Jak se po brexitu mění cestovnání do Spojeného království?

Od 1. ledna 2021 přestala pro Británii platit veškerá unijní legislativa. Podle dosavadních informací ministerstva zahraničí nebudou turisté a lidé jedoucí na návštěvu k příbuzným žijících v Británii potřebovat vízum. Nesmí zde však pracovat a musí se jednat o dočasný pobyt nepřesahující šest měsíců. V tom případě bude možné do konce září do Británie cestovat jen s občanským průkazem. Od 1. 10. 2021 už ale budete potřebovat pas.

Výjimku mají držitele statusu usedlíka, ať už se jedná o Settled Status nebo Pre-Settled Status. Ti budou moci občanský průkaz k cestám do Británie využívat až do konce roku 2025.

Jestliže budete do Británie cestovat za jiným účelem, než je turistika nebo návštěva rodiny, případně sem pojedete na delší dobu, než je půl roku, musíte mít vízum. Vízum musí mít jak ti, kteří sem pojedou za prací, tak studenti, kteří zde budou studovat déle než půl roku. Poplatky za dlouhodobá víza se budou pohybovat v rozmezí 250 – 1500 britských liber (roční poplatek za pracovní povolení činí 624 liber, za studentská víza nebo 470 liber). Za pracovní víza platná na 5 let můžete zaplatit až 4340 liber.

Potřebujete zdravotní pojištění?

U dlouhodobějších pobytů zaplatíte také poplatek za přístup k veřejnému bezplatnému zdravotnictví. (Pokud budete pracovat ve zdravotnictví, zdravotní příplatek se nehradí.) Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) i nadále platí. (Současný režim poskytování zdravotních služeb v rozsahu nezbytného léčení je aplikovatelný na základě nově dojednané smlouvy mezi Evropskou komisí a Velkou Británií.)

Nezbytný rozsah ošetření se neomezuje jen na akutní péči či poskytnutí první pomoci, ale zahrnuje více méně všechnu zdravotní péči, která by měla být poskytnuta tak, abyste se nemuseli domů vrátit dříve, než jste zamýšleli. Rozsah ošetření tedy závisí mimo jiné také na předpokládané délce vašeho pobytu. Nic vám ale nebrání si ke krátkodobým cestám vyřídit komerční zdravotní pojištění, zaručí vám komplexnější zdravotní péči.

Doporuční pro cesty autem

Ministerstvo zahraničí také doporučuje všem, kteří do Spojeného království cestují autem, aby si vyřídili mezinárodní řidičský průkaz. Očekává se také, že řidiči cestující do Velké Británie budou mít platnou Zelenou kartu a platné potvrzení o zákonném pojištění motorového vozidla.

Cestování do Velké Británie se nyní nedoporučuje kvůli epidemiologické situaci

Anglie od 5. ledna 2021 vyhlásila několikatýdenní lockdown. Cesta do Spojeného království bude umožněna pouze těm, kteří mohou prokázat některý z platných důvodů k cestování (těmi jsou zdravotní důvody, práce, vzdělání nebo péče o blízké osoby). Vlastní verzi lockdownu zavedlo od 4. 1. 2021 také Skotsko.

Nedodržovat zmíněná opatření se přitom nevyplatí. Při minulém lockdownu byly zaznamenány případy občanů EU, kterým bylo britskými orgány znemožněno přicestovat do Spojeného království a byly pokutováni za porušení pravidel lockdownu, v případě, že nedokázali doložit oprávněnost své cesty. Mezinárodní transit je povolen, ale je zapotřebí mít doklad o cíli a povaze cesty.

Spojené království pro cestující z České republiky zavedlo karanténní opatření. Po příjezdu či příletu do Velké Británie je nutné podstoupit karanténu v délce až 10 dní. Před cestou do Spojeného království navíc musíte vyplnit kontaktní formulář.

Jak a do kdy si požádat o status usedlíka?

Všichni občané ČR i jejich rodinní příslušníci (bez ohledu na to jaké mají občanství), kteří hodlají ve Spojeném království zůstat, si musí požádat o status usedlíka.

Jestliže jste jako občan České republiky ve Velké Británii pobývali před koncem přechodného období (tedy před 31. 12. 2020) a plánujete zde žít i nadále, musíte do 30. června 2021 požádat o status pobytu v systému registrace určeném pro občany EU EU Settlement Scheme (EUSS). Jestliže bude vaše žádost v systému registrace úspěšná získáte buďto status usazené osoby (Settled), nebo předběžný status usazené osoby (Pre-Settled).

Což závisí na tom, jak dlouho jste ve Spojeném království pobývali před podáním žádosti. Settled status získají ti, kteří v Británii začali bydlet před 31. prosincem 2020 a žili v zde alespoň pět let po sobě. (Nutné je, abyste v Británii pobývali alespoň šest měsíců v každém roce z oněch pěti let). Pokud tuto podmínku nesplňujete, dostanete status Pre-Settled, který vás opravňuje v Británii zůstat dalších pět let. Před jeho vypršením pak musíte znovu požádat o udělení settled statusu.

Jestliže žádost v systému EUSS do 30. června 2021 nepodáte, může být váš budoucí pobyt ve Spojeném království hodnocen jako protiprávní.

Registraci musíte provést i v těchto případech:

narodili jste se ve Velké Británii, ale nejste britským občanem,

jste držiteli potvrzení o trvalém pobytu ve Velké Británii Permanent Residency Document/Certificate (potvrzení pozbylo platnosti 31. prosince 2020),

(potvrzení pozbylo platnosti 31. prosince 2020), člen vaší rodiny je britský občan.

Registrovat se naopak nemusíte v případě, že:

máte neomezené povolení ke vstupu do Velké Británie (indefinite leave to enter) nebo

máte neomezené povolení k pobytu ve Velké Británii (indefinite leave to remain) nebo

jste současně český a britský nebo irský občan.

Pokud v UK pracujete, ale nežijete tu, registrovat se do EU Settlement Scheme jako přeshraniční pracovník nemusíte. Podání žádosti a registrace je bezplatná.