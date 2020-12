Zahraniční platby Komerční banky díky nové službě zrychlí a budou lépe dohledatelné

Komerční banka zavádí službu SWIFT GPI. Zahraniční platby díky tomu zrychlí a budou snáze dohledatelné.

Každé platbě je přiřazený unikátní identifikátor, s jehož pomocí můžete vyhledat podrobnosti o platbě, včetně její trasy. Platbu tak můžete sledovat v jednotlivých fázích zpracování od odeslání až po připsání příjemci.

Měla by se také výrazně zvýšit rychlost plateb. Podle Komerční banky více než 55 % zahraničních plateb je nově připsáno na účet příjemce do 30 minut a 95 % do 24 hodin. Dříve šlo řádově o dny.

Prostřednictvím SWIFT GPI lze snadno a v reálném čase zjistit, která banka při zpracování strhla z částky platby poplatek a v jaké výši, nebo provedla konverzi platby na jinou měnu, než ve které byla původně zadána. A také, u které banky se případně zpracování ztracené platby zadrhlo (platba může jít i přes několik bank).