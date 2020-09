V oblasti důchodů se v současnosti skloňují dvě věci. Tou první je očekávané nadstandardní valorizování penzí k příštímu roku a tou druhou změny důchodového systému.

Vyšší důchody. Pro některé víc než pro ostatní

Poslanci během září projednávali i senátní návrh, podle kterého měli dostat další tisícovku přidáno ti, kteří jsou ve starobním důchodu alespoň 25 let a zároveň ještě nedosáhli věku 85 let. Návrh Sněmovna nakonec nepodpořila. Ministryně práce Jana Maláčová naopak plánuje v budoucnu navýšit penze všem ženám, které vychovaly alespoň jedno dítě.

Lidé v penzi by si měli příští rok polepšit v průměru o 900 Kč měsíčně na průměrných 14 400 Kč. Odkaz na průměr napovídá, že na přilepšení ve výši devíti stovek zdaleka nedosáhnou všichni. Konkrétní míra lednového navýšení závisí na tom, jak velký důchod nyní pobíráte. O avizovanou částku 900 Kč se zvýší důchod penzistům, kteří měsíčně pobírají kolem 13 500 Kč. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 9 z 10 penzistů vzroste důchod alespoň o 750 Kč měsíčně minimálně na 11 450 Kč. Minimálně by si lidé měli polepšit o 371 Kč měsíčně, jak vysvětlíme dále.

Zpráva MPSV připomíná, že obecně opatření zvýší důchody více ženám, protože ty mají v průměru nižší důchody než muži. Ženy si v průměru mají polepšit o 6,77 %, zatímco muži o 6,50 %.

Kolik přidají vám?

ZMĚNY A NOVINKY 2020 Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Zákonná valorizace zvyšuje penze v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd, vláda však prosadila větší navýšení. Na svém zasedání 30. září schválila návrh nařízení, které stanovuje parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení už vyplácených penzí od příštího roku. Stejný návrh má pro příští rok zvýšit také příplatky k penzi pro účastníky odboje a rehabilitované osoby. Mají vzrůst stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.

U starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů tedy od 1. ledna 2020 pravděpodobně dojde:

ke zvýšení základní výměry o 220 Kč měsíčně ze současných 3270 Kč na 3490 Kč,

ke zvýšení procentní výměry o 5,2 % a navíc ještě o dalších 151 Kč.

Důchod se skládá ze dvou částí. Ta první, základní výměra, je pro všechny stejná. Druhá část se, zjednodušeně řečeno, odvíjí od počtu odpracovaných let a toho, jaké měl daný člověk v životě příjmy, resp. co odváděl na zálohách na důchodové pojištění do systému.

Konkrétní výši valorizace pro příští rok vzhledem k současné úrovni měsíční penze najdete u vybraných případů v následující tabulce.

Navýšení důchodu od nového roku podle současné výše penze Současná výše měsíční penze Navýšená penze od 1. ledna 2020 8000 Kč 8617 Kč 9000 Kč 9669 Kč 10 000 Kč 10 721 Kč 11 000 Kč 11 773 Kč 12 000 Kč 12 825 Kč 13 000 Kč 13 877 Kč 13 500 Kč 14 403 Kč 14 000 Kč 14 929 Kč 15 000 Kč 15 981 Kč 16 000 Kč 17 033 Kč 17 000 Kč 18 085 Kč 18 000 Kč 19 137 Kč 35 000 Kč 37 021 Kč

Zdroj: výpočty autora

Tabulka potvrzuje, že valorizace opravdu závisí na současné úrovni penze a zvyšuje se přímo úměrně s její výší. Důchodce, který dnes pobírá 8000 Kč měsíčně, si od příštího roku přilepší o 617 Kč za měsíc. Penzisté, kterým chodí důchod ve výši 18 000 Kč, budou pravidelně dostávat o 1137 Kč více. Vezmeme-li v úvahu třeba penzistu, který díky vyšším příjmům v produktivním věku pobírá měsíčně například 35 000 Kč, jeho měsíční valorizace pro příští rok dosáhne 2021 Kč.

Anketa Jste spokojení s výší vašeho důchodu? Ano Ne Zobraz výsledek

Vypočti si sám

Pokud jste se v tabulce nenašli, můžete si valorizaci pro příští rok vypočíst sami podle následujícího příkladu.

Důchodce pobírá měsíčně 15 000 Kč. V letošním roce činí základní výměra 3270 Kč. Procentní výměra tedy musí být 15 000 Kč − 3270 Kč = 11 730 Kč. Z návrhu nařízení víme, že procentní výměra se má zvýšit o 5,2 % plus ještě o dalších 151 Kč. K procentní výměře, která bude pro daného důchodce platit příští rok, dojdeme následujícím výpočtem: 11 730 Kč × 1,052 + 151 Kč = 12 490,96 Kč. Zároveň víme, že základní výměra se zvýší z 3270 Kč o 220 Kč na 3490 Kč. 12 490,96 Kč + 3490 Kč = 15 980,96 = zaokrouhlujeme na 15 981 Kč. Důchodci, který dnes pobírá penzi ve výši 15 000 Kč, se měsíční dávka zvýší na 15 981 Kč.

Podle vládních slibů se má průměrný důchod v roce 2021 zvýšit na 15 tisíc korun. Příští rok bude po valorizaci dosahovat kolem 14 400 Kč.

Další změny v oblasti penzí zvažuje ministryně práce Jana Maláčová. Její plány přiblížíme v některém z dalších článků.