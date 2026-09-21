Lidem na poště uvízly zaplacené balíky. Hrozí jim vrácení a účtování úložného, řešení přitom existuje

Jak snadno může běžný nákup ze zahraničí skončit v byrokratické pasti, ukazuje případ čtenáře Měšce, který se s redakcí podělil o svou zkušenost. V polovině srpna si přes platformu eBay objednal od japonského prodejce zboží v hodnotě zhruba 2500 Kč. DPH ve výši necelých 20 USD zaplatil rovnou při nákupu v rámci režimu IOSS. Zásilka do Česka dorazila za týden, ale místo doručení skončila zablokovaná ve skladu vyclívací pošty Praha 120. Celní deklarant České pošty zákazníkovi písemně oznámil, že celní řízení
v současné době není možné zajistit, jelikož chybí zmocnění od japonského poštovního operátora.
Z komunikace České pošty není zřejmé, zda zmocnění musí dodat výhradně zahraniční pošta, nebo zda by jej mohl zajistit také samotný držitel IOSS čísla, kterým je v tomto případě eBay. Česká pošta odkázala zákazníka na Japan Post, zatímco zákazník upozorňuje, že IOSS číslo drží eBay.
Balíčky odeslané prostřednictvím japonské pošty sice do České republiky dorazí, jejich cesta však končí ve skladu vyclívací pošty Praha 120. Česká pošta adresátům oznamuje, že celní řízení nelze zajistit. Zákazník se tak k zaplacenému zboží nedostane a za každý den prodlení si navíc pošta účtuje úložné ve výši 50 korun. Pokud se patová situace v úložní době nevyřeší, hrozí vrácení zásilky odesílateli, případně její úřední zničení.
Systém IOSS (Import One-Stop Shop) vznikl proto, aby nakupujícím zjednodušil život a urychlil pohyb zboží. DPH zaplatíte rovnou při nákupu na e-shopu a zásilka by následně měla projít celním řízením zrychleně a bez dalších poplatků. V praxi se ale tento proces pro řadu Čechů od letošního července zadrhl.
Zablokováno kvůli dohodě operátorů
Zásilky jsou zablokované na celní poště kvůli novým evropským pravidlům, která od 1. července 2026 zpřísnila podmínky pro určení celního deklaranta. Česká pošta může u IOSS zásilek vystupovat jako nepřímý zástupce pouze na základě platného zmocnění. To ovšem ze strany Japan Post, na rozdíl od některých jiných národních operátorů, chybí.
Z komunikace České pošty není zřejmé, zda zmocnění musí dodat výhradně zahraniční pošta, nebo zda by jej mohl zajistit také samotný držitel IOSS čísla, kterým je v tomto případě eBay. Česká pošta odkázala zákazníka na Japan Post, zatímco zákazník upozorňuje, že IOSS číslo drží eBay.
„Před začátkem účinnosti legislativních změn proběhla jednání s dotčenými poštovními operátory. Někteří operátoři včetně Japan Post ale zmocnění neudělili, ani nepřijali žádná konkrétní opatření,“ potvrdil pro Měšec.cz Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty.
Z komunikace mezi japonským prodejcem a tokijskou pobočkou Japan Post, kterou má redakce k dispozici, nicméně vyplývá, že japonská strana by zmocnění poskytnout chtěla. Naráží však na to, že jí chybí jasná metodika ze strany České pošty, kdy neví, jakou formu by měl dokument mít a komu přesně jej adresovat.
Platformy odmítají převzít odpovědnost
Podle Generálního ředitelství cel (GŘC) je dohoda mezi poštovními operátory z pohledu předpisů pouze „specifickým praktickým řešením“. Podle evropské legislativy má být deklarantem primárně samotný držitel IOSS čísla, tedy příslušná prodejní platforma (např. eBay), případně jí pověřený zástupce.
Japan Post od července 2026 upozorňuje na problémy s IOSS zásilkami do některých evropských zemí. Česká republika však v seznamu problematických destinací není uvedena.
Velké e-commerce platformy však tuto odpovědnost v praxi odmítají převzít. Zákaznická podpora eBay vám sdělí, že jakožto „pouhá online platforma“ nemůže dopravce přímo kontaktovat, a odkazuje vás zpět na lokální poštu. Česká pošta naopak argumentuje tím, že získávat zmocnění přímo od držitelů IOSS registrací je nereálné. „V databázi evidujeme více než 1000 unikátních IOSS čísel. Z údajů přijímaných od zahraničních operátorů mnohdy nelze ztotožnit konkrétní subjekty,“ dodává tiskové oddělení pošty.
Zatímco Česká pošta a obchodní platformy si přehazují odpovědnost a lidem účtují poplatky za prodlení, praxe soukromých dopravců ukazuje, že proces lze zvládnout. Společnost FedEx na dotaz redakce Měšec.cz potvrdila, že i ona pro zastupování příjemce vyžaduje platné zmocnění, jelikož samotná elektronická IOSS data podle českých zákonů nestačí. Pokud ale zásilku v režimu IOSS nelze odbavit, dopravce ji neblokuje.
„Zásilku v takovém případě automaticky nevracíme. Místo toho kontaktujeme příjemce a probereme s ním možnosti řešení, což zahrnuje přechod na standardní celní odbavení, nebo vrácení odesílateli,“ uvedla Beata Czemerajda z tiskového oddělení FedExu.
Dopravce tedy zákazníkům standardně umožňuje vyřazení zásilky z režimu IOSS a její odbavení v běžném celním řízení. Jde o postup, který zástupci České pošty i Celní správy ve svých vyjádřeních vyloučili.
Nový proces IOSS tak vytvořil komplikovanou situaci, kdy spotřebitel má omezené, často nulové možnosti, kterými by mohl problém odstranit.
K absurdnosti situace přispívá fakt, že s uvízlými balíky nepomohou ani specializované celní agentury sídlící přímo v areálu pošty K Hrušovu v Praze 10. Ty podle zjištění redakce odbavení těchto problematických IOSS zásilek plošně odmítají. Zákazníci jsou tak ponecháni svému osudu ,podle informací z celních agentur se aktuálně stejným způsobem blokují a vrací i balíky z USA. Sama Česká pošta ostatně přiznává, že potíže eviduje u „některých zemí mimo EU“.
E-mail České pošty zákazníkovi
Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat, že u předmětné zásilky v režimu IOSS v současné době není možné zajistit celní řízení.
V souvislosti se zrušením osvobození od cla u zásilek do hodnoty 150 EUR a zavedením cla ve výši 3 EUR za položku byly od 1. 7. 2026 rovněž změněny podmínky pro celní odbavení zásilek v režimu IOSS.
Nově může být deklarantem pouze držitel IOSS čísla nebo jeho nepřímý zástupce. V případě poštovních zásilek může být nepřímý zástupce určen také zahraničním poštovním operátorem, od kterého jsme však dosud neobdrželi potřebné zmocnění. Pokud toto zmocnění do konce stanovené úložní lhůty zásilky obdržíme, dojde k řádnému zajištění celního řízení.
Informace o možnostech a podmínkách podání celního prohlášení prostřednictvím aplikace eCeP naleznete na webových stránkách cPortálu Celní správy ČR na adrese https://cportal.celnisprava.gov.cz/web/portal/ecep, případně na informačním portálu Celní správy ČR Celnička na adrese https://www.celnicka.cz.
Za vzniklé komplikace se Vám omlouváme.
UPOZORŇUJEME, že v termínu do 14.09.2026, je nezbytné dodat požadované podklady, jinak bude zásilka vrácena zpět odesílateli, v případě dispozice odesílatele „Nevracet“ (Abandonné) bude zásilka úředně zničena. Za každý kalendářní den uložení zásilky účtujeme úložné ve výši 50 Kč, počínaje dnem: 06.09.2026
Datum uložení zásilky: 25.08.2026
Když stát tvrdí, že to nejde, ale systém to umí
Oficiálně se zákazník k balíku nedostane. Mluvčí Generálního ředitelství cel Vladimíra Malovíková pro Měšec.cz uvedla, že řešení ze strany příjemce není podle předpisů možné. „Zásilku nelze na žádost příjemce jednoduše vyřadit z režimu IOSS, znovu uhradit DPH a podat k ní celní prohlášení vlastním jménem,“ tvrdí celní správa s tím, že pro propuštění musí existovat celní prohlášení, které je podané oprávněnou osobou. Stejnou informaci, tedy že u zásilky nelze zajistit celní řízení, opakovaně psal zákazníkům i deklarant České pošty.
Realita je ovšem jiná. Redakce Měšec.cz detailně zmapovala případ čtenáře, jemuž na poště Praha 120 uvízl balík v hodnotě přes dva tisíce korun a začalo mu nabíhat úložné. Poté, co situaci nevyřešila japonská pošta, Česká pošta ani podpora platformy eBay, rozhodl se zkusit oficiální instrukce úřadů obejít.
V rozporu s tvrzením celníků i pošty se přihlásil do státní aplikace eCeP a k zásilce podal standardní celní prohlášení. Výsledek? Státní systém, který to podle úředníků neměl z důvodu blokace IOSS umožnit, prohlášení bez jakéhokoliv chybového hlášení přijal. Zákazník zaplatil vyměřenou daň a clo podruhé (v tomto případě 495 Kč) a celní správa zásilku během necelých dvanácti hodin propustila do volného oběhu. Česká pošta ji následně uvolnila k doručení.
Reálný příklad: Zaplacené zboží z Japonska, které nešlo proclít
- 17. 8. 2026: Zákazník koupil na eBay fotoaparát Fujifilm FinePix S9200 od japonského prodejce. Cena zboží byla 63 USD, doprava 30 USD a eBay při nákupu vybral 19,53 USD DPH v režimu IOSS.
- 19. 8. 2026: Zásilka odešla přes Japan Post.
- 24. 8. 2026: Dorazila do ČR a byla předložena k celnímu řízení.
- 25. 8. 2026: Skončila na vyclívací poště Praha 120.
- 26. 8. 2026: Česká pošta oznámila, že celní řízení nelze dokončit, protože chybí zmocnění od Japan Post k zastupování v celním řízení.
- 28. 8. 2026: Zákazník dokládá číslo IOSS, číslo objednávky, hodnotu i zaplacenou DPH.
- 31. 8. 2026: Dostává odpověď celního deklaranta České pošty:
Je mi líto, u předmětné zásilky v režimu IOSS v současné době není možné zajistit celní řízení. Zda jde zásilka odbavit přes jinou celní agenturu Vám nenapíšu, ale nemyslím si.
- 31. 8. 2026: Japonský prodejce šel osobně na svou poštu v Tokiu s vyjádřením České pošty. Japan Post mu další postup nepotvrdila.
- 4. 9. 2026: Zákazník si sám oklikou zajistil celní řízení a znovu zaplatil DPH.
- 7. 9. 2026: Zásilka byla zákazníkovi doručena do Brna.
Pokud by si zákazník sám nezajistil celní řízení, od 6. 9. 2026 by začalo běžet skladné 50 Kč za každý kalendářní den a po uplynutí úložní lhůty 14. 9. 2026 by zásilka byla vrácena odesílateli, nebo úředně zničena.
Výkupné za vlastní balík a složitá cesta k refundaci
Ačkoliv tak úřady oficiálně tvrdí, že uvízlé balíky nelze zachránit, technická „zadní vrátka“ existují. Vy si však musíte zásilku de facto vykoupit. Zaplatíte DPH podruhé, ačkoliv jste jej už jednou uhradili e-shopu v rámci IOSS. Česká pošta přitom lidem tuto jedinou funkční cestu nenabízí, opakovaně je informuje o nemožnosti proclení a nechává je platit zmíněné padesátikorunové denní úložné až do chvíle, než je zboží odesláno zpět či zničeno.
Odpovědnost za tyto dodatečné náklady přitom státní podnik odmítá. Na přímý dotaz redakce Měšec.cz, zda lidem poplatky za úložné vzniklé výhradně byrokratickým selháním operátorů odpustí, tiskové oddělení vůbec neodpovědělo.
Získat zpět původně zaplacenou daň je pak čistě na vaší aktivitě. Platformy jako eBay refundaci dvojí daně umožňují, vyžadují však oficiální potvrzení z celnice. Ani to ovšem není automatické. Po zaplacení poplatků v aplikaci eCeP doklad neobdržíte a musíte o něj speciálně žádat přes asistenční helpdesk Celní správy.
Zatímco Česká pošta slibuje, že na podzim letošního roku spustí nový model, pro lidi s aktuálně zablokovanými balíky je manuální proclení jedinou šancí, jak o své zboží nepřijít.
Jak postupovat, pokud vám uvízla IOSS zásilka na poště
- Nečekejte na dohodu poštovních operátorů. Pokud vám pošta oznámí, že zásilku nelze odbavit kvůli chybějícímu zmocnění, situace se v úložní době s největší pravděpodobností nevyřeší a začne vám nabíhat úložné 50 Kč denně.
- Podejte si prohlášení sami přes eCeP. Přihlaste se do portálu Celní správy (cPortál) a k zásilce vyplňte standardní celní prohlášení, čímž obejdete zaseknutý režim IOSS.
- Počítejte s druhým poplatkem. Systém vám vyměří DPH (případně clo) podruhé. Po zaplacení této částky celníci balík bez problémů uvolní k doručení.
- Vyžádejte si potvrzení. Aplikace eCeP automaticky negeneruje doklad o zaplacení. Přes elektronický helpdesk Celní správy si proto nechte oficiální potvrzení o zaplacení celního dluhu dodatečně vystavit.
- Žádejte DPH zpět po e-shopu. S dokladem z celnice kontaktujte zákaznickou podporu prodejní platformy (např. eBay) a požádejte o vrácení původně vybrané DPH z titulu dvojího zdanění.
Otázky redakce a odpovědi České pošty
Eviduje Česká pošta problém s odbavováním zásilek IOSS z Japonska? Kolik zásilek od 1. 7. 2026 uvízlo a týká se to i dalších zemí mimo EU?
Evidujeme problémy spojené se zajištěním celního řízení u IOSS zásilek z některých zemí mimo EU. Před začátkem účinnosti legislativních změn od 1. 7. 2026 proběhla jednání s dotčenými poštovními operátory, kteří do České republiky zasílají zásilky se zbožím zakoupeným v režimu IOSS, ohledně udělení zmocnění, příp. dalších možných opatření. Na základě těchto jednání jsme od některých operátorů zmocnění obdrželi, případně došlo na straně zahraničních poštovních operátorů k přijetí alternativních opatření, např. k dočasnému omezení využití režimu IOSS při vývozu zásilek se zbožím do České republiky.
Bohužel někteří poštovní operátoři vč. Japan Post zmocnění neudělili, ani nepřijali žádná konkrétní opatření. Nadále tak jsou do České republiky zasílány zásilky se zbožím zakoupeným v režimu IOSS, aniž by Česká pošta disponovala nezbytnými podklady pro zajištění celního řízení.
Jedná Česká pošta s Japan Post o udělení zmocnění? V jakém jsou stavu a kdy lze očekávat řešení?
Ano, s Japan Post nadále probíhá komunikace, jejíž obsahem je řešení vzniklé situaci, vč. možnosti udělení zmocnění pro zajištění celního odbavení IOSS zásilek. Z naší strany však nelze předjímat finální rozhodnutí Japan Post, ani časový rámec.
Deklaranti České pošty uvádějí, že zmocnění může udělit i samotný držitel IOSS čísla. Je tato cesta reálná a proč ji Česká pošta nevyužívá?
Pro Českou poštu je tento scénář prakticky nereálný. Z údajů, které jsou k zásilkám přijímány od zahraničních poštovních operátorů, mnohdy nelze ztotožnit konkrétní subjekty, které jsou držitelem IOSS registrace. Název či označení odesílatele se často liší od skutečného názvu či označení prodejce, případně držitele IOSS registrace. Zahraniční poštovní operátoři rovněž v některých případech údaje o svých podavatelích anonymizují.
Česká pošta tak prakticky nemůže ani identifikovat všechny držitele IOSS registrací, natož si od nich opatřit zmocnění. V databázi evidujeme více než 1000 unikátních IOSS čísel, tzn. 1000 samostatných subjektů – držitelů IOSS registrace. Nelze navíc opomenout výraznou volatilitu, kdy subjekty vznikají a zanikají, vč. jejich IOSS registrací.
Umožňuje Česká pošta u zablokovaných zásilek přejít do běžného celního řízení s novým vyměřením DPH?
Pokud máme informace o tom, že se jedná o zásilku zakoupenou v režimu IOSS a máme k dispozici daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu (tzv. IOSS číslo), pak nikoliv.
Takový postup by byl v rozporu s platnou právní úpravou, metodikou celního řízení a mohl by vést mimo jiné ke vzniku dvojího zdanění zboží. V postavení osoby podávající celní prohlášení je Česká pošta povinna dle platné právní úpravy zajistit úplnost a správnost všech deklarovaných údajů v celním prohlášení. Nemůže tedy vědomě podat celní prohlášení, které by neodpovídalo informacím, jež jí byly pro účely celního řízení prokazatelně sděleny a kterými disponuje. A to ani za předpokladu, že s tímto postupem klient souhlasí či jej požaduje.
Co konkrétně doporučujete příjemcům, aby zásilku neztratili? Bude Česká pošta odpouštět úložné vzniklé výhradně z důvodu procesní překážky mezi operátory?
Na řešení pracujeme a letos na podzim spustíme nový model, který by měl situaci vyřešit a současně zjednodušit objednávání zboží ze zahraničí přes Českou poštu, vč. zboží zakoupeného v režimu IOSS.