Cestujete tajně do sousedních států? Co vám může hrozit od úřadů?

Pravidla pro cestování do zahraničí se neustále mění. Málokdo už asi stíhá sledovat, jestli může vyjet na nákupy do Německa nebo na návštěvu známých na Slovensko. A jestli musí mít v případě cesty negativní test na COVID-19, ať už při cestě do zahraničí, nebo zpátky.

Některé okolní státy zcela zakázaly, aby do nich cizinci cestovali, pokud k tomu vysloveně nemají důvod. Tím spíše tam tedy nemůžete jen na nákupy či za zábavou. Jinde takovou možnost povolili za předpokladu, že se prokážete negativním výsledkem testu, ne starším než určitý počet hodin, zpravidla 72 hodin, ale i to se může měnit. A někdy ani test mít nemusíte, když je vaše návštěva pouze v řádu několika hodin, zpravidla do 12 hodin.

Bohužel ale platí, že neznalost zákona neomlouvá, a pokud si před cestou nezjistíte relevantní informace a porušíte zákon, bude to drahé.

V článku se zaměříme na situace, kdy si podnikaví Češi vyjedou do jednoho ze sousedních států například na nákup, výlet apod., zkrátka na cestu „na otočku“. Zcela v tomto případě opomineme studenty, pendlery atd.

Někteří se tím chlubí

Smutné je, když si někdo zjistí nedostatečné informace, špatně si je vyloží nebo nezaznamená, že došlo ke změně, a doplatí na to. Zvlášť v současné době by se nebylo čemu divit, pravidla pro cestování se mění často.

Hloupé však je, když někteří ví, že při cestě do okolních států musí podstoupit test před odjezdem z ČR a možná i po návratu domů, ale cíleně tuto povinnost ignorují. Spoléhají na to, že kontroly na hranicích jsou často pouze namátkové a že je ani v zahraničí nikdo kontrolovat nebude. A po návratu se jednoduše budou tvářit, že nikde nebyli.

Rady a tipy pak zvesela sdílí na sociálních sítích jako pomůcku pro ostatní, kteří už se doma nudí a chtějí se nadechnout čerstvějšího vzduchu za hranicemi.

Ať už si ale o pravidlech myslíme cokoli a ať už s nimi souhlasíme sebeméně, platí pro všechny. A risk se nerovná vždy zisk. Naopak vás případná kontrola a odhalení prohřešku může vyjít poměrně draho.

Co po vás chce Česká republika?

Jedna věc je, jaké podmínky vám klade Česká republika, když se do ní vracíte z okolních států. Druhá věc, jaké podmínky mají nastavené okolní státy, do kterých cestujete. Rozeberme si nejprve první variantu.

Česká republika má pravidla pro návrat upravena tzv. semaforem. Na něm rozlišuje země zabarvené zeleně, oranžově a červeně.

U zeleně zabarvených států hrozí minimální riziko nákazy a do ČR z těchto zemí můžete přijet za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie. Tedy prostě jen přijedete. Nezáleží na tom, jak dlouho jste v této cizí zemi pobývali.

V případě oranžově zbarvených zemí už je riziko nákazy vyšší. Změnu to ale znamená pro cizince cestující do ČR. Občané ČR mohou do země přijet za stejných podmínek, jako když je země na semaforu zbarvená zeleně. Tedy prostě přijedete a jdete si po svých. Opět nezáleží na tom, jak dlouho jste v dané zemi pobývali.

U červeně zabarvených zemí je situace jiná. Ty jsou z hlediska nákazy rizikové a pro návrat platí dva režimy.

Rozhoduje počet hodin

Jeden nebo druhý režim se vás dotkne podle toho, jak dlouho jste v sousedním státu pobývali. Pokud jste v dané zemi byli jen 12 hodin a méně v uplynulých 14 dnech, spadáte do prvního režimu. V takovém případě se vás opět žádná povinnost při příjezdu netýká. Přijedete a jdete si po svých.

Druhý režim je pro ty, jejichž pobyt v sousedním státě přesáhl 12 hodin. V takovém případě už je jedno, jestli jste se zdrželi na hranicích a nestihli jste se vrátit o hodinu, nebo jestli jste jeli na celý víkend za známými na Slovensko. Před vstupem do České republiky musíte jednak vyplnit příjezdový formulář a druhak nikoho neohrozit případnou nemocí.

Můžete si tedy vybrat ze 3 variant:

Po příjezdu do ČR si do 5 dnů zajdete na RT-PCR test, jehož výsledek odešlete do 7 dnů krajské hygienické stanici. Po příjezdu do ČR nastoupíte do 10denní karantény. Ihned po příjezdu předložíte negativní RT-PCR test, který není starší než 72 hodin a provedli vám ho v členském státě EU.

Navíc musíte nově od 5. ledna 2020 strpět na hranici případnou kontrolu příznaků, a pokud pracovník celní správy vyhodnotí, že příznaky máte, jste povinni se podrobit testu na koronavirus. I pokud příznaky nemáte, jste povinni se následujících několik dní pozorovat a případné příznaky ihned ohlásit praktickému lékaři.

Aktuálně jsou sousední státy červené

Pro účely článku řešíme návštěvu pouze sousedních států, tedy Německa, Polska, Slovenska a Rakouska. A aktuálně jsou všechny tyto státy červené, takže platí 3. varianta. Tedy buď rychlá návštěva a rychlý návrat bez nutnosti testu, nebo test (u nás nebo v členském státě EU), případně karanténa.

Pokud jakoukoli z těchto povinností porušíte, hrozí vám v České republice pokuta až 1 000 000 Kč.

I pro vstup do sousedního státu ale musíte splnit nějaké podmínky, jinak vám hrozí pokuty. Tyto podmínky si každý stát upravuje sám.

Podmínky na Slovensku

Slovensko má podmínky pro vstup dané velice jasně a můžete si je vždy ověřit na slovenském vládním webu.

Při vstupu na území Slovenska si můžete vybrat z několika variant. Jedna možnost je, že předložíte negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, přičemž nesmí být starší 72 hodin. Nebo tento test nepředložíte, ale pak se musíte registrovat na vládním webu a nastoupit do domácí izolace nebo karanténního ubytovacího zařízení.

Vaše izolace či karanténa pak končí nejpozději 10. den za předpokladu, že máte bezpříznakový průběh. Nebo si můžete zajít na test na Slovensku, ale nejdříve 5. den izolace. Po obdržení výsledku, pokud je negativní, se pak můžete svobodně pohybovat.

Kontroly na hranicích jsou ale pouze namátkové, jak potvrzuje řada aktivních cestovatelů. Co se tedy stane, když se rozhodnete ušetřit si čas a peníze, vyjedete na Slovensko na nákupy nebo na výlet a zastaví vás místní policie?

Záleží, kde vás chytnou

Hodně záleží na tom, kde vás přistihnou. Pokud vás zkontrolují na hranicích, jak vstupujete z ČR na Slovensko, jen vás otočí. V prípade, že osoba nedisponuje certifikátom preukazujúcim negatívny výsledok testu RT-PCR alebo antigénového testu, nebude jej umožnený vstup na územie Slovenskej republiky, uvedl pro Měšec.cz Branko Šikula, starší referent specialista z odboru hraniční policie Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Pokud vás přistihnou na Slovensku, například když vás bude kontrolovat místní policie kvůli jinému přestupku a bude si chtít ověřit i to, zda máte vše v pořádku, a vy nebudete mít negativní výsledek testu a nebudete dodržovat ani izolaci, dopouštíte se přestupku. V prípade, že sa občan Českej republiky nevie uvedeným certifikátom alebo potvrdením preukázať, bude vykonaná u osoby kontrola registrácie. V prípade, ak osoba nie je zaregistrovaná v aplikácii ehranica, bude jej umožnené vykonanie registrácie a bude stručne poučená, že sa na ňu vzťahujú povinnosti podľa § 1 ods. 1 alebo 2, ods. 3, ods. 4 a § 2 vyhlášky ÚVZ SR, uvádí dále Branko Šikula. Těmito povinnostmi se myslí povinnost izolace v domácím prostředí nebo v karanténním ubytovacím zařízení.

Pokud se odmítnete zaregistrovat, čekají vás potíže. Regionální úřad veřejného zdravotnictví vám za to může uložit pokutu až 1659 eur (43 507 Kč). V blokovém řízení vám orgány Policejního sboru a obecní policie mohou uložit pokutu až 1000 eur (26 225 Kč).

V Německu budete hledat složitě

Německo je pro cestovatele oříškem. Každá ze spolkových zemí si totiž pravidla určuje sama, a to jak pro tranzit, tak pro kratší pobyty. Při návštěvě Německa se tak musíte podívat, kterými spolkovými zeměmi vede vaše cesta, prověřit, jaké podmínky pro tranzit mají tyto spolkové země, a navrch si zjistit pravidla pro vstup do cílové spolkové země.

Pro ilustraci uveďme, jaká pravidla platí pro Sasko. Na jeho území se nachází Drážďany, častý cíl řady Čechů, kteří tam pravidelně jezdí nakupovat. Sasko navíc přímo sousedí s Českou republikou, a po cestě do Drážďan tak žádné další spolkové země nekřižujete.

Od 25. září 2020 je Česká republika po celém Německu zařazena na seznam rizikových států. A od 31. prosince 2020 platí v Sasku pravidlo, že ihned po příjezdu na území Saska jste povinni se zaregistrovat na speciálním webu, nastoupit 10denní karanténu a zároveň předložit příslušné hygienické stanici výsledek PCR nebo antigenního testu, který jste si nechali udělat do 24 hodin před příjezdem do Saska nebo nejpozději 48 hodin po příjezdu do Saska. A tuto karanténu můžete stejně jako na Slovensku ukončit nejdříve po 5 dnech dalším negativním testem. Ovšem jen za předpokladu, že už první dodaný test byl negativní.

Stále sice platí, že bez nutnosti předložení negativního testu nebo bez nutnosti nastoupit do karantény můžete do Saska přicestovat na maximálně 12 hodin, ale rozhodně ne kvůli nákupům. Už 17. listopadu 2020 totiž Sasko změnilo své koronavirové nařízení, na základě kterého je možné do něj vycestovat pouze ze závažných důvodů. Cestování za účelem nákupu, účasti na sportovní či kulturní akci, za volnočasovými aktivitami apod. není vůbec možné.

Záleží, jak váš prohřešek vyhodnotí

Od 9. prosince 2020 pak nejsou možné ani krátké cesty do Bavorska bez karantény nebo negativního testu.

Pokud vás v rámci Saska policie přistihne, že jste si vyrazili na nákupy, za kulturou, do přírody apod., a nebudete mít ani negativní výsledek testu v ruce, dopouštíte se správního deliktu ve smyslu § 73 odst. 1a bodu 24 zákona o ochraně před nákazou.

A Sasko má za porušení nařízení spojených s koronavirem poměrně vysoké pokuty. Záleží, jak váš přestupek vyhodnotí. Pokud vás budou pokutovat za to, že jste porušili tranzit ve smyslu, že jste zemi neopustili co nejrychleji, hrozí vám pokuta 150–3000 eur (3972 – 78 435 Kč). Za neprovedení testu by vám mohli naúčtovat pokutu 300–3000 eur (7844 – 78 435 Kč). Pokud by vás přistihli při porušení domácí izolace, hrozila by vám pokuta 500 – 10 000 eur (13 073 Kč – 261 450 Kč).

U Polska záleží, jak do něj přicestujete

Polsko velmi rozlišuje, jakým způsobem jste do něj přicestovali. Pokud jste přijeli z České republiky pozemní cestou osobním automobilem, nevztahuje se na vás žádná povinnost nastoupit do karantény.

Pokud ale do Polska pojedete autobusem, vlakem, poletíte letadlem či jinak, musíte ihned po příjezdu nastoupit do 10denní karantény. Tuto novinku zavedlo Polsko 28. prosince 2020. Výjimku máte jen v případě, že máte potvrzení o tom, že jste proti nemoci COVID-19 očkovaní.

Pokud potvrzení o očkování nemáte a zastaví vás policie, vlastně porušujete karanténu, do které jste správně měli nastoupit. A za to vám hrozí pokuta až 30 000 polských zlotých (173 640 Kč).

Do Rakouska na nákupy? Oficiálně v žádném případě

Stejně jako u německého Saska i Rakousko v současné době nepovoluje cestování na své území za účelem turistickým, volnočasovým, kulturním a dalším. Osoby, které zemí jen projíždějí, tedy jde o tranzit, nemusí doložit žádný test a nemusí ani nastoupit do karantény.

Tranzit ale v tomto případě znamená, že zemí opravdu jen projedete, nebudete nikde zastavovat, nebudete nic navštěvovat. Jediná povolená výjimka je v tomto případě například zastávka na čerpací stanici za účelem načerpání pohonných hmot a návštěvy toalety.

Při kontrole navíc musíte věrohodně doložit, že účel, kterým se zaštiťujete, je opravdu ten, za kterým jste do země přicestovali. Jakmile to nebudete schopni doložit, čekají vás problémy. Konkrétní výše pokuty závisí na tom, jak váš přestupek vyhodnotí. Za porušení karantény hrozí pokuta až 1450 eur (37 975 Kč). A také můžete jít do vězení. Ten, kdo ignoruje karanténní nařízení, může dostat pokutu od 150 eur výše (od 3929 Kč). A za opakované porušování vám hrozí pokuta až 500 eur (13 095 Kč).

Více než kdy jindy platí „Dvakrát měř, …“

Současná doba cestování příliš nepřeje. A brání se mu i některé okolní státy. Neznamená to, že nesmíte vycestovat vůbec nikam a máte čekat, kdy se vše uvolní. Kdo cestovat chce, cestu si najde. I legální. Je však potřeba si dopředu zjistit, jaké jsou podmínky pro přicestování do dané země, a těmi se řídit. Případné porušení totiž může vyjít velmi draho. A astronomické pokuty za krátký výlet na nákupy zkrátka nestojí.