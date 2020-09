Běžné účty pro děti nabízí výhody i kapesné od banky do začátku

Běžný účet nemusí být jen transakční platforma pro dospělé, ale i další krok do světa financí pro naše děti. Po textu o kapesném tak navazujeme další kapitolou o účtech pro děti. Na trhu jich najdete celou řadu. Většinou se dají založit už od narození, rozsah služeb pak roste s dítětem. Jsou cenově zvýhodněné a nabízejí i různé formy rodičovské kontroly.

Od narození do dospělosti

U některých bank můžete svému dítěti založit účet na jeho jméno už při narození. Nezapomeňte, že i když nejprve disponujete s účtem vy, majitelem je dítě. Jak bude stárnout, může získat i svou platební kartu a vyzkoušet transakce, které vy povolíte. Až dosáhne váš potomek potřebného věku, může si založit nový účet sám nebo banka překlopí ten jeho stávající na produkt pro dospělé.

Pro dětské účty většinou platí, že bývají bez poplatku za vedení, za elektronické transakce a za výběr z vlastního bankomatu. Bezplatné výběry z cizích bankomatů samozřejmost nejsou, ale jak se přesvědčíte v tabulce na konci článku, i takových účtů je dost.

Protože se jedná o běžné účty, se zhodnocením příliš nepočítejte. Za zmínku stojí jen Banka Creditas, která úročí dětský účet se zůstatkem do 50 tis. Kč sazbou 1,5 % ročně. Moneta Money Bank nabízí stejný úrok, ale na zůstatky do 30 tis. Kč.

Do 15 let zakládáte účet bez výjimky vy jako rodič. Některé sjednáte i online. K ruce potřebujete doklady totožnosti pro vás a většinou i pro dítě (pokud si ho banka neověří později na pobočce při zřizování širších služeb ke kontu). Malé děti se ověřují pomocí rodného listu, ty starší už přes občanku. Od 15 let si mohou děti v drtivé většině zakládat účty v bance samy.

Air Bank

Zrovna Air Bank nenabízí přímo speciální dětský účet. Umožňuje ale založit dětem od 10 let účet k vaší smlouvě, takže se na ně bude vztahovat stejný tarif (tedy Malý nebo Velký tarif). Dítě bude vedeno jako disponent a vy mu v internetovém bankovnictví nastavíte služby podle svého uvážení. Můžete například omezit výběry v bankomatech na určitou částku, nastavit limity pro platby apod.

Ke svému účtu může získat i platební kartu nebo nálepku, ke které nastavíte vlastní limity a dětskou zjednodušenou verzi mobilní aplikace My Air. Při dosažení 15 let se My Air automaticky překlopí na dospělou verzi a dítě může se svým účtem buď zůstat na vaší smlouvě, nebo si založit účet na vlastní „rámcovku“ a bankovat samostatně.

Nevýhodou je, že podmínkou sjednání dětského disponenta je dětská občanka. V případě, že ji máte, můžete s ní zajít na pobočku nebo vše vyřídit i před své internetové bankovnictví. Dětský občanský průkaz dnes bohužel nemá každý, protože plánujeme možnost založení dětského disponenta v dalších měsících výrazně zjednodušit, řekl serveru šéf komunikace Vladimír Komjati.

Od 3. listopadu Air Bank plánuje v účtech změnu. Dosavadní Velký a Malý tarif zruší a zavede jeden ceník pro všechny. Z pohledu dětských disponentů je podstatné zpoplatnění vedení více běžných účtů v jedné měně, které nově vyjde na 10 Kč měsíčně.

Banka Creditas

Jako dárek k 15. narozeninám Creditas stávajícím klientům připíše 500 Kč.

Banka Creditas nabízí běžný účet Richee účet Junior. Je možné ho založit od 6 do 17 let s tím, že od 15 let si ho smí děti sjednat samy. Nabízí pěkné zhodnocení 1,5 % p.a. pro zůstatky do 50 tis. Kč a základní služby bez poplatků (vč. bezplatných výběrů v ČR i zahraničí). K účtu je mobilní a internetové bankovnictví a k platební kartě můžete zřídit také služby Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay.

Zakládáte-li účet svým dětem do 15 let, nastavujete jim limity plateb a máte náhled do mobilního a internetového bankovnictví. K účtu si můžete zřídit aktivní dispoziční oprávnění s měsíčním limitem, v rámci kterého můžete s účtem nakládat.

Banka Creditas nabízí také spořicí účet Spoření Richee Junior, které je možné zakládat už od narození. Opět ale platí, že do 15 let ho musí zakládat rodiče. Spoření paradoxně tak pěknou úrokovou sazbu nemá. Do 350 tis. Kč nabízí 0,5 % ročně a nad tuto hranici pak 0,2 % ročně. Na účet můžete vkládat nejenom vy, hotovostně i bezhotovostně to může provádět jakákoli osoba. I vklady na pobočce jsou do částky 375 tis. Kč bez poplatku. K dětskému spořáku je možné nastavit disponenty s pasivním náhledem.

Pro oba účty platí, že po dovršení 18 let se dětský a spořicí účet překlopí na varianty pro dospělé. Účty kromě pobočky zřídíte i přes Creditas Banking, avšak jen s rodným listem dítěte (od 15 let dětem stačí jejich občanka).

Česká spořitelna

Na každý dětský účet, který nově založíte do 31. října 2020 a pošlete na něj kapesné alespoň ve výši 50 Kč měsíčně, přidá Česká spořitelna dalších 50 Kč. Kapesné bude banka posílat prvních 6 měsíců. Celkem je tak možné získat maximálně 300 Kč. Akci můžete využít do 15. narozenin dítěte.

Od narození umožňuje založit dětský účet i Česká spořitelna. Oproti účtům pro dospělé je služba Moje zdravé finance pro dětské účty bez poplatku a podmínek. Práva a služby ke kontu s telefonním bankovnictví a aplikací George banka uděluje podle věku jeho majitele.

Do sedmi let vč. dítě s účtem nemůže nakládat. Zákonný zástupce je povinně veden jako disponent a jediný má právo platby. Ke kontu máte jeden výběr na přepážce bez poplatku a debetní operace jsou defaultně omezené do 20 tis. Kč za měsíc (s možností individuálního nastavení od 5 do 100 tis. Kč měsíčně). V případě založení bankovní identity přebíráte aktivační kód vy.

Od 8 do 14 let vč. je možné pravomoci rozšířit. Po ověření na pobočce s vlastní občankou může dítě s vaším souhlasem získat dispoziční právo a vzor podpisu. V této fázi nastavujete parametry účtu vč. individuálních limitů pro max. výběr za měsíc. Od osmi let tak může (s vaším posvěcením) provádět platby a získat i debetní kartu (kartu a PIN přebíráte stále vy).

Při založení účtu na pobočce potřebujete: do 15 let věku dítěte: váš doklad totožnosti a rodný list dítěte,

od 15 let je navíc potřeba i občanka dítěte,

od 18 let si účet založí student sám. V případě zájmu o platební kartu je potřeba předložit cestovní pas nebo občanku dítěte.

Od 15 do 17 let vč. banka omezuje standardní limity pro debetní operace do 20 tis. Kč za měsíc. O jejich individuálním nastavení rozhodujete zatím ještě vy nebo vy spolu s nezletilým majitelem účtu (opět platí hranice od 5 do 100 tis. Kč měsíčně). Limit pak platí do 18 let.

V tomto věku mladý majitel účtu sám rozhoduje, zda udělí dispoziční právo zákonnému zástupci, který s ním připodepisuje smlouvu o účtu.

Při dosažení 18 let se účet překlápí na účet Standard a omezení limity zaniká.

Česká spořitelna nabízí také dětskou vkladní knížku (do 26 let), na které zůstatek do 250 tis. Kč úročí 1 % ročně.

Equa bank, Expobank, Hello bank!, Oberbank a Trinity Bank žádné produkty ani speciální podmínky pro děti nenabízí. Hello bank! ale umožňuje vydat k běžnému účtu nebo kreditní kartě alespoň platební nálepky a na těch pak nastavit vlastní limity pro placení. Oberbank pouze mladým klientům ve věku od 15 do 25 let odpouští poplatek za vedení účtu. Equa bank plánuje účet pro mladistvé od 15 let spustit do konce letošního roku.

ČSOB

K novému Plus Kontu s debetní kartou od 8 do 17 let vč. nabízí banka měsíční kapesné 100 Kč po dobu prvních 6 měsíců od založení. Kampaň trvá od června do konce září 2020. Pro mladé od 18 do 26 let banka do konce září nabízí akci, během které mohou získat na účet 1000 Kč.

U ČSOB můžete od narození založit dětem Plus Konto, které budou mít do 26 let bez poplatku za vedení bez podmínek. Účet je možné sjednat i online. Dostanete k němu internetové a mobilní bankovnictví. Od 8 let banka vydá k účtu debetní kartu, od 15 let umožní platby mobilem či hodinkami. Do 18 let můžete ve vašem vlastním internetovém či mobilním bankovnictví vidět zůstatek a pohyby na tomto účtu.

Defaultně banka nastavuje na kartě limit 2000 Kč na týden a zakazuje platby na internetu. Obojí může zákonný zástupce měnit. Od 15 let můžete dětem odblokovat posílání jednorázových a trvalých příkazů.

Pro založení účtu potřebujete kromě svých dokladů i rodný list dítěte (do 15 let) nebo jeho občanku (po dovršení 15 let). Do 15 let ho musíte při založení doprovázet.

ČSOB nabízí také dětský spořicí účet (do 18 let). Na zůstatek do 250 tis. Kč banka aplikuje 0,5% roční sazbu. Má-li majitel účtu sjednané také dětské Plus Konto, zvyšuje se úrok na 0,7 % p.a. V případě, že dítěti rodiče zřídí také pravidelnou investici min. ve výši 1000 Kč měsíčně, zvýší se sazba na spořicím účtu na 0,9 % ročně.

Fio banka

Fio banka umožňuje dětem od narození využívat její běžný účet, který je bez poplatků za vedení a bez podmínek. Od 8 let si můžete požádat o kartu s přednastavenými limity 5000 Kč týdně u uživatelů do 15 let a 15 000 Kč týdně u těch starších.

Od 15 let je možná aktivace internetového bankovnictví (musíte na pobočku podepsat dodatek). Do té doby je k dispozici internetové a mobilní bankovnictví v pasivním, náhledovém režimu a veškeré aktivní nakládání s účtem je pouze na zákonném zástupci, který vidí pohyby na účtu ve svém internetovém bankovnictví.

V 18 letech se účet překlápí na dospělý, podmínky ale zůstávají stejné. Pokud jste svému dítěti nepodepsali zmíněný dodatek dříve, musí za tímto účelem na pobočku nejpozději právě při dosažení plnoletosti.

Ačkoli všechny základní služby jsou u Fio banky bez poplatku (vč. výběrů z vlastních bankomatů), u výběrů z cizích bankomatů je to komplikovanější. První dva výběry v měsíci z cizího bankomatu v ČR i zahraničí jsou bez poplatku. Další tři můžete mít bez poplatku v případě, že aktivně využíváte platební kartu. Výběr zdarma získáte za každé celé 4 tisíce (resp. 160 eur – dle měny účtu) utracené kartou. Vyčerpáte-li pět bezplatných výběrů z cizích bankomatů, stojí každý další v daném měsíci 25 Kč.

Komerční banka

Ke studentskému účtu G2.2 mohou studenti získat bonus 700 Kč, pokud účet založí a aktivují do 31. října 2020, předloží platnou ISIC kartu a na účtu do konce října proběhne aspoň jedna bankovní operace.

Komerční banka nabízí MůjÚčet Junior pro děti od 6 do 18 let, který je možné založit nejpozději do 15 let dítěte (poté je možné sjednat jen účet G2 pro studenty). Účet zakládá zákonný zástupce (kromě svých dokladů potřebuje rodný list dítěte), který nastavuje i limity, zapíná či vypíná platby přes internet nebo nastavuje upozornění o platbách či notifikaci o zůstatku do SMS.

Vedení účtu je bez poplatku. Oproti konkurenčním nabídkám banka zpoplatňuje odchozí platbu z účtu šesti korunami. K účtu je i karta, u které si dítě může zvolit motiv.

Komerční banka nabízí pro děti mladší 6 let také Spořicí účet Junior, na kterém banka úročí zůstatek do 100 tis. Kč sazbou ve výši 1 % p.a.

mBank

mBank nabízí mKonto pro děti, které sjednáte (s rodným listem potomka) od narození až do 15 let dítěte. Od 15 do 18 let si mladí mohou sjednat účet mKonto #navlastnitriko. Na tento produkt se při dosažení 15 let překlápí i zmíněný dětský účet, u kterého banka poté čeká na doložení vlastního občanského průkazu a až poté konto opět aktivuje. Pokud by si vaše děti dávaly s vlastní občankou na čas a propásly v bance stanovenou lhůtu, ta jim účet vypoví. V případě, že ji doloží včas, bude účet fungovat do 18. narozenin, kdy automaticky přemigruje na dospělé mKonto.

K účtu je internetové a mobilní bankovnictví, od 8 let i platební karta nebo možnost si ji nahrát do mobilu nebo chytrých hodinek. Denní limit je u dětských karet 30 000 Kč, přes mLinku ho můžete měnit. Děti mají k účtu pasivní přístup, peníze mohou posílat pouze mezi svými účty. K platbám se tak dostanou pouze přes rodičovský profil s aktivním přístupem.

Dětem do 18 let je možné sjednat u banky také spořicí účet eMax Plus. Zůstatek do 10 000 Kč se úročí 0,5 % ročně, vyšší úložka pak 0,01 % ročně (můžete si sjednat až 4 účty eMax Plus). Podmínkou vyššího úročení je, abyste už měli sjednané mKonto pro děti.

Moneta Money bank

Moneta Money Bank má pro malé klienty Dětský genius, který založí i rodič neklient a pouze s rodným listem bez fyzické přítomnosti dítěte. Dá se sjednat do 15 let, poté se překlápí na navazující Genius Student. Jako jeden z mála nabízí úrok 1,5 % ročně na zůstatek do 30 tis. Kč.

K účtu je k dispozici Internet Banka mini, internetové bankovnictví pasivního charakteru sloužící pouze k náhledu na zůstatek, transakční pohyb a výpis z účtu. „V ceně“ je vklad hotovosti i jedna odchozí úhrada zadaná na pobočce za měsíc, ostatní stojí 59 Kč. Jinak odchozí platby posílat nejdou. Bez poplatku je také první výběr hotovosti na pobočce v měsíci, další stojí 80 Kč.

Od 8 let můžete požádat o vydání platební Dětské karty, se kterou je možné vybírat z bankomatu nebo platit u obchodníků do limitu max. 5000 Kč měsíčně. Limit můžete změnit, avšak pouze směrem dolů. Platby přes internet jsou blokované u karty i internetového bankovnictví. Výběr hotovosti nebo platby na pobočce musíte za dítě do 15 let uskutečnit vy.

Poštovní spořitelna

K novému Poštovnímu účtu s debetní kartou od 8 do 17 let vč. nabízí banka měsíční kapesné 100 Kč po dobu prvních 6 měsíců od založení. Kampaň trvá do konce září 2020.

U Poštovky můžete od narození dětem založit Poštovní účet (potřebujete rodný list dítěte, od 15 let jeho občanku). Děti a studenti mají vedení do 26 let bez poplatku za vedení bez podmínek.

K účtu je internetové a mobilní bankovnictví (do 15 let jen v náhledu, poté může zákonný zástupce platby povolit). Od 8 let je možné požádat o kartu, od 15 let pak o platby mobilem. Limity ke kartě jsou nastavené na 2000 Kč na týden, platby na internetu jsou blokované. Obojí může rodič přenastavit.

Až do 18 let můžete mít tento účet k pasivnímu náhledu zobrazený i ve svém internetovém a mobilním bankovnictví.

Poštovní spořitelna nabízí také dětský spořicí účet (do 18 let) s 0,5% roční sazbou pro zůstatek do 250 tis. Kč. Vyšší sazbu 0,7 % ročně získá klient, který má sjednaný Poštovní účet. V případě, že dítěti zřídíte ještě pravidelnou investici min. ve výši 1000 Kč, zvýší se sazba na spořicím účtu na 0,9 % p.a.

Raiffeisenbank

Při založení účtu pro děti a mladé banka nyní vyplácí jednorázový bonus 555 Kč. Účet musíte sjednat do konce září a do konce října je nutné alespoň jednou zaplatit debetní kartou.

U Raiffeisenbank můžete od narození potomka založit Aktivní účet pro studenty a děti. Vydrží mu do 26 let, debetní kartu může mít od 8 let. Sjednáváte-li produkt nezletilému, je nutná vaše účast na pobočce jak pro založení, tak pro volbu limitů. Děti od 8 do 15 let mají pro výběry i platby defaultně nastavený limit 5000 Kč na týden, nezletilí od 15 do 18 let pak 25 000 Kč týdně. Rodiče nezletilých klientů mají pro kontrolu k účtu vlastní přístupy a mohou účet i zablokovat na pobočce.

Po dovršení 18 let se dispoziční práva rodičů i omezení limitů ruší a majitel účtu si ho spravuje sám. Získává také možnost si sjednat kreditní kartu nebo kontokorent. Před tím se ale musí stavit pro identifikaci na pobočku a nastavit si zde i nové parametry účtu.

Vedení účtu je bez poplatků. „V ceně“ banka kromě internetového bankovnictví a Mobilního eKonta poskytuje všechny výběry hotovosti ze všech bankomatů v ČR i zahraničí, možnost až 19 měn na účtu zároveň a neomezený počet zahraničních plateb v rámci EHP v eurech. K účtu mohou mít mladí dvě karty, bez poplatku je nabízena i kreditka. Platební karty je možné přidat do aplikací Apple Pay a RaiPay a platit mobilem či hodinkami.

Sberbank

Klientům, kteří si sjednají účet Fér účet Plus nebo Extra a do dalšího měsíce si na něj při plnění aktivity na účtu převedou platební styk od konkurence, banka vyplatí 1234 Kč. Stejnou částku vyplatí vždy po 12 měsících (dokud akci nezruší), pokud klient bude i nadále plnit podmínku aktivity.

Sberbank nenabízí speciální účet pro děti, ale od narození umožňuje sjednat Fér účet. Varianta Start má vedení bez poplatku a bez podmínek, ale zahrnuje pouze bezplatné internetové a mobilní bankovnictví. Navíc podle sazebníku stojí vedení debetní karty každý měsíc 50 Kč.

Varianta Plus toho v ceně nabízí více, ale pouze pokud pětkrát v měsíci zaplatíte kartou (nebo zajistíte u banky objem investic min. ve výši 0,5 mil. Kč). Pak bez poplatku za vedení získáte navíc bezplatné výběry ze všech bankomatů v ČR i zahraničí, bezplatné online příchozí a odchozí platby, debetní kartu a možnost získat odměnu za přechod k bance a za věrnost. Musíte si tedy zvážit, jestli jsou pro vás výhody účtu přitažlivé natolik, abyste každý měsíc pamatovali na pět plateb kartou. V opačném případě totiž za vedení zaplatíte 199 Kč a to už vzhledem ke konkurenčním nabídkám dětských účtů ztrácí smysl.

Pro úplnost dodejme, že banka nabízí už od narození i variantu Extra, která má „v ceně“ ještě zlatou debetku MasterCard Gold, ale pro bezplatné vedení vyžaduje kromě podmínek varianty Plus ještě min. 50 tis. Kč obrat na účtu, jinak stojí vedení 599 Kč.

Protože ostatní dětské účty nabízí bezplatné vedení bez podmínek, budeme v tabulce porovnávat s ostatními účty variantu Start (která ale neumožňuje získání bonusů v akční nabídce zmíněné v boxu).

Pro všechny varianty běžného účtu Fér platí, že pokud je majiteli do 9 let vč., smlouvu podepisují, s účtem nakládají a s prostředky disponují jen rodiče (a to přes internetové bankovnictví nebo pokladnu na pobočce). Od 10 do 14 let vč. už může s prostředky disponovat i dítě. K účtu už mu můžete nechat vydat i platební kartu. Limity však stále stanovuje rodič. Od 15 do 17 let vč. už rámcovku podepisuje dítě a rodič podepisuje jen prohlášení zákonného zástupce před sjednáním účtu. Mladý majitel může s účtem v tomto věku nakládat a disponovat s prostředky na něm. Rodič v této fázi může s účtem nakládat a disponovat už jen se zplnomocněním majitele účtu.

UniCredit Bank

V UniCredit Bank dětem od narození do 14 let vč. sjednáte Dětské konto. Mladiství od 15 let už si mohou sjednat U konto, které je do 26 let bez poplatku za vedení a bez nutnosti plnit nějaké podmínky. Dětské konto je do 30 tis. Kč úročeno 0,25 % ročně, na vyšší částky banka aplikuje 0,01% roční sazbu.

Dětem starším 8 let můžete nechat vydat platební kartu, na které nastavíte denní limit pro výběry z bankomatů a platby u obchodníků. Výběry ze všech bankomatů UniCredit v ČR i zahraničí jsou „v ceně“ s tím, že denně může dítě vybrat 200, 400 nebo 500 Kč. Bez poplatku můžete na účet dítěti vkládat peníze na pobočce nebo přes bankomat. Zdarma je jednou za měsíc také jeden výběr hotovosti na pobočce a internetové a mobilní bankovnictví k náhledu, tedy bez možnosti zadávat platby.

Speciální produkty, nebo alespoň speciální podmínky pro děti ke klasickým běžným účtům najdete v následující tabulce.

Účty pro děti a mladistvé Banka Účet Popl. za vedení / měsíc Popl. za výběr z vlastního/cizího bankomatu Popl. za příchozí či odchozí el. platby Úročení p.a. Odkaz na ceník Air Bank Běžný účet 0 Kč Malý tarif 25 Kč

Velký tarif 0 Kč 0 Kč 0 % Sazebník Creditas Richee účet Junior 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1,5 % do 50 tis. Kč Sazebník Česká spořitelna Dětský účet 0 Kč 0 Kč / 40 Kč 0 Kč 0 % Sazebník ČSOB Plus Konto 0 Kč 0 Kč / 40 Kč 0 Kč 0 % Sazebník Fio banka Běžný účet 0 Kč 0 Kč / první dva výběry 0 Kč, poté 0 Kč nebo 25 Kč* 0 Kč 0 % Sazebník Komerční banka MůjÚčet Junior 0 Kč 0 Kč / 39 Kč příchozí 0 Kč,

odchozí 6 Kč 0 % Sazebník mBank mKonto pro děti 0 Kč 1.–3. výběr 0 Kč,

4. a další výběr 29 Kč 0 Kč 0 % Sazebník Moneta Money Bank Dětský genius 0 Kč 0 Kč / 59 Kč příchozí 0 Kč, odchozí el. nejsou možné 1,5 % na zůstatek do 30 tis. Kč Sazebník Poštovní spořitelna Poštovní účet 0 Kč 0 Kč / 40 Kč 0 Kč 0 % Sazebník Raiffeisenbank Aktivní účet pro studenty a děti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 % Sazebník Sberbank Fér účet Start 0 Kč za vedení účtu,

50 Kč měsíčně za vedení debetní karty k účtu 5 Kč / 40 Kč příchozí 0 Kč,

odchozí v rámci Sberbank 0 Kč,

odchozí jinam 5 Kč 0,01 % Sazebník UniCredit Bank Dětské konto 0 Kč 0 Kč / 30 Kč příchozí 0 Kč,

odchozí el. platby nejsou možné 0,25 % pro zůstatek do 30 tis. Kč Sazebník

*)2 výběry z cizích bankomatů v měsíci bez poplatku, další lze získat za každé 4 tis. Kč utracené kartou, ale max. do 5 bezplatných výběrů za měsíc, poté 25 Kč za výběr