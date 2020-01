 »   »  Zařízení sociálních služeb mohou žádat o dotaci na pořízení set top boxu

Lenka Kašparová

Ministerstvo práce a obchodu společně s Asociací krajů ČR vypsalo dotační program, v němž je v současnosti 20 milionů Kč na pořízení set top boxů pro vybraná pobytová zařízení sociálních služeb. Dotační akce souvisí s probíhajícím přechodem veřejnoprávní televize na formát vysílání DVB-T2. O peníze mohou žádat například senioři v domovech důchodců, hendikepovaní ve speciálních zařízeních a podobně.

Schválili jsme program, z něhož je možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úprav antény, říká Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu.

Program podpory platí od 1. září 2019 do 31. prosince 2020. Žádost o dotaci je přitom možné podat nejpozději do 15. září 2020. Finanční podpora je určena pro pobytová zařízení sociálních služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně prospěšné společnosti. A to následujícím způsobem:

Finanční podpora do výše 1000 Kč na nákup set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

Finanční podpora do výše 3000 Kč na televizi jako náhrada za přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

Finanční podpora do výše 7000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

Přepínání stávajících pozemských vysílačů z DVB-T na DVB-T2 začalo 27. listopadu 2019 v Praze a ve Středočeském kraji a postupně pokračuje v dalších regionech. Skončit má v červnu 2020.