Benzínová a naftová drahota. Z čeho se skládají ceny pohonných hmot?

Krátce po přepadení Ukrajiny Ruskem začaly prudce stoupat ceny pohonných hmot. O dva týdny později, v první polovině března, už se na čerpacích stanicích tvoří fronty a lidé tankují benzín a naftu i do kanystrů. Nevědomky se tím podílejí na dalším zdražování, protože kde je zvýšená poptávka, tam vzniká nedostatek, a tím pádem i roste cena.

Ceny ropy na trzích tak táhne nahoru nikoli nedostatek ropy, ale náš strach, že jí bude nedostatek a bude dražší. Každý z nás, kdo si jede dočerpat plnou nádrž a raději vezme dva kanystry navíc, protože co kdyby byl benzin náhodou příští týden o pět korun dražší, přispívá k růstu ceny. Distributoři se také rádi přidají po několika hubenějších letech a zahojí svoje rány z covidové krize, uvedl pro Forbes Jaromír Sladkovský, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisen Investiční společnosti.

Z čeho se skládá cena pohonných hmot

1. Cena ropy

Ta se odvíjí od kvality technického složení, geopolitické situace v zemích, odkud se ropa dováží, a stability cenového systému. Cena závisí také na měnovém kurzu, maržích a ziscích těžebních společností a nakonec se započítávají náklady za dopravu. Nejvýznamnějšími producenty ropy jsou Spojené Státy (19 %), Rusko (11 %) a Saúdská Arábie (10 %).

Před měsícem, 11. února 2022, byla cena ropy na 91,40 dolarech za barel (1 barel = 159 litrů). O měsíc později, 8. března 2022, vyletěla až na 132,09 dolarů za barel. A o další tři dny později, 11. března, opět klesla k hodnotě 111,85 dolarů, aniž by se tento pokles projevil na českých čerpacích stanicích.

2. Marže rafinérií

V České republice jsou rafinérie dvě:

Paramo v Pardubicích.

Unipetrol v Kralupech nad Vltavou.

3. Marže čerpacích stanic

Tyto marže činí přibližně 7 % z konečné ceny (u LPG až 25 %) a započítávají se do nich náklady na dopravu a zisk čerpací stanice.

4. Spotřební daň

Ta je stanovena zákonem (§ 48 zákona 353/2003 o spotřební dani), jedná se o sazby daně z minerálních olejů.

5. DPH

Na pohonné hmoty se vztahuje daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Základem daně je součet ceny produktu, distribuční marže a spotřební daně:

benzín 12,84 Kč/l

nafta 9,95 Kč/l

LPG 2,80 Kč/l

CNG 2,15 Kč/kg

Výsledná cena na čerpací stanici se pak liší podle obchodní strategie jednotlivých společností, které prodávají pohonné hmoty koncovým zákazníkům. Další faktorem je také lokalita, kde se čerpací stanice nachází, a konkurence v okolí.

Cenu benzínu a nafty zároveň ovlivňuje roční období. V zimní sezóně je větší poptávka po naftě, protože kromě jiného slouží také na vytápění. Proto se může stát, že v zimě bude nafta dražší než benzín. V letních měsících zase mohou jít nahoru ceny benzínu, protože lidé více cestují auty.

Jak se počítá cena PHM (příklad) Benzín 95 Nafta LPG CNG Konečná cena 48 Kč/l 52 Kč/ l 21 Kč/l 56 Kč/kg Spotřební daň

(pevná částka) 12,84 Kč 9,95 Kč 2,15 Kč 2,80 Kč DPH 21 % 8,33 Kč 9,02 Kč 3,64 Kč 9,72 Kč Cena po odečtení daní 26,81 Kč 33,03 Kč 15,21 Kč 43,48 Kč Kolik dostane stát 21,17 Kč (44,1 %) 18,97 Kč (36,5 %) 5,79 Kč (27,60 %) 12,52 Kč (22,4 %)

8. března 2022 doporučila Hospodářská komora ČR vládě, aby uplatnila svá vlastnická práva ve firmě ČEPRO a zasadila se o snížení cen pohonných hmot. ČEPRO je jedním z největších velkoobchodníků s palivy v České republice a zároveň provozuje síť s 200 čerpacími stanicemi EuroOil. Tím by stát mohl ovlivnit ceny pohonných hmot na celém území.

Zároveň vláda jednala o opatřeních, kterými by ceny pohonných hmot snížila. Zruší se povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot i silniční daň pro osobní auta a vozy do 12 tun. Chystají se také kontroly marže jednotlivých prodejců.