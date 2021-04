O bankovní identitě jednají první firmy, klienti bank si systém zatím oťukávají

Loni vznikl v Česku projekt Bankovní identita, a. s., u jehož zrodu stála Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Letos se k nim přidalo sedm dalších bank – Air Bank, Equa bank, Fio banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Dohromady vytvořily jednotný systém ověřování občanů u služeb státu a firem pod značkou Bank ID. O jeho využití už jednají s prvními soukromými firmami, například s Kooperativou nebo Pražskou plynárenskou.

Součástí digitalizace a v mnoha oblastech i zásadní potřebou je e-identita obecně, a proto je Kooperativa s Bankovní identitou a.s. v úzkém jednání o podobě efektivní integrace Bank ID. Škála využití je široká a jakkoli pojišťovna většinu potřeb naplňuje jiným způsobem, rozhodně chce využít výhod Bank ID a svým klientům jej nabídnout, uvedla k tomu členka představenstva Kooperativy Eva Poláchová.

Do projektu se postupně zapojují i další energetické firmy, pojišťovny a finanční instituce. Zájem o něj mají také dopravci, média, obce atd. Firmy díky bankovní identitě získají silný autentizační prostředek, ale také přístup k základním registrům státu a aktuálním údajům o klientech.

E-recept i daně

Bankovní identita je něco jako digitální občanka, pomocí které se můžete elektronicky prokázat při používání online služeb státu, třeba na Portálu občana, a velmi brzy i firem. S bankovní identitou je možné potvrzovat i transakce a formuláře vyplněné online nebo podepisovat dokumenty. Používá se stejně, jako funguje přihlašování k internetovému bankovnictví.

Možnosti jejího využití se průběžně rozšiřují. V současné době s ní můžete například ověřit platnosti osobních dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout e-recept nebo založit datovou schránku. S bankovní identitou lze také odložit podání daňového přiznání až na červen. Služeb, které je možné s bankovní identitou na Portálu občana využít, je v současné době přes sto.

U kterých bank už ji můžete využít

Akreditaci od ministerstva vnitra k poskytování služeb bankovní identity má v tuto chvíli pět bank:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

Během druhého pololetí se chtějí přidat také Equa bank, Fio banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Ve 3. čtvrtletí pak mBank.

Jedny přihlašovací údaje pro všechno

Smyslem bankovní identity je, že si pro elektronickou komunikaci s úřady, potažmo firmami, nemusíte zřizovat žádné nové přihlášení, využijete své stávající přihlášení k elektronickému bankovnictví. Banky identitu klientů ověřují v registru obyvatel, a BankID proto v elektronické komunikaci nahradí identifikaci občankou nebo pasem.

Dostat se na úroveň, kde bude bankovní identitu k přihlašování a ověřování používat drtivá většina Čechů opakovaně, je podle společnosti Bankovní identita otázkou dvou až tří let. Banky mají už zhruba 5,5 milionu uživatelů bankovní identity, tedy klientů internetového bankovnictví.

Klienti si službu oťukávají

Klienti bank si zatím službu oťukávají. Podle průzkumu STEM/MARK pro Českou spořitelnu se 72 % klientů dosud ke službě přihlásilo ze zvědavosti. Nejčastěji se pak přihlašovali do Portálu občana, České správy sociálního zabezpečení, do Daňového portálu a do Katastru nemovitostí. Vůbec nejčastějším důvodem těch, kteří se přihlásili do Portálu občana přes bankovní identitu, bylo ověřit si stav trestných bodů v Bodovém hodnocení řidiče (41 %).



Autor: STEN/MARK, a.s.,Česká spořitelna, a.s. Průzkum pro Českou spořitelnu.

Z průzkumu dále vyplynulo, že klienti plánují využívat svoji bankovní identitu zejména k registraci do klientských zón pojišťoven, dodavatelů energií a také k online sjednávání smluv s dodavateli. Pro přihlášení do e-shopů by v současnosti svoji bankovní identitu využila přibližně polovina respondentů.

Firmy můžou začít s implementací už teď

Bankovní identita má několik partnerských firem, které se budou starat o implementaci systému Bank ID. Tím hlavním je česká technologická společnost Trask, která se dlouhodobě věnuje mimo jiné právě digitalizaci bankovnictví. Banky patří mezi její hlavní klienty. Podle výkonného ředitele Trasku Pavla Rieggera poptávka firem po Bank ID zesiluje.

Volání služby je pro firmy relativně jednoduché. Složité je ale identitu napárovat na vnitřní systémy firmy a vše udržovat aktuální. Našim cílem je zajistit bezstarostné použití. Známe potřebnou legislativu, poradíme, kde bankovní identitu použít, integrujeme ji na vnitřní procesy firmy, budeme ji udržovat stále aktuální, vysvětluje Riegger.

Podle firmy MoroSystems, která se nedávno stala dalším implementačním partnerem bankovní identity, už firmy mohou s implementací bankovní identity začít. „BankID je postaveno na existujících technologiích a firmám nic nebrání v jeho včasné implementaci, aby tuto velkou konkurenční výhodu získaly zavčas. Je také nejvyšší čas na úvahy o nových možnostech a příležitostech, které s sebou tato disruptivní novinka přinese,“ uvedl Radek Teichmann z MoroSystems.

Zákon o bankovní identitě získal ocenění

Zákon o bankovní identitě, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, iniciovala a zejména v počátcích vedla Česká bankovní asociace. Zákon zvítězil ve 12. ročníku ankety Zákon roku, v níž se vybírá nejlepší legislativní počin roku s pozitivním dopadem na podnikání v Česku. Anketu organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal.

„Návrh právní úpravy jsme projednávali s Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Českou národní bankou, Správou základních registrů, Finančním analytickým úřadem a vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci téměř rok a půl. Jde tak o jednu z nejprecizněji vyjednaných legislativních předloh,“ komentoval vznik zákona Filip Hanzlík, náměstek výkonné ředitelky České bankovní asociace.