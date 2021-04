Životní pojištění Mutumutu dostalo investici 28 milionů Kč od Société Générale

On-line životní pojištění Mutumutu získalo investici přibližně 28 milionů Kč od francouzské Société Générale Assurances. Jde o pojišťovací divizi stejnojmenné bankovní skupiny, která v Česku vlastní Komerční banku nebo KB pojišťovnu.

Mutumutu odměňuje svoje klienty za zdravý životní styl. Vrací peníze za pohyb, preventivní zdravotní prohlídky nebo za to, že nekouříte. Jde o značku z dílny české společnosti Creative Dock. Cílem investice je rozvoj služby v Česku a příprava jejího spuštění ve Francii. Do konce roku by mohl přibýt další investor.

Kromě Francie, kde jsme zrovna obdrželi povolení od tamního regulátora, připravujeme vstup i do Německa, Polska a Itálie. V druhé půlce roku proto chystáme další kolo investic pro financování expanze do všech těchto zemí, vysvětlil šéf pojišťovacího start-upu Jindřich Lenz.

Mutumutu v roce 2018 založil a dosud většinově vlastní zmíněný Creative Dock. Menšinovým vlastníkem a dosavadním investorem je právě francouzská skupina Société Générale, s jejíž dceřinou KB pojišťovnou Mutumutu v Česku spolupracuje.