Zájem o pohon na zkapalněný zemní plyn roste. Čtvrtá stanice na LNG přibude na konci roku

V Česku zatím fungují tři čerpací stanice zkapalněného zemního plynu (LNG), přičemž dvě z nich jsou mobilní. Čtvrtá, stacionární stanice, by měla v ČR vyrůst už na přelomu roku 2021 a 2022. Zájem o pohon na LNG ale začíná růst, takže v blízké době by se měli řidiči dočkat dalších stanic.

Aktuálně byly v České republice podány žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na výstavbu 18 nových LNG stanic. V provozu by mohly být do konce roku 2022. Do roku 2030 by pak podle Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) měl vzrůst jejich počet až na tři desítky, odhaduje Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru Českého plynárenského svazu.

Zkapalněný metan navíc může být podle studií jediné alternativní palivo aktuálně použitelné pro těžkou nákladní dopravu. Technologii LNG už u motorů nabízí Iveco, Scania a Volvo.