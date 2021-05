Kdy vás za nepřeparkování při blokovém čištění čeká pokuta a kdy přimhouří oko?

Blokové čištění ulic probíhá dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim. Během něj se silnice a chodníky zametou a umyjí, po zimě se odstraní posypový materiál a smyje se prach, což do určité míry zamezuje šíření virů a ulehčuje situaci lidem s respiračním onemocněním a alergiemi. Čištění ulic se provádí buď strojově, tedy za pomocí techniky, která ulicemi projede, nebo pomocí tzv. ručního úklidu, kdy ulici projde několik zaměstnanců a pomocí vybavení ulice umyje ručně.

Většinou se v rámci blokového čištění používají obě metody, tedy strojní i ruční úklid. Například loni ale v Praze probíhalo čištění ulic pouze ruční metodou, a to s ohledem na probíhající pandemii a nouzový stav. To znamená, že jste nemuseli přeparkovat a pracovníci prostě pod vaším autem umyli silnici ručně.

Během blokového čištění ulic ale kromě výše uvedeného dochází také k čištění kanalizačních vpustí, aby nedocházelo k jejich ucpání a následnému vyplavování na ulici. A to už pomocí ručního čištění udělat nejde. Letos už proto čištění ulic probíhá standardním způsobem a auta musí ze silnice pryč.

O blokovém čištění se v ulici ví týden dopředu

Před blokovým čištěním se musí do každé ulice, které se to týká, umístit přenosné dopravní značení zákaz zastavení. Na něm je v dodatkové tabulce uvedeno datum, kdy bude čištění probíhat, a také časové rozmezí, kdy se v ulici nesmí parkovat ani zastavit. Často totiž čištění ulic probíhá jen pár hodin denně, většinou mezi 8. a 15. hodinou. Může se tak stát, že ráno odjedete autem do práce, ještě než čištění začne, a odpoledne se vrátíte a už budou ulice vyčištěné.

Pokud byste o čištění ve vaší ulici chtěli vědět ještě dříve, máte dvě možnosti. Každé město má svojí webovou stránku Technických služeb. A na té jsou termíny blokového čištění zveřejňovány s výrazně větším předstihem než 1 týden. Tento systém se spouští v průběhu března tak, aby řidiči na prvních úsecích byli informováni, uvedla pro Měšec.cz Barbora Lišková, tisková mluvčí Technických služeb Praha.

A pokud bydlíte v Praze, můžete si nastavit upozornění skrze službu TSK-INFO. Po zaregistrování si vyberete ulici, která vás zajímá, a až se bude blížit blokové čištění ulic, přijde vám e-mail s upozorněním. Tyto informace chodí na e-mail, pokud to má uživatel nastavené, vždy 20 dní, 7 dní a 1 den v předstihu jako upozornění, informuje Barbora Lišková.

Co když nepřeparkujete?

Pokud jste svoje auto nepřeparkovali včas a proběhlo čištění ulic, možná vás překvapilo, že i po něm jste své auto našli na stejném místě. A ještě více vás pak možná překvapí, až vám za několik týdnů přijde do schránky faktura. Za co? Záleží, jak s vaším autem během čištění ulic naložili.

Pokud totiž najdete vaše auto na místě po čištění ulic, neznamená to, že ho čistící vůz prostě jen objel a pokračoval dál. Velmi pravděpodobně to znamená, že vaše auto odstranili ze silnice, aby pod ním mohli vyčistit, a pak ho vrátili zpátky.

Došlo k technickému úkonu, nebo zpětnému odtahu?

Tou levnější variantou je, že vaše auto naložili na odtahové vozidlo, následně provedli blokové čištění a vaše auto z odtahového vozidla sundali zpátky. Fakticky tedy vaše auto neopustilo ulici, jen s ním bylo manipulováno pro lepší přístup k pozemní komunikaci. Taková manipulace se nazývá technický úkon a vy jako majitel vozidla ho budete muset zaplatit. Například v Praze je cena za technický úkon 1300 Kč. V každém městě se ale cena může lišit, například v Brně si za technický úkon účtují 1500 Kč.

Tou dražší variantou je tzv. zpětný odtah. To znamená, že vaše auto bylo odtaženo na odtahové parkoviště, kde počkalo, až bude blokové čištění ulic dokončeno. Následně vaše auto opět naložili a přivezli zpět do vaší ulice. Zpětný odtah je výrazně dražší než technický úkon a v Praze byste za něj zaplatili 4050 Kč. Ne vždy ale ke zpětnému odtahu musí dojít. Zpětný odtah se u blokového čištění v Praze neužívá, musela by to být výjimečná situace, říká Barbora Lišková.

Platba za úkon a navíc pokuta?

Navíc se celá částka může navýšit ještě i o pokutu od policie, což mohou být další až 2000 Kč. Je totiž potřeba rozlišit, za co platíte.

Za nerespektování blokového čištění ulic, tedy za nerespektování dopravního značení, které vám zakazuje v době čištění v ulici stát, můžete dostat pokutu od městské policie. Pokud jsou totiž u blokového čištění přítomni i policisté, musí situaci řešit. Zjistí-li tedy strážník takové porušení, je povinen jej řešit v rámci zákonného oprávnění, uvedla pro Měšec.cz Irena Seifertová, tisková mluvčí Městské policie hlavního města Prahy.

Postup se liší podle toho, jestli jste přítomni, nebo ne. Pokud jste u svého auta přítomni, může vám policista buď jen domluvit, nebo vám uložit pokutu až 2000 Kč, případně předat věc správnímu orgánu. Pokutu mohou strážníci uložit ale pouze za splnění současně několika podmínek – nestačí domluva, přestupce souhlasí se zjištěným stavem věci, s jeho právní kvalifikací, s uložením pokuty a její výší a s vydáním pokutového bloku, dodává Irena Seifertová. Pokud není splněna jedna z nich, není možné pokutu na místě uložit. V tu chvíli se přestupek oznamuje správnímu orgánu. A stejně tak můžete ušetřit i na technickém úkonu, když k autu přijdete včas. Například v Brně vám naúčtují jen 400 Kč, pokud k autu přijdete v první fázi technického úkonu. To znamená, že se vaše auto ještě nedotklo úložné plochy odtahového vozu.

Většinou ale majitelé u svých aut nejsou, když zrovna dochází k čištění ulic. V takovém případě zaplatíte celou částku za technický úkon a případný přítomný policista musí přestupek zadokumentovat a rovnou předat správnímu orgánu.

Ne vždy jsou ale u blokového čištění ulic policisté přítomni. Pak vám pokuta za nerespektování dopravního značení nepřijde. Ale za technický úkon nebo zpětný odtah zaplatit musíte.

Někdy se naopak stane, že řidičům přijde navrch pokuta i za parkování v modré zóně, protože v ulici parkovali bez oprávnění. V takovém případě ale nemusíte platit obě pokuty, tedy pokutu za porušení zákazu stání a zastavení a pokutu za špatné parkování. Situaci řešte a výsledkem bude, že zaplatíte pouze jednu pokutu.

Co když jste nepřeparkovali z vážných důvodů?

Může se stát, že vám v přeparkování bránily vážné důvody. Například jste byli v nemocnici s koronavirem a ani jste informaci o čištění ulic nezaregistrovali. Nebo jste v karanténě v jiném městě a nemáte možnost zorganizovat přeparkování jinou osobou. Pokud majiteli vozidla bránila v přeparkování nemoc, hospitalizace či další důvody, má možnost v rámci správního řízení doložit své tvrzení a správní orgán by při řešení přestupku měl k těmto důvodům přihlédnout, dodává Irena Seifertová.

Co se týče poplatku za technický úkon nebo zpětný odtah, to je v kompetenci každého města či obce. Můžete natrefit na chápavého úředníka, ale také nemusíte. Pokud je někdo v karanténě kvůli covidu-19, musí poplatek za práci BKOM i tak zaplatit. Další řešení je pak na příslušné městské části, kam musí vlastník/provozovatel vozidla doložit doklad o tom, že tomu tak skutečně bylo, aby mu poplatek byl vrácen, uvedl pro Měšec.cz Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna.

Někde vám poplatek mohou odpustit, jinde vám ho po doložení závažných důvodů mohou vrátit. Setkat se ale můžete také s tím, že poplatek budete muset zaplatit bez ohledu na okolnosti a na vrácení poplatku nebude možné se domluvit.