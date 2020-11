Každý člověk potřebuje při cestě do zahraničí nějaký doklad totožnosti a malé děti či novorozenci samozřejmě nejsou výjimkou. Zatímco dříve stačilo, když si potomka nechal do svého cestovního pasu zapsat některý z rodičů, od roku 2012 musí mít dítě vlastní doklad, a to bez ohledu na jeho věk. Může se přitom jednat buď o cestovní pas, nebo o speciální občanský průkaz pro dítě mladší 15 let.

Pravidla při cestování s ratolestmi jsou podobná jako v případě dospělých. Děti mohou na občanku cestovat do zemí Evropské unie, ale i do několika dalších států, pro které platí výjimka. Sem patří například Norsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Lichtenštejnsko, Švýcarsko nebo třeba Vatikán. Záleží pak už čistě na vás, zda si s cestováním do těchto oblastí vystačíte, nebo toužíte děti vzít i na jiná místa. V takovém případě totiž budou potřebovat cestovní pas.

Vyřízení dětského občanského průkazu

O vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let je možné zažádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo v hlavním městě, a to u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Není tedy nutné řídit se místem trvalého bydliště. Jelikož dítě není způsobilé k takovýmto úkonům, žádost o občanský průkaz za něj může podat:

zákonný zástupce,

pěstoun,

osoba, které bylo dítě svěřeno do péče,

ředitel zařízení, který pečuje o dítě na základě soudního rozhodnutí.

Jestliže o průkaz žádá někdo jiný než zákonný zástupce dítěte, musí k žádosti připojit také souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Ten se nevyžaduje pouze v situaci, kdy zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše přímo před zaměstnancem Ministerstva vnitra či zaměstnancem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého se žádost podává. Souhlas ovšem není nutný ve chvíli, kdy je tato skutečnost spojena s překážkou těžce překonatelnou.

Na úřad je nicméně potřeba přijít s dítětem, pro které doklad totožnosti vyřizujete, protože úředník či úřednice na přepážce musí pořídit jeho průkazovou fotografii. To ale třeba v případě kojenců a batolat často nebývá vůbec tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Fotografie totiž musí splňovat určité náležitosti, například že dítě na ní musí být čelem a musí mít otevřené oči.

V případě, že s dítětem nechcete absolvovat focení přímo na úřadě, existuje také možnost nechat si průkazovou fotografii pořídit předem u jiného fotografa. Ten následně fotku prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra odešle vybranému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kde o vydání občanského průkazu pro dítě zažádáte.

Kromě průkazové fotografie budete k vyřízení dětského občanského průkazu potřebovat také rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Jestliže se pak chcete vyhnout dlouhému čekání ve frontě, můžete se objednat elektronicky na předem stanovený čas. Tuto službu v dnešní době nabízí většina úřadů na svých webových stránkách.

Cena občanského průkazu pro děti

Zatímco vystavení občanského průkazu pro občana staršího 15 let obvykle nic nestojí, pokud žádáte o doklad totožnosti pro mladší dítě, na úřadě zaplatíte 50 korun. V klasické podobě pak vyhotovení občanky trvá maximálně třicet dnů od podání žádosti. Doklad ale většinou bývá k vyzvednutí připravený dříve, přičemž za příplatek ve výši 100 Kč si jej můžete vyzvednout i na jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, než kde jste o něj původně žádali.

Existuje také možnost požádat o občanský průkaz pro děti na počkání, který se dá vyhotovit buď ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, nebo v pracovních dnech do 24 hodin. V prvním případě zaplatíte 300 Kč, přičemž podání i převzetí je možné uskutečnit na úřadě, ale také u Ministerstva vnitra. Vyhotovení občanského průkazu během jediného dne vás pak bude stát 500 Kč a je možné ho převzít jedině u Ministerstva vnitra.

Platnost občanského průkazu pro děti

Pokud vyřizujete občanku pro dítě, je dobré myslet na to, že na rozdíl od běžných dokladů mají dětské občanské průkazy kratší platnost. Zatímco doklad totožnosti, který byl vystaven občanům starším 15 let, můžete používat celé desetiletí, v případě občanských průkazů pro děti se jedná pouze o 5 let.

Důležité je ovšem myslet také na to, že vzhled menších ratolestí se může postupem času velice rychle měnit, a to hlavně u kojenců, batolat či předškoláků. Pokud tedy hodláte do cizích zemí cestovat pravidelně, je vhodné doklad průběžně měnit (klidně i každý rok), aby nenastaly nějaké nečekané problémy se starou fotografií.