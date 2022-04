Životní pojištění Vital Invest od Komerčky má nový zajištěný fond Stabilita. Nabídne garanci návratnosti investice

Komerční pojišťovna má nový zajištěný fond Stabilita, určený výhradně pro klienty s životním pojištěním Vital Invest.

Fond je možné sjednat na dobu 6 let, přičemž správce fondu garantuje minimální 108% návratnost vkladu. To znamená, že i v případě neúspěšnosti fondu ke svému vkladu získáte alespoň 1,33 % p.a. Upisovací období je od 25. 4. do 15. 7. 2022.





V případě, že se fondu bude dařit, můžete za celou dobu investice získat až 30 % ke svému vkladu.

Podkladem zajištěného fondu Stabilita je index Euronext Euro 50 ESG EW Decrement 50 Points. Index je založen na výkonnosti 50 předních evropských společností, které své podnikání staví na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti.

Stabilita ISIN: XS2436348903.

Tvůrce produktu: Société Générale.

Emitent: SG Issue.

Klíčové informace.

Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii určenými indexem (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení). Do indexu jsou zahrnuty společnosti z Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Španělska.

Každá společnost je v indexu zastoupena stejným dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu. K reinvestici dividend vyplácených společnostmi dochází na denní bázi.