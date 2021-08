Zrušení koncesionářských poplatků nejde udělat přes noc, připouštějí odborníci

Koncesionářské poplatky jsou vděčným tématem v předvolebním boji, ale i odborníci ze soukromých televizí připouštějí, že zrušení koncesionářských poplatků by bylo vážným zásahem do rozpočtu Českého rozhlasu a České televize. Informuje o tom server Digizone.cz.

Jiří Janeček, generální ředitel České televize v anketě pro server Digizone.cz uvedl, že současná debata není diskusí odbornou, ale pouze populistickou, protože vznikla z popudu kandidáta do Evropského Parlamentu . Na rizika spojená se zrušením koncesionářských poplatků pak upozorňuje Jiří Balvín, generální ředitel televize Óčko, který říká, že takový revoluční a radikální zásah do letitého zvyku financování těchto médií vyžaduje opravdu širokou a odbornou diskuzi, při které se přijde na tolik úskalí, která jsou potřeba řešit, že jednoduchá odpověď opravdu neexistuje. Více: Měly by se zrušit koncesionářské poplatky?