikovaného koše akcií a dluhopisů. Existují různé varianty, jak to pojmout. Dnes zvolí nejčastěji aktivní podílový fond, který nabízí buď banka, nebo investiční společnost. Mluvíme-li o aktivním investování, jde o strategii, která má za cíl překonat průměrnou výkonnost trhu např. zařazováním jednotlivých cenných papírů do portfolia na základě různých analýz. Jde o náročnější metodu spojenou s vyššími transakčními náklady.

Pasivní investování má naproti tomu za cíl průměrnou výkonnost daného trhu víceméně kopírovat investováním do cenných papírů zastoupených ve sledovaném indexu a nakupovaném ve stejném poměru. Menší objemy obchodů s touto strategií tak vedou i k nižším nákladům pro investora.

Automaticky, tedy levněji

Dnes se na trhu objevují zejména pasivní ETF (exchange–traded funds) neboli burzovně obchodované fondy. Jde o investice, které umožňují nezkušeným investorům získat snadný přístup k diverzifikované sadě aktiv, ve které je kousek ode všeho. Jsou zde zastoupené akcie, dluhopisy nebo i další aktiva, jako třeba komodity, měny či nemovitosti. Poplatky pak bývají kvůli automatizaci nižší než u tradičních podílových fondů.

ETF většinou sledují konkrétní benchmark (určitý koš aktiv), kterým je typicky zmíněný tržní index. Díky tomu investor nemusí vybírat konkrétní aktiva, složení fondu je prostě dáno indexem.

V návaznosti na ETF se začaly rozvíjet v menší míře také pasivní podílové fondy jako jejich konkurence. Zároveň v malé míře začal aktivní přístup v malé míře pronikat i do ETF samotných.

Na konci toho všeho jsou tzv. robo advisors, tedy digitální investiční platformy, jako je Fondee, Portu, aplikace Indigo apod. Ty využívají určitý algoritmus, který vytváří a spravuje portfolio (u Fondee mix různých pasivních ETF) na základě vámi zadaných vstupních informací.





Je na obzoru revoluce?

Ještě před deseti lety podle Hlavsy aktivně spravované fondy měly na americkém trhu asi 80% podíl. V minulém roce už to byla jen polovina. Všechno ostatní podle něj převzala pasivní ETF a v menší míře i pasivní podílové fondy. Tato revoluce ještě více zrychlila, když se propadl celý investiční svět a lidi se začali bát inflace. Když se podívám jen na akcie, tak dnes už v USA pasivní fondy spravují větší množství akcií než aktivní, poukázal Hlavsa s tím, že ve smíšených fondech a ostatních strukturách je vývoj podobný.

To, co se děje v USA, se pomalu začíná přesouvat do Velké Británie, západní Evropy a do určité míry i k nám. Minulý rok nebyl pro investice dobrý, trhy padaly, klienti prodělávali, důvěra v celém CEE regionu (Central and Eastern Europe – region Střední a východní Evropy) poklesla. Klienti vybírali své peníze svěřené podílovým fondům. My v této samé době jsme narostli o 40 % a peníze pod správou nám vzrostly o 20 %, uvedl šéf investiční platformy a dodal, že podobný vývoj reportují i konkurenti.

Digitální investiční platformy jsou dozorované Českou národní bankou a pravidelně jí reportují data o transakcích.

S tím, jak roste celý segment robo advisers (ať už se bavíme o USA, Evropě, nebo přímo ČR), trend už zaznamenaly i velké banky, které začínají velké digitální investiční platformy kupovat (např. J. P. Morgan si koupila největšího robo advisora v Británii Nutmeg apod.). Když to vztáhneme na český rybníček, můžeme připomenout, že Air Bank začala spolupracovat s konkurenční platformou Portu, ČSOB si vytvořilo vlastní aplikaci Indigo, o něco podobného se nyní podle Hlavsy snaží i Banka Creditas. Podle nás už je v ČR nyní asi 40 tis. klientů, kteří používají pro své investice primárně robo advisory. Tohle číslo bude samozřejmě časem růst, myslí si ředitel Fondee.

Banky podle něj nyní řeší dilema. Mají totiž své investiční fondy, které jim přináší mnohem vyšší poplatky. Navíc vědí, že (zejména starší) klienti už zde peníze nechají bez ohledu na to, co se bude dít. Proto zvažují, jak zaujmout mladou klientelu a zároveň se nepřipravit o marže u té starší.

Proč se zájem přesouvá k pasivnímu investování?

Proč lidé přesouvají svou pozornost k pasivnímu investování? Do určité míry je to podle Hlavsy generační debata. Když se podíváme na mileniály, což jsou lidi ve věku od 25 do 40 let, a porovnáme je s generací boomers (generace narozená cca v polovině 40. – polovině 60. let – pozn. red.), tak 30 % boomers přemýšlí nad robo advisors jako nad stavebním kamenem jejich investičního portfolia, zatímco u mileniálů je to 67 %, porovnal Hlavsa a podotkl, že u generace Z je rozdíl ještě markantnější: Jen 11 % z nich by šlo řešit investice do banky.

Podle Hlavsy je to proto, že mladá generace má menší důvěru v tradiční poradenské sítě a banky a mnohem více věří v jednoduchá digitální řešení. Dalšími důvody jsou nižší poplatky, informační transparentnost a jednoduchý a rychlý způsob, jak začít přes digitální platformy investovat či získat dodatečné služby.

Třem čtvrtinám klientů Fondee je pod 40 let. Jde převážně o pravidelné investory, kteří vědí, že je čeká daleká cesta do důchodu a ten nebude nijak vysoký. Hledají proto jiný způsob řešení a mají dlouhodobý horizont.

ESG (environmental, social, governance) odkazuje na udržitelnost a společenskou odpovědnost firmy, do které platforma investuje.

Platforma se proto snaží se svou klientelou komunikovat způsobem, který očekává. Ať už jde o ESG investice, genderové otázky typu financial wellness žen, nebo používání sociálních médií typu TikTok.

Jaké jsou výhody a nevýhody robo advisers

Shrňme si tedy, že mezi výhody investování s digitální investiční platformou patří nižší náklady, jednoduše řešená aplikace, dobře dostupné informace a automatizace v procesu investování jak na straně klienta (zadejte trvalý příkaz a peníze už se alokují samy), tak na úrovni platformy samotné (automatizace procesů na základě algoritmu).

Neměli bychom zapomenout i na to, že automatizovaný proces investování je prost emocí, což bývá velice často faktor, který rozhodnutím investorů nesvědčí. Platforma nabízí hlavně možnost zvolit předdefinované portfolio postavené podle rizikového profilu a investičního horizontu. Takže ideální cesta do světa investic pro někoho, kdo si chce odkládat stranou, ale nemá znalosti ani chuť tomu věnovat více času. Investovat se tu dá navíc od nízkých částek.

Na druhou stranu se tu nenajde bankéř či poradce, který vás ve chvíli panikaření vyvede z emocí, abyste aktiva neprodali ve chvíli, kdy trhy padají. Nemůžete zde také investovat do konkrétních titulů přesně podle vašeho výběru. Chybí tedy osobní přístup, nejde o vysoce individualizovaný produkt. Nebude tedy ideální pro ty, kteří mají znalosti a zkušenosti a chtějí si portfolio poskládat přesně podle svých představ.