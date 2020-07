Letní akce bank: slevy na chytré hodinky a na vstupenky, losování peněz

ČSOB 11. června 2020 spustila akci na podporu kreditních karet. Jestliže si do konce prázdnin, tedy 31. srpna 2020 založíte kreditku (kromě kreditní karty Premium) a nejpozději 11. září 2020 si otevřete ke kartě úvěrový účet, dá vám banka jako odměnu 1000 korun. Finanční odměna vám bude připsána na účet automaticky, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů po ukončení doby trvání akce. Navíc vám banka během následujících šesti měsíců vrátí z každého nákupu zaplaceného kreditní kartou 2 %. Maximálně ale můžete v jednom kalendářním měsíci získat za platby kartou 1000 bodů.

Smlouvu uzavíráte v tarifu AktivPlus. Minimální doba spoření je šest let, když smlouvu vypovíte před koncem této doby, bude vám získaná sleva odúčtovaná. Nárok na slevu vám však zůstává v případě, že v průběhu prvních 6 let zahájíte čerpání meziúvěrunebo řádného úvěru ze stavebního spoření. U stavebního spoření se platí poplatek za vedení spořícího účtu, který činí 360 korun ročně. Za pravidelné měsíční spoření máte nárok na roční úrok 0,6 % p. a.

Kromě slevy na poplatku se při online založení spoření, zapojíte do soutěže o 10 mobilních telefonů iPhone značky Apple iPhone SE nebo můžete získat odměnu ve výši 500 korun za doporučení stavebního spoření svým přátelům. Při uzavření on-line smlouvy totiž dostanete svůj unikátní link a při následném sdílení tohoto odkazu vám bude připsána prémie 500 korun na účet stavebního spoření.

Pokud si během letní akce sjednáte stavební spoření do cílové částky 300 tisíc korun, dostanete slevu na vstupním poplatku 3000 korun. Akce platí od 1. července do 31. srpna 2020 a nelze ji kombinovat s dalšími zvýhodněnými nabídkami. Smlouvu je možné uzavřít nejdříve v den 18. narozen.

Současně můžete získat slevu na hodinky a náramky Garmin a Fitbit, a to v rozmezí od 15 % do 36 %.

Fio banka nově umí placení chytrými hodinkami Garmin a Fitbit. Aktuálně je možné do služby přidávat debetní i kreditní karty Mastercard a Maestro.

Celkem plánuje Česká spořitelna rozdat svým klientům 1 200 000 korun. Čím více transakcí v měsíci provedete, tím vyšší je vaše šance na výhru. Do slosování ale bude zařazeno maximálně 20 transakcí měsíčně od jednoho klienta. Banka připíše výherci 100 tisíc na jeho účet, k němuž byla vydána platební karta s níž byla provedena výherní transakce. O výhře vás banka informuje telefonicky. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby ani zaměstnanci České spořitelny.

Kampaň poběží celý rok od ​1. července 2020 do 30. června 2021 a slosování o 100 tisíc bude probíhat každý měsíc. Vylosován bude vždy jeden výherce.

Česká spořitelna spustila od 1. července 2020 soutěž o 100 tisíc korun . Do akce je automaticky zařazen každý klient banky, který v daném měsíci zaplatí kartou Visa či Mastercard. Stačí, abyste bezhotovostně kartou uhradili nákup ve výši 400 korun. Můžete také zaplatit 1 Kč za asistence bankéře na vybrané pobočce České spořitelny. K nákupu můžete použít tradiční plastovou kartu, nebo její digitální podobu v mobilním telefonu, hodinkách či náramku.

Banky počátkem léta odstartovaly několik zajímavých akcí, s nimiž můžete ušetřit nemalé peníze, získat hodnotné výhry nebo výhodně nakoupit. Vyplatí se však číst i smluvní podmínky akcí, abyste před podepsáním smlouvy měli jistotu, do čeho jdete.

Jestliže si požádáte během trvání akce o sjednání služby Automatické inkaso plné splátky kreditní karty , získáte tuto službu bez poplatku. Dále získate nárok na prodloužení záruky vybraného zboží o 1 rok, pojištění kreditkou zakoupených věcí proti rozbití a krádeži na 6 měsíců, vedení karty zdarma při nákupu nad 3000 korun měsíčně (navíc je možné dostat kartu pro partnera zdarma). Akce se však nemohou účastnit stávající držitelé kreditní karty vydané ČSOB nebo Poštovní spořitelnou.

Peníze z nákupů se vám vrací ve formě bodů, které můžete využít ve Světě odměn (1 bod = 1 Kč). Body můžete využít na splátku kreditky nebo si za ně pořídit různé odměny, jako je například vstup do muzea, nákup oblečení a dalších věcí. Kreditku si můžete sjednat také online či v internetovém bankovnictví.

KB: za fotku se slonem 15% sleva do zoo v Praze

Komerční banka vydala limitovanou edici platebních karet s fotkami slonů z pražské zoo. V nabídce ji bude mít do 31. 12. 2020. Vybrat si můžete z několika variant.



Limitovaná edice karet KB se slony z pražské zoo. (2. 7. 2020)

Pokud si kartu pořídíte, získáte 15% slevu na vstup do zoo. Sleva se však nevztahuje na rodinné vstupenky, vstupné pro seniory nad 70 let, vstupenky pro psy ani firemní a roční vstupné. Slevu je možné využít do 31. 12. 2020. Banka vám dá ke kartě na památku taky rodný list slonů z fotografie, kde se dozvíte zajímavosti z jejich života.

jestliže jste klient banky, o kartu si můžete zažádat v internetovém bankovnictví, když nejste klient, tak na pobočkách banky. Cena za vydání karty z limitované edice je 149 Kč na 3 roky. Studenti a děti mají ke svému účtu zřízení karty zdarma.