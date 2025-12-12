Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Co se dozvíte v článku
Bitcoin – banka ve vaší kapse
Bitcoin byl od počátku zamýšlen a navržen jako peníze, které nepotřebují žádné prostředníky. To má samozřejmě spousty výhod – nikdo vám peníze nemůže zabavit, nemusíte se nikoho dovolovat, když je chcete někam poslat, nikdo vám nekouká pod ruce a neví, jaký majetek máte. Má to ale i jednu nevýhodu. Musíte velmi dobře vědět co děláte, protože chyby bitcoin neodpouští. Narozdíl od světa fiat peněz totiž nemáte komu zavolat, když chybu uděláte.
Ale není třeba se obávat, pokud věnujete pár hodin studiu, zjistíte, že není zase tak složité používat bitcoin správně a že jeho pozitiva nad nevýhodami převažují.
Custodial a non-custodial úschova
Základní rozdělení úschovy bitcoinu je tzv. custodial a non-custodial. V češtině by se to asi dalo nejlépe vyjádřit jako “u správce” (custodial) a “ve vlastní správě” (non-custodial). Z toho je myslím na první pohled jasné, o co vlastně jde.
Custodial úschova
Stejně jako v předešlých dílech si i toto můžeme přiblížit na něčem, co všichni známe ze světa státních peněz a bank. Custodial úschova bitcoinu je to samé, jako když svěříte své peníze bance. Také v tom případě věříte, že banka vám peníze vyplatí a že s nimi udělá to, co po ní budete požadovat. Což u bank nemusí vždy zafungovat, jak jsme si vysvětlili v prvním díle.
Custodial úschova bitcoinu tedy znamená, že ho svěřujete nějaké třetí osobě, která se o něj za vás stará. Typicky je to směnárna nebo burza, na které jste si bitcoin koupili a nechali ho na ní ležet. Problém je ten, že nad takovým bitcoinem nemáte žádnou faktickou moc a technicky patří oné třetí straně.
U bitcoinu totiž platí “not your keys, not your coins”, česky “nemáte klíče, nemáte mince”.
Jak možná víte, bitcoin je postaven na kryptografii a to mimo jiné znamená, že s bitcoinem může nakládat ten, kdo vlastní tzv. privátní klíč k dané bitcoinové adrese. A pouze pokud privátní klíč vlastníte vy, jsou bitcoiny vaše. V případě custodial úschovy ale privátní klíče k vašim bitcoinům vlastní onen správce a může si s nimi tak dělat co chce. Vaše bitcoiny jsou vaše jen virtuálně – poskytovatel úschovy si do nějaké své databáze napsal, že bitcoiny XY jsou vaše.
Pokud ale udělá poskytovatel úschovy chybu, někdo jeho službu hacke, zkrachuje a nebo se prostě rozhodně zmizet ze světa i s vašimi bitcoiny, tak je už nikdy neuvidíte a pravděpodobně se ani nedovoláte žádné náhrady. Bitcoinové transakce jsou totiž nevratné a neexistuje síla, která by kohokoliv přinutila zmizelé bitcoiny vrátit.
Jediné správné řešení uložení bitconu je tak non-custodial!
Non-custodial úschova
I tento princip známe ze světa státních peněz – je to podobné jako stará dobrá hotovost, kterou máte pod polštářem. V tomto případě jste pánem svých peněz, můžete si s nimi dělat co chcete a teoreticky vám je nikdo nemůže vzít (pokud si je dobře zabezpečíte). A úplně stejně to funguje s bitcoinem, akorát jeho zabezpečení je v něm “by design”, takže u bitcoinů nemusíte složitě vymýšlet, kam je schovat, abyste o ně nepřišli. Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel a bitcoiny jsou nedobitně vaše.
Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu
Vyzkoušej naší bitcoinovou směnárnu přímo na Měšci. Rychlý, bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu za české koruny a na pár kliknutí.
Bitcoinová peněženka
Bitcoiny sice neexistují ve fyzické podobě, jsou to jen jedničky a nuly, přesto se pro jejich uschování používají peněženky. V tomto případě jde ale buď o software v počítači či mobilu a nebo o fyzický hardware podobný větší USB klíčence.
Softwarová peněženka
Nejjednodušší a nejčastější varianta je aplikace v mobilním telefonu. Pro začátečníka je to ideální volba, protože taková peněženka nic nestojí a nainstalovat aplikaci do mobilu umí každý. Je ale důležité si uvědomovat rizika mobilu a neuchovávat v takové peněžence větší sumy. Proč?
- mobil je neustále připojený k internetu, může se stát obětí útoku
- telefon nosíte stále u sebe – můžete ho ztratit nebo vám ho může někdo ukrást
- pod pohrůžkou násilí pravděpodobně telefon rádi odemknete a případnému útočníkovi vydáte
Proto každému doporučuji mít v mobilní peněžence bitcoiny v hodnotě maximálně 10 – 20 tisíc korun. Ale samozřejmě je to každého osobní rozhodnutí, jak se staví k riziku.
Pokud se rozhodnete do bitcoinu spořit po menších částkách a dělat to přes třetí stranu, můžete si na směnárně či burze nechat ležet bitcoin za nižší jednotky tisíc, ale jakmile je tam těch tisíců více, přesuňte je minimálně do softwarové peněženky.
V obchodech s aplikacemi pro Android i iOS jich najdete mraky, ale pokud se v nich nevyznáte a nechcete si dělat vlastní průzkum, sáhněte po peněžence Blockstream (podrobná recenze) nebo po peněžence od firmy Proton, která je známá svým řešením pro bezpečné a soukromé používání internetu (mail, cloud, VPN atd.).
Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv peněženku, běžte vždy na web výrobce a tam si klikněte na její stažení. Nikdy peněženky nevyhledávejte přímo v obchodu s aplikacemi. Jako začátečník můžete snadno naletět a stáhnout něco jiného. V lepším případě to bude něco obskurního a polofunkčního, v tom horším případě půjde rovnou o podvodnou aplikaci snažící se vás okrást.
TIP: Pokud si chcete koupit své první bitcoiny a rovnou si je poslat do peněženky, zkuste naší směnárnu zde na Měšci.
Používání peněženky pak už není nic složitého a třeba zmíněný Blockstream lze přepnout i do češtiny. Pokud se pro začátek nechcete zabývat složitostmi, stačí používat tlačítka Přijmou a Odeslat. Pokud chcete do peněženky přijmout bitcoiny, zobrazí vám peněženka bitcoinovou adresu, kterou zadáte tam, odkud bitcoiny do peněženky odesíláte (například na směnárně). A pokud byste chtěli své bitcoiny někomu poslat, dodá naopak on vám bitcoinovou adresu a tu do své peněženky zadáte. V podstatě se to nijak zásadně neliší od bankovních účtů a měl by to zvládnout každý, kdo umí používat internetové bankovnictví.
Hardwarová peněženka
Pokud máte v bitcoinu už vyšší desítky tisíc, určitě si pořiďte hardwarovou peněženku. Jde o jednoúčelové zařízení, které nedělá nic jiného, než že střeží vaše bitcoiny. Zařízení není připojené k internetu a je v podstatě nehacknutelné.
Pro našince je určitě zajímavé, že hardwarová peněženka je český vynález a firma Trezor je špičkou v oboru a jeden ze dvou největších výrobců peněženek na světě. Pro začátečníka podle mého názoru nedává žádný smysl porozhlížet se po jiné značce a pokud se pro hardwarovou peněženku rozhodnete, sáhněte po Trezoru. Nejlevnější model Trezor Safe 3 pořídíte za necelé dva tisíce korun, což je myslím více než příznivá cena za klidný spánek.
Použití peněženky je pak opět snadné – do počítače, tabletu či mobilu si nainstalujete speciální aplikaci Trezor Suite, ve které všechny operace s bitcoiny zadáváte a připojenou peněženkou je jen podepisuje. A stejně jako u peněženky v mobilu i tady stačí pro začátek používat tlačítka Odeslat a Přijmout. Trezor i Trezor Suite rovněž umí mluvit česky.
Pokud chcete Trezor používat bezdrátově, musíte sáhnout po nejdražším modelu Safe 7 (lehce přes 6 000 Kč). Model Safe 3 a 5 se k počítači připojují kabelem. A kabelové připojení umí i telefony s Androidem. Telefony s iOS mají smůlu kvůli restrikcím Applu a tak pokud nemáte počítač a chcete používat Trezor pouze v mobilu či tabletu s nakousnutým jablkem, musíte si pořídit bezdrátový model.
Poslechněte si podcast s šéfem firmy Trezor, Matějem Žákem
Záloha peněženky
Možná si teď říkáte, že to je vše moc pěkné, ale jak máte svěřit své úspory něčemu, co se může rozbít, můžete to ztratit, nebo o to přijdete třeba při nějaké živelné pohromě. Nemusíte se bát, i na to je u bitcoinu myšleno a existuje velice snadný způsob, jak peněženku zálohovat právě pro případ nečekaných událostí.
Pokud to hodně zjednoduším, tak peněženka není nic jiného, než úložiště privátního klíče. Nic jiného než privátní klíč totiž ke správě bitcoinů nepotřebujete. Než existovaly moderní peněženky, mohli jste si vytisknout privátní klíč třeba na papír a tím jste měli bitcoiny “zazálohované”.
Moderní peněženky – softwarové i hardwarové - fungují tak, že při prvním spuštění privátní klíč generují z nějakých dat, která lze v lidské řeči prezentovat jako seznam několika anglických slov. Nejmodernější způsob je 24 slov, ale setkat se můžete i s 12 nebo 20 slovy. Anglický výraz pro takovou zálohu je “recovery seed”, zkráceně jen “seed” a obvykle se v běžné mluvě do češtiny nepřekládá.
A tento seed vám Trezor ukáže při prvním spuštění (nikdy později už ne!) a pokud si jej pečlivě zapíšete a bezpečně uschováte, nemusíte se bát, že o bitcoiny přijdete, pokud přijdete o peněženku. Stačí pak totiž koupit novou peněženku, zadat do ní vašich 24 slov a opět máte přístup ke svým bitcoinům.
Ještě jednou zdůrazním, že si slova musíte pečlivě uschovat a za žádnou cenu o ně nesmíte přijít. To mimo jiné znamená i to, že je nesmíte ukládat do počítače nebo si je fotit! Použijte starý dobrý papír a tužku, případně profi kovová řešení. Pokud se totiž k záloze dostane někdo nepovolaný, může vám veškeré bitcoinu ukrást!
Nicméně i zálohu lze zabezpečit tak, že bude nenechavci k ničemu, ale to je nad rámec našeho článku – pro zájemce doporučuji nastudovat použití passphrase či multi-share záloh.
A pozor: Nikdy, opakuji nikdy, po vás nikdo nebude chtít ukázat zálohu (seed). Ani výrobce peněženky, ani zákaznická podpora kohokoliv, prostě nikdo. Kdokoliv, kdo po vás chce ukázat záložní slova, je podvodník. Vždycky a bez debaty.
Zálohu potřebujete pouze vy a pouze v případě, že přijdete o peněženku. Pokud máte funkční peněženku, zálohu k ničemu nepotřebujete.
Závěreční shrnutí
Pokud si pořídíte bitcoin a chcete v klidu spát, řiďte se těmito jednoduchými body
- nenechávejte své bitcoinu u nikoho třetího, vždy je přesuňte do své vlastní peněženky
- pro menší sumy, řádově v jednotkách tisíc korun stačí softwarová peněženka v mobilu
- jakmile hodnota vašich bitcoinů přesáhne deset tisíc korun, začněte přemýšlet o hardwarové peněžence
- u každé peněženky si pečlivě zaznamenejte a uložte recovery seed – zálohu v podobě několika anglických slov