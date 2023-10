Česká spořitelna končí s George klíčem. Jak budete nově potvrzovat transakce?

Česká spořitelna slučuje mobilní aplikaci George klíč do mobilního bankovnictví George. V nejbližší době klienti Spořitelny začnou používat jen George a samostatný klíč si budou moct odstranit z displeje svého mobilního telefonu.

Výhodou sloučení klíče a aplikace George bude snazší potvrzování transakcí, protože už nebudete muset přeskakovat z jedné aplikace do druhé.

S postupným přechodem začala Spořitelna už v průběhu září. Pokud jste používali pro ověřování transakcí George klíč, dostanete zprávu přímo do George a současně také do e-mailu, až na vás přijde řada. Od té chvíle vám poběží sedmidenní lhůta, abyste přechod dokončili. Pokud ji propásnete, budete mít problém. Po oznámeném termínu vašeho přechodu už se do bankovnictví nepřihlásíte a nic nezaplatíte, dokud nepřejdete do nového George. A také se nikam nepřihlásíte pomocí bankovní identity. Přejít do nového George můžete samozřejmě kdykoli po termínu, který vám Spořka určila. Postupný přechod klientů do samostatného George by měl být dokončen zhruba do konce roku 2023.

Jakým způsobem přejdete z jedné aplikace do druhé? Poradíme vám krok za krokem

Pro přechod do nového George budete potřebovat otisk prstu, sken obličeje, nebo šestimístný PIN, který máte nastavený v George klíči. Všechno se odehraje v aplikaci George v mobilu.

Kde si ověříte, že si pamatujete svůj PIN?

Spusťte George klíč,

stiskněte ozubené kolečko a

vyberte Správa mých zařízení.

George klíč bude chtít váš stávající PIN.

Kde si ověříte svůj PIN v Georgi? Autor: Česká spořitelna, a.s.

Co když jste PIN zapomněli?

Sice je to nemilé, ale snadno řešitelné, jenom se musíte zvednout a dojít k některému z bankomatů České spořitelny, případně na pobočku. Pro nový PIN budete potřebovat tzv. aktivační kód, který na uvedených místech získáte. Pokud máte aktivovanou službu Ověření hlasem, pak vám PIN řeknou operátoři na infolince Spořky (telefonní číslo 800 207 207).

Získali jste aktivační kód? Pojďme dále.

Otevřete aplikaci George klíč.

Klikněte na ozubené kolečko (Nastavení) a dále na možnost Zapomenutý PIN.

Aplikace vás požádá o zadání tohoto kódu a provede vás nastavením nového PINu.

Obnovení PINu v aplikaci George Autor: Česká spořitelna, a.s.

Nyní vás čeká samotný přechod z George klíče na George

Jak na to, když už máte v telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci George

Otevřete si George ve svém telefonu,

přihlaste se do něj tak, jak jste zvyklí, tedy PINem, otiskem prstu nebo skenem obličeje,

poté naposledy potvrdíte pomocí George klíče přechod do nového George a potvrdíte.

Následně si zvolíte PIN (4–8 čísel) a pro kontrolu ho zadáte ještě jednou. PIN může být stejný, jaký jste používali dříve, ale také si můžete nastavit zcela jiný.

V dalším kroku si pro potvrzování plateb a přihlašování do aplikace můžete nastavit otisk prstu či sken obličeje.

Nakonec už jen povolíte zasílání oznámení.

Teď už můžete odinstalovat George klíč ze svého telefonu.

Je dobré vědět, že původní nastavení vašeho bankovnictví zůstane beze změny. To znamená, že se nezmění vámi nastavené limity pro platby. Maximální denní transakce v Georgi je 10 milionů Kč.

Ještě nemáte aplikaci George v mobilu?

Stáhněte si George do telefonu například přes obchod s aplikacemi (App Store, Google Play, App Gallery),

přihlaste se do George,

zadáte uživatelské jméno a datum narození.

Následně povolíte přístup k poloze a poté naposledy potvrdíte ve svém George klíči aktivaci nového George v telefonu.

Tuto aktivaci opět potvrdíte v George klíči a zvolíte si nový PIN. A máte hotovo.

Pokud jste byli doposud zvyklí potvrzovat transakce pomocí hesla a SMS, můžete si ji ponechat. Jen vás tato bezpečnostní metoda přijde na 2,50 Kč za transakci (od ledna příštího roku 3,50 Kč).

Příležitost pro podvodníky? Buďte ostražití a dobře rozlišujte

O tom, že vám začala běžet 7denní lhůta pro přechod z George klíče na samotný George, se dozvíte, jak už bylo řečeno, přímo v Georgi, nebo e-mailem. Nikdo z České spořitelny vám nebude telefonovat nebo posílat e-maily či SMS zprávy, ve kterých by byl aktivní proklik, po kterém byste zadávali své osobní údaje do George. Pokud vám e-mail či SMS s odkazem, tvářící se jako zpráva od Spořitelny, přijde, hned ho smažte.

Výhodou a bezpečnou obranou proti internetovým loupežníkům je právě „bankování“ přímo v aplikaci. Při jejím používání už nezadáváte své přihlašovací údaje do odkazů, které by vám mohl podvrhnout útočník. Aby vás mohl připravit o peníze, musel by mít k dispozici vaše zařízení, znalost PINu nebo biometrii.





Česká spořitelna má celkem 2,2 milionu aktivních uživatelů digitálního bankovnictví, z nichž převážná část, 1,8 milionu, preferuje mobilního George.

Nepoužíváte digitální bankovnictví? Budete si muset připlatit

Spolu s novinkou ohledně rušení George klíče začali dostávat klienti České spořitelny od 10. října 2023 zprávy o změnách v sazebníku banky. Změny začnou platit od pátku 26. ledna 2024 a jejich podstatou je zejména zvýhodnění digitálního bankovnictví. Banka chce přesvědčit klienty, kteří ještě digitální bankovnictví nepoužívají, aby se ho nebáli vyzkoušet.

Je to pohodlné a bezpečné, zdůvodňuje změny Spořitelna. Jediná skupina klientů, kterých se změny téměř nedotknou, jsou senioři ve věku od 70 let výše. Respektive, nikdo je nebude nutit, aby měnili svůj dosavadní způsob využívání služeb Spořky a přecházeli na digitální bankovnictví.

Ti ostatní, kteří zůstanou při osobních návštěvách Spořky a provádění pokynů přes bankéře, si od příštího roku připlatí na poplatcích. A to jak za potvrzovací SMS zprávy, tak i za tištěné PINy, papírové výpisy z účtu a další služby.