Začíná platit jízdenka na léto od Českých drah. Po ČR neomezeně za 890 Kč na 7 dní

Od 1. července do 31. srpna 2022 můžete začít cestovat se síťovými jízdenkami pro 1 osobu v akci Jízdenka na léto. Má platnost 7 nebo 14 libovolných na sebe navazujících dní. Jízdenka není omezená počtem spojů nebo ujetých kilometrů. Platí pro vozy 2. třídy, tedy pokud chcete cestovat 1. třídou, je nutné uhradit jednorázový doplatek. Ve vlacích s povinnou rezervací si musíte dokoupit místenku.

Cena 7denní jízdenky je 890 Kč, 14denní stojí 1290 Kč. Držitelé In Karty (např. IN 25, IN 50) zaplatí jen 790 Kč, resp. 1090 Kč. V předprodeji jsou tyto jízdenky už od 15. června 2022.





České dráhy přichystaly i další slevové akce. Pokud se chystáte na dovolenou letadlem, můžete si pořídit zlevněné jízdenky v akci Vlak + letiště Praha a Vlak + letiště Mošnov. Tyto jízdenky platí z jakéhokoli místa v ČR do vlakové stanice Praha, hlavní nádraží a odtud dále speciálním přímým autobusem Airport Expres na letiště Václava Havla, v druhém případě platí jízdenka do stanice Mošnov, Ostrava Airport.

Tyto jízdenky jsou se slevou 25 % z Flexi základního jízdného, jsou zpáteční a mají prodlouženou platnost až 30 dní. Můžete je použít ve 2. třídě dálkových i regionálních vlaků, ve spojích s povinnou rezervací si musíte zakoupit také místenku.