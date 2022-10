Kaufland testuje placení mobilem přes Kaufland Pay. K platbě stačí jen QR kód

V Kauflandu můžete za zboží zaplatit hotově, kontaktní kartou a bezkontaktní kartou. Tedy běžný standard ve 21. století. Od pondělí 24. 10. 2022 však Kaufland spustil novinku v podobě Kaufland Pay. K platbě vám stačí chytrý mobil s aplikací Kaufland (Android, Huawei, iOS). Do ní si přidáte platební kartu a na pokladně zaplatíte QR kódem. Velmi zjednodušeně napsáno.

Už to tady bylo

Technologie placení za nákup pomocí QR kódu není novinkou. Před 6 lety to zkoušela společnost MasterCard s aplikací InCard MasterPass. Podařilo se jí tehdy získat významného partnera – hypermarket Globus. V Globusu jste tak mohli u pokladny zaplatit mobilem bez NFC s pomocí elektronické peněženky. V aplikaci jste si jen vybrali vhodnou platební kartu, kterou jste pro platbu chtěli použít. Podobně tato aplikace fungovala i u čerpacích stanic Shell.

Oficiální propagační fotografie MasterCard a Shell. Autor: MasterCard, Shell

Hypermarket Globus v Praze-Čakovicích, samoobslužná zóna. Platba přes MasterPass. (01/2016) Autor: BEST Mediální společnost, s.r.o.

Trendem je ale mít vše pod svojí střechou a nedělit se s partnery o data zákazníků. A to je i případ Kaufland Pay.

Bez platební karty to zatím nepůjde

Pro aktivaci Kaufland Pay potřebujete zákaznickou aplikaci (viz odkazy výše). A tedy se musíte i zároveň registrovat do zákaznického účtu Kauflandu. Samotná služba Kaufland Pay je zatím v testovacím beta režimu, takže je jisté, že se bude nadále vyvíjet a měnit.

Platební služba Kaufland Pay. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pro zprovoznění služby potřebujete odsouhlasit nezbytné podmínky. A hlavně přidat platební kartu, kterou s Kaufland účtem provážete.

Platební služba Kaufland Pay. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Kaufland Pay umí uložit jen jednu platební kartu. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

V době testu aplikace neumožnila uložit více jak jednu platební kartu. Platební karta se uloží na server zpracovatele transakcí, není uložena na serverech Kauflandu. Před jejím přidáním musíte u svého vydavatele kartu autorizovat.

Ověření platební karty v Kaufland Pay přes Curve. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Kaufland Pay můžete používat dvěma způsoby. Buď jej využijete při nákupu se skenerem K-Scan (v mobilu i fyzickým), nebo můžete přes Kaufland Pay platit přímo u samoobslužné pokladny, bez nutnosti zboží skenovat skenerem. Např. když kupujete jen pár drobností.

Jde o platbu na internetu Všechny platby přes Kaufland Pay jsou vedené jako platby na internetu. Pro vydavatele karty se tak transakce chová, jako by jste platili někde v e-shopu, a ne ve fyzické prodejně. Kaufland Pay můžete využít jen na samoobslužných pokladnách a jen v České republice.

K čemu to vlastně je?

Pokud patříte mezi technoidy, early adoptery, milovníky mobilních aplikací, podporovatele řešení „vše v mobilu“, nebo jste členy ultra fan klubu Kauflandu, bude se vám novinka moc líbit. V jedné appce máte univerzální řešení. Nepotřebujete Apple Pay, Google Pay, ani chytré hodinky, ani plastovou kartu. Mobil nemusí mít ani NFC. Proťukáte se menu, naskenujete QR kódy, potvrdíte transakce, sem tam počkáte na obsluhu pro kontrolu a středem odcházíte. Za pár desítek sekund, maximálně do dvou minut máte zaplaceno. Alespoň pokud vše dobře potvrdíte a neseknou se vám data v mobilu, která jsou pro tuto Kaufland Pay nezbytná.

Alternativně můžete zajít postaru na pokladnu s obsluhou. Anebo ještě můžete využít brzy již retro řešení v podobě přiložení bezkontaktní karty na snímač samoobslužné pokladny, což je proces platby asi na 10 sekund.

Papírové stvrzenky z Kauflandu raději nevyhazujte… Přestože mobilní aplikace Kauflandu umí elektronické stvrzenky, formálně jde o „elektronický opis účtenky“ a podle Kauflandu pro vrácení zboží nebo jeho reklamaci může být vyžadovaná originální účtenka, kterou jste dostali i při platbě přes Kaufland Pay (na tmavě modré stvrzence, která vám mezitím vybledne nebo zčerná, pokud nedodržíte podmínky pro archivaci termopapíru – a obtížně se kopíruje). Aplikace sice umí elektronické stvrzenky, ale jde jen o jejich opis a nemusí být Kauflandem uznané pro reklamaci… (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal Opis elektronické stvrzenky není podle Kauflandu dokladem pro uznání reklamace nebo vrácení zboží. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Jinými slovy, platba přes Kaufland Pay vám zabere více času. Vyžaduje mít správně nastavené limity plateb na internetu, potřebujete stabilní mobilní datové připojení a musíte počítat i s možností, že vás při platbě vydavatel karty náhodně vyzve k ověření transakce. Což provedete opět nějakým potvrzením přes mobilní klíč, v některých případech zadáním ověřovací SMS. A to vše stojí čas, kdy řešíte proces platby a vedle vás mezitím ostatní zákazníci už odešli s nákupem po přiložení karty/mobilu/hodinek na snímač terminálu pokladny.

Kaufland Pay proto nevnímám jako nástroj, který nahradí jiné druhy plateb za nákupy v Kauflandu, ale jen jako další doplněk. Může být zajímavý v situaci, kdy potřebujete zaplatit fyzický nákup kartou, která umí jen platby na internetu. Takto fungují i mobilní aplikace Benziny/Orlenu a Shell pro placení pohonných hmot na jejich čerpacích stanicích. Natankujete auto, ale jde o platbu kartou na internetu, protože probíhá přes mobilní aplikaci.





Anebo zrovna váš vydavatel karty nabízí cashback, který je výhradně pro online transakce na internetu, což Kaufland Pay spolehlivě splní. Podobně lze takto do aplikace dostat na dálku i „cizí“ kartu, jejíž majitel potvrdí její přidání.

Jde o čistě internetovou transakci, i když zaplatíte na pokladně před vámi. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ale možná je za Kaufland Pay více očekávání. Při platbě kartou se platí poplatky, ty ale platí obchodník a to žádného obchodníka nebaví. Zatím Kaufland Pay umí jen podporu platebních karet Maestro, MasterCard a Visa. Platební styk se však zrychluje a v době okamžitých plateb si dokážu představit možnost rychlé bezhotovostní platby z bankovního účtu zákazníka, třeba i s určitým otevřeným kreditem u obchodníka.

Ani přímé inkaso z účtu zákazníka není nic nového, v Německu patří mezi alternativní platby. Jedinou otázkou je, jak zákazníka motivovat (rozumějte donutit) změnit své návyky, aby začal využívat nějakou novou službu. A toho lze docílit jedině masivními pobídkami, akcemi a slevami.

Platební služba Kaufland Pay. (26. 10. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pro zákazníky to může být na první pohled výhodné, vidí významné slevy a benefity. Jenže s mobilní aplikaci má obchodník k zákazníkovi přístup takřka nepřetržitě. Může do ní posílat personalizované nabídky podle historie nákupů a transakcí a obecně ho motivovat k většímu využívání svých služeb, nákupu zboží a produktů. Zákazník dostane slevy nejen za věrnost, ale hlavně za svá data, která dobrovolně poskytuje. To už ale je téma překračující rozsah tohoto článku.