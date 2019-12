 »   »  Období levných hypoték už jsme zažili, banky na nižší sazby nemají kde brát

Důvodem je rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Banky se sice snaží držet konkurenční výhodu, ale pomalu nemají kde brát.

Období nejlevnějších hypoték už jsme zažili. Další takové nás ale v blízké budoucnosti nečeká. Banky v honbě za klienty snižují úrokové sazby na úkor své marže, ale často to dělají až na samotnou hranici toho, co je ještě udržitelné. Při zakolísání ekonomiky a horší schopnosti klientů splácet se mohou dostat do problémů.

Klasický hypoteční rok jsme už dva roky nezažili

Klasický hypoteční rok z pohledu banky vypadá tak, že má standardně dva vrcholy. Typický příklad si můžeme demonstrovat na objemu poskytnutých hypoték z roku 2017.



Autor: Raiffeisenbank Objem poskytnutých hypoték na trhu v roce 2017.

V roce 2017 měla křivka objemu poskytnutých hypoték 2 vrcholy. Jeden v období květen-červen a druhý na konci roku. To byl ale také poslední rok, ve kterém se dlouhodobý trend dal pozorovat. Poté do vývoje začala vstupovat Česká národní banka a nastavila řadu regulací. Sice formou doporučení, ale zodpovědné banky se jimi bez výjimky řídí. A trend se tak skokově změnil.

Již v říjnu 2016 banky dostaly doporučeno, aby neposkytovaly úvěry nad 95 % LTV. Úvěry ve výši 85–95 % LTV poskytovat směly, ale jen do výše 10 % z celkového objemu úvěrů na bydlení. Pokud by limit překročily, musely by vysvětlovat důvody.

Další omezení přišlo v dubnu 2017, kdy začalo platit doporučení, na jehož základě směly být hypotéky s objemem 80–90 % LTV poskytovány jen do 15% podílu všech zajištěných nemovitostí. A hypotéky nad 90 % LTV by banky už neměly poskytovat vůbec.

Efekt předzásobení

V prvním pololetí roku 2018 tak zájem o hypotéky meziročně poklesl.



Autor: Raiffeisenbank Srovnání objemu poskytnutých hypoték v roce 2017 a 2018.

V červnu 2018 ale Česká národní banka ohlásila další vlnu regulace a hypoteční trh se splašil. Do té doby regulovala pouze LTV. V létě 2018 ale oznámila, že doporučuje další regulační opatření, a to sledovat další ukazatele:

DTI (debt-to-income) – celková výše dluhů k vašemu čistému příjmu,

DSTI (debt-service-to-income) – podíl splátky dluhu na čistém měsíčním příjmu.

A nová doporučení zněla takto: Ukazatel DTI by nově neměl překročit hodnotu 9 a ukazatel DSTI by neměl překročit 45 %. Jakožto žadatel o hypotéku jste tak museli splnit tyto dvě podmínky:

výše vašeho dluhu jakožto žadatele by neměla překročit devítinásobek vašeho ročního čistého příjmu,

na splátku dluhu byste měli vynakládat maximálně 45 % měsíčního čistého příjmu.

Bylo samozřejmě možné udělit i výjimky a dát hypotéku i těm, kteří tuto podmínku nesplnili. Výjimka ale musela činit maximálně 5 % z objemu poskytovaných hypoték.